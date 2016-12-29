 Два парома столкнулись при швартовке на Керченской переправе

Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе оператора переправы ООО "Морская дирекция", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"29 декабря в 8:20 в порту "Кавказ" железнодорожный паром "Анненков", выполняя швартовые операции, соприкоснулся с автопаромом "Елена", в результате чего паром "Елена" получил незначительные повреждения", - говорится в сообщении. Накануне сообщалось, что из-за непогоды Керченская паромная переправа может приостановить свою работу 29 и 30 декабря.
Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.
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У них ни дня без приключений!
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после арифметической - пойдет геометрическая прогрессия...
но они такие тупые, что бесполезно им это объяснять...
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Впереди тяжелейший год. И я впервые по-настоящему переживаю за страну. Знаю - всем хочется хороших новостей. Но я три года пишу о войне и политике. Так вот мягких позитивных сценариев не осталось. Правда в том, что мы на финишной прямой и впереди развязка. Приземление будет жестким. В 2017-м Украина будет в геополитическом одиночестве сдавать экзамен на состоятельность и государственность. А Москва - крыса, зажатая в углу - сделает самый опасный бросок на Киев.
К сожалению, мужества солдат, оружия и танков уже не хватит для того, чтобы победить на этом уровне. Теперь надо победить воровство и бюрократию. Это другая игра. Это самое тяжелое испытание. И так вышло, что победа и поражение в ней во многом зависят от одного человека.
Я хочу обратиться к Петру Порошенко, который в новогоднем обращении будет говорить об успехах. Обратиться не как журналист, а как гражданин и один из представителей гражданского общества.
Г-н президент, общество ждет вашего личного раскаяния. За Кононенко. За Березенко. За договорняки и коррупцию вашего окружения. За Медведчука. За сбежавших и ненаказанных. За старые и новые схемы воровства. За распил предприятий. За пустые обещания. У вас больше нет времени обещать. Стране нужны поступки.
Чтобы пережить 2017-й год и состояться как государство, нам необходима внутренняя стабильность. Но вы не делаете ничего, чтобы это случилось. Вы только усиливаете напряжение. Вы давите малый бизнес, но не хотите раздавить бюджетных паразитов из своего окружения. Да, когда за вас голосовали, никто не ждал от олигарха, что он изменится. Но теперь вы обязаны это сделать. Это больше не вопрос вас лично. 2017-й год - это вопрос всей страны.
Гражданское общество сильно тем, что мы ищем ответы, а не бросаемся обвинениями. Выбираем сложные пути, когда остальные вешают ярлыки. Но в ваших действиях и действиях вашей команды внутри страны все сложнее искать логику. Когда-то я сказал вам при встрече: уберите Кононенко. Порвите с ним все связи, посадите его в тюрьму. Вы говорили, что приструнили окружение и его аппетиты. Но это тоже оказались лишь слова. И вот мы пришли к тому, что единственное, что сегодня спасает страну от последней революции - война, а не ваша работа.
Люди устали от лжи и обещаний. В 2017-м году вы должны измениться, если искренне желаете украинцам добра. И я бы мог призвать вас уйти с поста президента, но кто тогда придет после. До пропасти - один шаг, но речь уже не о вас, а о стране. Мы все что-то потеряли. И еще потеряем много. А что потеряли вы? Начинайте действовать. Начинайте со своего окружения. Истребите коррупцию и договорняки и вы войдете в историю. Не сделаете этого - погубите и себя, и страну.https://www.facebook.com/Zlobyn/posts/1216535111762107
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"Славутич - 3" будували в Києві, "Тбілісі" (він же "Рига", "Леонід Брежнєв", "Адмірал флоту Кузнецов) будували в Миколаєві.
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