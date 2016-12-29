 Нужно создать максимально льготные условия для производства электрокаров в Украине, - Омелян

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
Украина на сегодняшний день имеет уникальную возможность, создав нормальные условия, привлечь к себе производство электромобилей, считает министр.
"Электроэнергия, которой у нас масса - это отличный выход для Украины. И в будущем за счет этого мы можем совершенно спокойно как стабилизировать энергетический баланс, так и сэкономить на импорте энергоносителей и, в конце концов, на собственном здоровье. Поэтому здесь - абсолютно взвешенный подход. Электромобиль - это уже сегодня... Мы хотим подойти к этому вопросу системно. И есть ряд подходов. Первый - это импорт электроавтомобилей. Мы не можем давать какие-то преференции и доплаты, но можем создать гибкую систему налогообложения. И мы должны создать максимально льготные условия для производства электрокаров в Украине. Когда все говорят, что у этого нет перспективы... знаете, то же самое говорили о Словакии 10 лет назад. Или о Турции - 20 лет назад. Сейчас это одни из крупнейших автогигантов в Европе", - отметил Омелян.
По его словам, Мининфраструктуры наработало пакет соответствующих законодательных и нормативных актов по развитию рынка электрокаров в Украине.
"Мы специально привлекли Минтоплива и Минэкологии, чтобы работать по их линии. Так, например, логично было бы иметь двухзонные счетчики; чтобы ночью было заряжаться дешево. Чтобы прописать в ДБН-ах об открытии новых автостоянок - обязательные парковочные места для электрокаров с их подзарядкой. Вопрос безопасности - вы сами знаете, в каком состоянии наши стоянки. И какому вору подбежать, вырвать зарядное шнур, который стоит несколько сотен долларов - вообще не проблема. Этих случаев тоже не должно быть. Таких моментов - масса. И в следующем году мы сделаем все, чтобы этот пакет был принят, и мы могли бы иметь все условия для развития этого сегмента", - отметил глава Мининфраструктуры.
Напомним, 22 декабря, министр инфраструктуры Владимир Омелян вместе с министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом провели круглый стол по совместной Национальной инициативе "Электросегодня" (Е2D), которая направлена на "создание в Украине условий для стимулирования граждан к переходу с бензиновых и дизельных автомобилей на электромобили.
"Мы создаем новый рынок, и мы здесь движемся с одинаковой скоростью с Европой", - заявил на круглом столе Омелян. По его словам, стоимость эксплуатации электромобиля будет составлять 20-30 грн в сутки.
Он также сообщил, что в Украине уже насчитывается 400 зарядных устройств для электроавтомобилей, хотя большинство из них сосредоточено в Киеве.
Полный текст интервью с Владимиром Омеляном читайте ЗДЕСЬ.
1122 33
В бюджете на 2017 год предусмотрено порядка 30-35 млрд грн на ремонт дорог, - Омелян(29)
Кабмин разрешил привлекать независимых инженеров для контроля качества дорожных работ(10)
Проект "воздушного экспресса" в Борисполь возможен только в формате "легкого метро", - министр Омелян(45)
Украинский министр пересел на электрокар BMW. ФОТО(233)
Министерство инфраструктуры взялось за решение проблемы нехватки вагонов(0)
В 2016 году осуществлено масштабное обновление украинских автодорог, - Омелян(58)
Для меня тоже было новостью, что есть "Ян де Нул Украина", которая имеет другую структуру собственности, чем материнская компания, - Омелян(10)
Ответить
Так что Омелян, сегодня, целый день гавкает на все 4 стороны
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
так они сделали такое авто, "Сенс", такого нет в мире! а теперь это гамно будет на батарейках!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
За последние пару лет, эти придурки такое количество мечтаний выдали о том, что Украина может то, и может это. И вот новостные агентства растаскивают этот бред по страницам.
А между тем, половина страны не знает, как оплатить коммунальные услуги. В стране нет дорог, производства жизненно необходимых товаров - на всем китайском живем. Зато "керманычи" мечтают про электрокары, лунную программу, центр мирового туризма.
Господи, народ Украины, каких имбецилов допустил ты руководить собой....
Ответить
Ответить
Ответить
А потом, какое нибудь дерьмо, вроде Васадзе, организует производство "отечественных электромобилей" (прикручивая колеса к импортным, ввезенным без налогов) и продавая их по космической цене?
Ответить
"Электроэнергия, которой у нас масса - это отличный выход для Украины..." Еще бы! Уже знаем, по коммуналке и счетчикам....
Ответить
Ответить
Как космические корабли бороздят ... большой театр...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить