 Целью атаки российских хакеров против ОБСЕ могла быть Ангела Меркель, - Le Monde

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу, об этом пишет Блез Гоклен в своей статье в Le Monde.
"После Хиллари Клинтон и TV5 Monde пришла очередь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стать жертвой крупной хакерской атаки, приписываемой России. ОБСЕ - дипломатический инструмент, созданный в эпоху холодной войны и затем немного подзабытый, - начиная с 2014 года вернулась в центр международных стратегических целей и задач при помощи конфликта на Украине. Организация, штаб-квартира которой находится в Вене, в любом случае представляет достаточный интерес для того, чтобы стать объектом масштабной и технически сложной хакерской атаки, по информации, полученной Le Monde во вторник 27 декабря", - говорится в статье.
"По-видимому, организация стала отдавать себе отчет о произошедшем к концу октября", - поясняет пресс-секретарь ОБСЕ Наташа Раджакович, которая старается не вдаваться в детали, в частности, о заказчиках вторжения. Был праздничный сезон, офис ОБСЕ был наполовину пуст, и большинство сотрудников разъехались по своим странам", - передает автор статьи.
"Теперь они могут опасаться, что хакеры получили доступ к их электронной переписке, файлам и паролям. Это сверхчувствительная информация, которую организация призвана ревностно защищать, так как она позиционирует себя как нейтральная, способствующая установлению диалога между западом и востоком европейского континента, в обстановке усиления напряженности между Россией и европейцами. ОБСЕ является гарантом и инспектором крайне непрочных мирных соглашений по Украине, достигнутых в Минске в феврале 2015 года французом Франсуа Олландом и немкой Ангелой Меркель с россиянином Владимиром Путиным и украинцем Петром Порошенко", - пишет автор.
"Официально ОБСЕ не знает, кто скрывается за этой кибератакой. Хакеры проникли в ее компьютеры, воспользовавшись слабыми местами в аппаратном и программном обеспечении, используемом организацией. 57 государств-членов ОБСЕ уже проинформированы об этом инциденте, без необходимости обнародования этого факта", - продолжает автор.
"Кто может обидеться на ОБСЕ? По данным западной разведки, эта кибератака может быть вменена в вину группировке российских хакеров APT28 (известной также под именами Pawn Storm, Sofacy или Fancy Bear), которую уже подозревали в причастности к кибератаке, совершенной в апреле 2015 года против телеканала TV5 Monde, и которая считается связанной с российскими спецслужбами", - передает автор.
"Источник Le Monde также приписывает этой группировке кибератаку на предвыборный штаб американской Демократической партии во время президентской избирательной кампании", - говорится в статье.
"Немецкие спецслужбы теперь опасаются, что Ангела Меркель в ходе кампании по ее переизбранию может стать целью российских хакеров, - отмечает автор. - Германия председательствует в ОБСЕ до конца этого года. Вмешательство в серверы организации может быть нацелено на чувствительную информацию, способную нанести вред немецкой дипломатии".
"Хакеры могли также стремиться подорвать легитимность самой ОБСЕ. 22 декабря организация снова предостерегла против "усиления столкновений" в Украине, где боевые действия между Киевом и пророссийскими мятежными сепаратистами участились в последние дни", - считает Гоклен.
"ОБСЕ - единственный независимый игрок, способный подтвердить документальными данными бесчинства и проверить, были ли осуществлены обещания, сделанные Киевом, пророссийскими силами или Кремлем. По мнению некоторых западных государственных канцелярий, Москва может увеличить число жестов злой воли в отношении наблюдателей ОБСЕ", - передает Le Monde.
"Россия, которая уже объявила об отзыве своей подписи на основополагающем договоре Международного уголовного суда, могла бы попытаться убедить свое общественное мнение, срежиссировав утечку данных, похищенных в ОБСЕ, в том, что эта организация, финансируемая в основном Западом, враждебна к интересам России. Это могло бы придать законную силу выходу России из участия в ОБСЕ", - полагает Гоклен.
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