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Все про:Мининфраструктуры (408) Омелян (173) электромобиль (3)

 Нужно создать максимально льготные условия для производства электрокаров в Украине, - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает перспективным развитие сегмента электромобилей в Украине.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Украина на сегодняшний день имеет уникальную возможность, создав нормальные условия, привлечь к себе производство электромобилей, считает министр.

"Электроэнергия, которой у нас масса - это отличный выход для Украины. И в будущем за счет этого мы можем совершенно спокойно как стабилизировать энергетический баланс, так и сэкономить на импорте энергоносителей и, в конце концов, на собственном здоровье. Поэтому здесь - абсолютно взвешенный подход. Электромобиль - это уже сегодня... Мы хотим подойти к этому вопросу системно. И есть ряд подходов. Первый - это импорт электроавтомобилей. Мы не можем давать какие-то преференции и доплаты, но можем создать гибкую систему налогообложения. И мы должны создать максимально льготные условия для производства электрокаров в Украине. Когда все говорят, что у этого нет перспективы... знаете, то же самое говорили о Словакии 10 лет назад. Или о Турции - 20 лет назад. Сейчас это одни из крупнейших автогигантов в Европе", - отметил Омелян.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинский министр пересел на электрокар BMW. ФОТО

По его словам, Мининфраструктуры наработало пакет соответствующих законодательных и нормативных актов по развитию рынка электрокаров в Украине.

"Мы специально привлекли Минтоплива и Минэкологии, чтобы работать по их линии. Так, например, логично было бы иметь двухзонные счетчики; чтобы ночью было заряжаться дешево. Чтобы прописать в ДБН-ах об открытии новых автостоянок - обязательные парковочные места для электрокаров с их подзарядкой. Вопрос безопасности - вы сами знаете, в каком состоянии наши стоянки. И какому вору подбежать, вырвать зарядное шнур, который стоит несколько сотен долларов - вообще не проблема. Этих случаев тоже не должно быть. Таких моментов - масса. И в следующем году мы сделаем все, чтобы этот пакет был принят, и мы могли бы иметь все условия для развития этого сегмента", - отметил глава Мининфраструктуры.

Напомним, 22 декабря, министр инфраструктуры Владимир Омелян вместе с министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом провели круглый стол по совместной Национальной инициативе "Электросегодня" (Е2D), которая направлена на "создание в Украине условий для стимулирования граждан к переходу с бензиновых и дизельных автомобилей на электромобили.

Также читайте: "Бальчун вместо работы занимается не тем, чем нужно", - Омелян недоволен темпами реформ "УЗ"

"Мы создаем новый рынок, и мы здесь движемся с одинаковой скоростью с Европой", - заявил на круглом столе Омелян. По его словам, стоимость эксплуатации электромобиля будет составлять 20-30 грн в сутки.

Он также сообщил, что в Украине уже насчитывается 400 зарядных устройств для электроавтомобилей, хотя большинство из них сосредоточено в Киеве.

Полный текст интервью с Владимиром Омеляном читайте ЗДЕСЬ.





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Похоже, кто-то из вышестоящих решил, что Омелян ничего не делает!!
Так что Омелян, сегодня, целый день гавкает на все 4 стороны
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Васадзе уже создали льготные условия, а шо имеем на выходе?
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Да вы для начала хоть заводы по производству аккумуляторов привлеките. А то прям сразу в дамки собрались
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Аваков влаштовує розпродаж потрощених пріусів?!!
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на гайки и шайбы с такими доходами только хватит
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я , кстати , только электротранспортом и перемещаюсь, трамваи, троллейбусы, электрички., это все мое
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это как? в понятии гройсмана и это налоги поднять ещё
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Правильно.налог на развитие электроавтомобилестроения. Ты же хочешь чтоб мы были в числе продвинутых государств, а за все надо платить в современном мире
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"Зробіть спочатку хоча б конкурентне авто."
так они сделали такое авто, "Сенс", такого нет в мире! а теперь это гамно будет на батарейках!
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А может дирижабли ? К тому времени дорог не останется .
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волы тоже подходящий транспорт. Раньше за солью чумаки ездили, теперь за бананами будут
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а-ха-ха,машины научились делать,теперь электромобили выпускать будем!Ведь в нем все тоже самое кроме двигателя грубо говоря.
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Не дай бог. Будут собирать какой-то мотлох, а на нормальные электрокары из европы введут космический налог как бы в защиту отечественного производителя.
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29 декабря за три дня до Нового года... Омеляна прорвало... Дешевые новые вагоны в скоростных поездах перевозят миллионы украинцев, сотни тысяч новеньких электрокаров мягко шуршат свеженькой резиной по трех этажным эстакадам новых платных дорог... в открытом небе Украины тесно от летающих лоукостеров. А Европа, старая дряхлая Европа, с замиранием сердца, растеряно смотрит на новое транспортное чудо... Омелян встал, закрыл толстую папку проектов, улыбнулся себе в зеркале и пошел под елку, накатить бокал шампанского... за успех безнадежного дела.
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Иногда мне кажется, что вот эта вся "элита" наша, это сборище тупых воров, подобных Косому из "Джентьменов удачи" - сидят вальяжно после хорошего ограбления и мечтают: "Куплю костюм с отливом, и в Ялту..."
За последние пару лет, эти придурки такое количество мечтаний выдали о том, что Украина может то, и может это. И вот новостные агентства растаскивают этот бред по страницам.
А между тем, половина страны не знает, как оплатить коммунальные услуги. В стране нет дорог, производства жизненно необходимых товаров - на всем китайском живем. Зато "керманычи" мечтают про электрокары, лунную программу, центр мирового туризма.
Господи, народ Украины, каких имбецилов допустил ты руководить собой....
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Кацап, всем кто не может и не хочет оплатить коммуналку дали субсидии.
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Про субсидии у них в методичке ничего не написано.
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Это в смысле, обложить импортные электромобили тремя-четырьмя налогами, что бы их цена в Украине выросла раза в два?
А потом, какое нибудь дерьмо, вроде Васадзе, организует производство "отечественных электромобилей" (прикручивая колеса к импортным, ввезенным без налогов) и продавая их по космической цене?
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"Электроэнергия, которой у нас масса - это отличный выход для Украины..." Еще бы! Уже знаем, по коммуналке и счетчикам....
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а зачем? Арсен все уже купил для полиции.Теперь остается собирать электромоторчики по обочинам.
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ну, давай, бухти мне...
Как космические корабли бороздят ... большой театр...
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Илон Маск заявил что надо построить 100 гигафабрик и оборудовать все дома крышами из солнечными панелями чтобы полностью отказаться от всех видов електростанций на планете. Новая система електрообеспечения сделает революцию в енергетике...заместь огромных подстанций и многих тысяч километров електрических проводов...Маск предлагает установить в каждом домохозяйстве большой аккумулятор и солнечные панели и связать дома в одну сеть...это позволит создать очень надежную и отказоустойчивую енергосистему.
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Якщо такий герой - візьми побудуй завод, нехай випускає недорогі нормальні машини, а свистіти про космічні перспективи вміє кожен...
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Помрится еще в совковые времена была создана электрическая "Таврия". Так же у нас не раз презентовали разные изобретенные накопители энергии. Не раз демонстрировали самоделки-электромобили. В принципе любая автомастерская способна переоборудовать автомобиль из "бензинки" на "электричку". А это значит, что необходимо что бы предприятия начали производить комплекты для переоборудования авто в "электромобиль для разных моделей, с разными характеристикасми и соловыми агрегатами( моторколеса или центральный электродвигатель). Это же огромный рынок и десятки тысяч рабочих мест.
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