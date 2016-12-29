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Все про:Кэмерон (180) НАТО (5095)

 Экс-премьер Великобритании Кэмерон может возглавить НАТО, - Daily Mail

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считается одним из главных претендентов на пост генерального секретаря НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Daily Mail со ссылкой на неназванных чиновников.

По словам источников в НАТО, Британия занимает сильную позицию в альянсе, поскольку "является крупнейшей и наиболее значимой страной в военном плане" после США. Также страна стремится играть более активную роль в альянсе после выхода из состава ЕС.

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Чиновники, близкие к Кэмерону, заявили, что Великобритания только выиграет от его возвращения на политическую арену. Также они отметили, что экс-премьер готов рассмотреть такую возможность.

"Мы должны найти для него роль - он может предложить очень многое - и убедить его вновь сражаться за Британию", - приводит газета слова одного из членов кабинета премьер-министра Британии Мэй.

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Издание пишет, что нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост в 2018 или 2019 году.

Представители королевства трижды в истории альянса занимали должность главы НАТО: с 1952 по 1957 год генсеком альянса был Гастингс Исмей, с 1984 по 1988 год - Питер Каррингтон, а с 1999 по 2003 год - Джордж Робертсон.
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Скорее коллега и помощник!

Насрал большую кучу в ЕС и свалил на радость Вовке Х!
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тоже мне новость, на рассее чудо если за сутки что-то не случается
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у них тоже паны без должностей не остаются никогда! прям как у нас! мы почти в европе.
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Гоните этого дебила! Он Англию еще и из НАТО выгонит и НАТО развалит!
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у него есть два варианта или геном в НАТО или замом в Газпром)) будет думать)
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