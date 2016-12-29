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 "Это, как приехать в Мюнхен в 1941 году", - разработчик игр “Козаки” і STALKER Григорович отказался приехать на форум IT в Питере

Украинский программист-миллионер, создатель популярных компьютерных игр "Козаки" и STALKER Сергей Григорович отверг приглашение россиян на IT-конференцию в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Григорович написал на своей странице в Фейсбуке.

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"Пригласил СПБГУ на форум IT выступить в Питер перед студентами. Написал ответ:

"Здравствуйте, ***.

Я с удовольствием общаюсь, провожу форумы и вижу в этом смысл и для себя, и для молодых людей. Но Я гражданин Украины, а с РФ у нас война. Отдаю себе отчёт, что в современном мире коллаборационизм норма, а отношение между людьми важнее, чем политика, но придерживаюсь традиционных, консервативных взглядов по этому вопросу. Для меня это, как приехать в Мюнхен по приглашению на форум промышленников в 1941 году, когда оккупант подошёл к Киеву. Поэтому выступить сейчас в России не смогу. Поймите меня правильно.

Но с удовольствием приеду, когда установится мир, будут возвращены территории моей Родины и снова заработают договора о мире, не нападении и гарантии территориальной целостности Украины со стороны РФ.

С уважением, Сергей Григорович.".

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Ранее 38-летний основатель компании GSC Game World не раз выражал свою патриотическую позицию и осуждал агрессию РФ.

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Ну и правильно, "Сталкер" вообще одна из лучших игр ,лучше только Макс Пейн -12
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Вот бы еще так наши спортсмены поступали!
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Надо в сталкер добавить новую локацию. Зона русских орков.
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молодец, особенно учитывая то, что этими словами он сам же снижает прибыль от своих проектов, поскольку их будут в лучшем случае меньше покупать, а в худшем и вовсе запретят... тем более в казаках-3 Украина очень сильна и вместе с поляками бъёт московитов ))
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не верится что у касабов (да и у нас) в цене интеллектуальная собственность - приехать получить усовную подачку вполне возможно, поэтому "наши" бабловые "артисты" там и работают
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Точно он попался бы в лапы фысыбе. И судили бы его как хакера за шпионаж.
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ведущая последних сезонов «Орла и решки» Регина Тодоренко устроилось на «Первом рашиССтском»
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Мне очень очень понравилась формулировка ответа
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Хорошо ответил, со спокойным достоинством.
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А где-то сидит и плачет тренер украинской сборной по биатлону из-за отмены этапа кубка в Тюмени.
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Такие умницы и патриоты , как Григорович - будущее Украины!
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Я уже взрослый дядя и в игры не играю но обязательно куплю игру
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До выхода Сталкера тоже долго уже не играл. А потом как сел, как затянуло .
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Это письмо должно стать классическим примером того, как мы, украинцы, относимся к такой стране как Раша!!! Всё по делу ответил! МОЛОДЧАГА!!!
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спросите у "братьев" что было в Мюнхене в 1941 году . Думаете знают?
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Ему еще ехать, малевать зарисовки разрушенного Мацквабада для следующего проекта.
Так что, еще не время.
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ольгинским на заметку,
format c: сразу после логина очень помогает.
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Меченый с гопниками не кентовался даже в ТЧ.
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Він там відписувався у ФБ, та зазначив, що київляни та не тільки на території Києва охоче співпрацювали з німцями, він впустив найголовніший аспект чи то головний аспект, а це ГолодомоРИ від радянських властей в Україні до війни. На мою думку це і було головним чинником сприйняття нової влади у вигляді німців в Україні, а не колабораціонізм від Українці по відношенню до німців!
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Молодец Сергей Григорьевич --- теска и по имени и по отчеству и за STALKER и "Козаков" спасибо........
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Он не Григорьевич, он Константинович. ГригорОвич - это фамилиё такое А так да - таки молодец мужик!
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До речі, Яник-молодший свого часу майже угробив його компанію і заставив самого Григоровича виїхати в Європу. Але Григорович повернувся, відродив бізнес і випустив Козаки-3.
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Оце він вірно зробив... На відміну від усяких споцменів та інших мишебратьєввнєпалітікі.


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38 лет мужику , совок застал слабо поэтому мордорцев мышибратьями не считает , наше будущее в руках этого поколения .
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Вопрос ГРАЖДАНСТВА - это самый важный и основополагающий вопрос существования и выживания Украины, его нужно срочно решать, изменив конституцию, очень жестко без соплей и нюней "о правах человека", иначе ниего не получится.
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Гарный хлопец!Приезжайте к нам на Колыму..Нет уж вы лучше к нам.
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