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Все про:апелляция (194) суд (19780) шпионаж (608) Безъязыков (21)

 Суд перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемого в шпионаже полковника Безъязыкова на 16 января

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемого в шпионаже полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова на 16 января 2017 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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Перенос связан с необходимостью предоставления дополнительного времени сторонам процесса для ознакомления с материалами дела.

Соответствующее решение было принято коллегией судей во главе с Вячеславом Дзюбиным. Заседание начнется в 13:30.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ обнародовала аудиозаписи с доказательствами измены Безъязыкова: "Он находится на свободе в Донецке". АУДИО

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене полковнику Вооруженных сил Ивану Безъязыкову.

Напомним, СБУ подозревает полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. По версии спецслужбы, он был завербован, находясь в плену у боевиков, и собирал информацию о силах АТО, имея при себе оружие, зарплату и авто с шофером, предоставленные военными структурами РФ. Безъязыков решением суда взят под стражу до 8 февраля 2017 года.



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за такие вещи пожизненное в рудниках. Но там где президент вор, то есть всегда варианты
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Якщо є за що - саджайте, ні - вибачіться та відпустіть, вже кожен став експердом...
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