 "Это, как приехать в Мюнхен в 1941 году", - разработчик игр “Козаки” і STALKER Григорович отказался приехать на форум IT в Питере

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Григорович написал на своей странице в Фейсбуке.
"Пригласил СПБГУ на форум IT выступить в Питер перед студентами. Написал ответ:
"Здравствуйте, ***.
Я с удовольствием общаюсь, провожу форумы и вижу в этом смысл и для себя, и для молодых людей. Но Я гражданин Украины, а с РФ у нас война. Отдаю себе отчёт, что в современном мире коллаборационизм норма, а отношение между людьми важнее, чем политика, но придерживаюсь традиционных, консервативных взглядов по этому вопросу. Для меня это, как приехать в Мюнхен по приглашению на форум промышленников в 1941 году, когда оккупант подошёл к Киеву. Поэтому выступить сейчас в России не смогу. Поймите меня правильно.
Но с удовольствием приеду, когда установится мир, будут возвращены территории моей Родины и снова заработают договора о мире, не нападении и гарантии территориальной целостности Украины со стороны РФ.
С уважением, Сергей Григорович.".
Ранее 38-летний основатель компании GSC Game World не раз выражал свою патриотическую позицию и осуждал агрессию РФ.
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Русскіє ідут!
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Так что, еще не время.
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format c: сразу после логина очень помогает.
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