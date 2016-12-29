 Экс-премьер Великобритании Кэмерон может возглавить НАТО, - Daily Mail

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Daily Mail со ссылкой на неназванных чиновников.
По словам источников в НАТО, Британия занимает сильную позицию в альянсе, поскольку "является крупнейшей и наиболее значимой страной в военном плане" после США. Также страна стремится играть более активную роль в альянсе после выхода из состава ЕС.
Чиновники, близкие к Кэмерону, заявили, что Великобритания только выиграет от его возвращения на политическую арену. Также они отметили, что экс-премьер готов рассмотреть такую возможность.
"Мы должны найти для него роль - он может предложить очень многое - и убедить его вновь сражаться за Британию", - приводит газета слова одного из членов кабинета премьер-министра Британии Мэй.
Издание пишет, что нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост в 2018 или 2019 году.
Представители королевства трижды в истории альянса занимали должность главы НАТО: с 1952 по 1957 год генсеком альянса был Гастингс Исмей, с 1984 по 1988 год - Питер Каррингтон, а с 1999 по 2003 год - Джордж Робертсон.
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