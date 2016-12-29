 Суд перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемого в шпионаже полковника Безъязыкова на 16 января

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Перенос связан с необходимостью предоставления дополнительного времени сторонам процесса для ознакомления с материалами дела.
Соответствующее решение было принято коллегией судей во главе с Вячеславом Дзюбиным. Заседание начнется в 13:30.
Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене полковнику Вооруженных сил Ивану Безъязыкову.
Напомним, СБУ подозревает полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. По версии спецслужбы, он был завербован, находясь в плену у боевиков, и собирал информацию о силах АТО, имея при себе оружие, зарплату и авто с шофером, предоставленные военными структурами РФ. Безъязыков решением суда взят под стражу до 8 февраля 2017 года.
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