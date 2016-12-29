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 Два парома столкнулись при швартовке на Керченской переправе

На Керченской паромной переправе, в порту "Кавказ", столкнулись два парома.

Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе оператора переправы ООО "Морская дирекция", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"29 декабря в 8:20 в порту "Кавказ" железнодорожный паром "Анненков", выполняя швартовые операции, соприкоснулся с автопаромом "Елена", в результате чего паром "Елена" получил незначительные повреждения", - говорится в сообщении. Накануне сообщалось, что из-за непогоды Керченская паромная переправа может приостановить свою работу 29 и 30 декабря.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Построить можно все. Сколько это стоит и сколько это простоит? При СССР этот проект завернули", - российский ученый о Керченском мосте. ВИДЕО

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.

Читайте: В России не нашлось желающих строить железную дорогу к Керченскому мосту


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Не зачет...ни одна винторогая млять ласты не склеила......пробуйте еще раз....
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"оборотка" набирает силу, вот только до ватоцаллов это не доходит...
после арифметической - пойдет геометрическая прогрессия...
но они такие тупые, что бесполезно им это объяснять...
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Ну не приносить счастья отжатое! Доказано Витей Хряком.
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С мостом не срослось, решили паромы потопить...
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Peter Shuklinov
Впереди тяжелейший год. И я впервые по-настоящему переживаю за страну. Знаю - всем хочется хороших новостей. Но я три года пишу о войне и политике. Так вот мягких позитивных сценариев не осталось. Правда в том, что мы на финишной прямой и впереди развязка. Приземление будет жестким. В 2017-м Украина будет в геополитическом одиночестве сдавать экзамен на состоятельность и государственность. А Москва - крыса, зажатая в углу - сделает самый опасный бросок на Киев.

К сожалению, мужества солдат, оружия и танков уже не хватит для того, чтобы победить на этом уровне. Теперь надо победить воровство и бюрократию. Это другая игра. Это самое тяжелое испытание. И так вышло, что победа и поражение в ней во многом зависят от одного человека.

Я хочу обратиться к Петру Порошенко, который в новогоднем обращении будет говорить об успехах. Обратиться не как журналист, а как гражданин и один из представителей гражданского общества.
Г-н президент, общество ждет вашего личного раскаяния. За Кононенко. За Березенко. За договорняки и коррупцию вашего окружения. За Медведчука. За сбежавших и ненаказанных. За старые и новые схемы воровства. За распил предприятий. За пустые обещания. У вас больше нет времени обещать. Стране нужны поступки.
Чтобы пережить 2017-й год и состояться как государство, нам необходима внутренняя стабильность. Но вы не делаете ничего, чтобы это случилось. Вы только усиливаете напряжение. Вы давите малый бизнес, но не хотите раздавить бюджетных паразитов из своего окружения. Да, когда за вас голосовали, никто не ждал от олигарха, что он изменится. Но теперь вы обязаны это сделать. Это больше не вопрос вас лично. 2017-й год - это вопрос всей страны.
Гражданское общество сильно тем, что мы ищем ответы, а не бросаемся обвинениями. Выбираем сложные пути, когда остальные вешают ярлыки. Но в ваших действиях и действиях вашей команды внутри страны все сложнее искать логику. Когда-то я сказал вам при встрече: уберите Кононенко. Порвите с ним все связи, посадите его в тюрьму. Вы говорили, что приструнили окружение и его аппетиты. Но это тоже оказались лишь слова. И вот мы пришли к тому, что единственное, что сегодня спасает страну от последней революции - война, а не ваша работа.
Люди устали от лжи и обещаний. В 2017-м году вы должны измениться, если искренне желаете украинцам добра. И я бы мог призвать вас уйти с поста президента, но кто тогда придет после. До пропасти - один шаг, но речь уже не о вас, а о стране. Мы все что-то потеряли. И еще потеряем много. А что потеряли вы? Начинайте действовать. Начинайте со своего окружения. Истребите коррупцию и договорняки и вы войдете в историю. Не сделаете этого - погубите и себя, и страну.https://www.facebook.com/Zlobyn/posts/1216535111762107
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Праздновать по ходу начал гражданин и журналист. Эк его торнуло. Как Марк Туллий Цицерон задвигает. Повезло с дилером. "покайтесь, изменитесь, истребите коррупцию..." Эк ведь прет чела. Плавает возле люстры, из глаз лучи, мозг напрямую с космосом взаимодействует , порождает фантастические миры.
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А что там написано неправильного? Или оплевать любое мнение, которое не воспевает барыгу-мародера Пецю и его шоблу, это и есть ваше призвание?
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Обращаться можно было бы к человеку,президенту,патриоту или по крайней мере бизнесмену.Но к сожалению порошенко не подходит ни к единому с этих критериев.И взывать к особи потерявшей честь,совесть да и звание президента Украины в глазах народа, бесполезно.Всю человечность,патриотизм,порядочность в него заменили деньги и к тому же преступные.Кровь,воровство,преступность,геноцид вот его жизненные идеалы.По этому любые призывы к этой особи это зря потраченное время,разочарование в человеческой порядочности и позор народу к которому он относится.Хотя как видно позор для этого народа это быть не таким как порошенко.
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Пассажиры паромов видимо имели билеты на концерт ансамбля Буль-Буль !!
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был бы плавающий мост не надо было б и паромов... я так думаю
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Когда я, 17-го сентября, приближался к порту Кавказ, на рейдовом катере- там была паника. Оказалось, какой-то чурка, на ВАЗе- решил перепрыгнуть на причал, с парома. Именно- перепрыгнуть. Ушел... на дно. Сам- живой, сцуко! Но, моя швартовка затянулась часа на два. А машинку достали гораздо позже. Плавкраном. Сие действо произошло в ночное время. В Ю-тюбе- имеется.
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Слабо! Там- невозможно. Реально. Утопят. Два фрегата дежурит. С юга и с севера. Сам видел.
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Жаль только, что всего лишь "соприкоснулся" и "незначительные".
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А скільки пафосу! Аннєнков! Іржава стара посудина Аннєнков, родич великого димохода, який на параші називають "авіанесущій крейсер Адмірал Кузнєцов".
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Не бреши.
"Славутич - 3" будували в Києві, "Тбілісі" (він же "Рига", "Леонід Брежнєв", "Адмірал флоту Кузнецов) будували в Миколаєві.
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Лапоть, пузырь и соломинка, у кацапов не жизнь, а сказка!
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а в чем новость?..в том что не кто не утонул?..
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"Анненков"у надоело заниматься онанизмом и устроил "Елена"(е) лишение девственности!
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шо ты творишь , Обама???, угомонись, все твое время ушло.
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