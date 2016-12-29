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Все про:Меркель (1319) ОБСЕ (2137) хакер (495) кибербезопасность (51)

 Целью атаки российских хакеров против ОБСЕ могла быть Ангела Меркель, - Le Monde

"Организация ОБСЕ, штаб-квартира которой находится в Вене, уполномоченная наблюдать за режимом прекращения огня на Украине, стала целью масштабной хакерской атаки, приписываемой Москве".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу, об этом пишет Блез Гоклен в своей статье в Le Monde.

"После Хиллари Клинтон и TV5 Monde пришла очередь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стать жертвой крупной хакерской атаки, приписываемой России. ОБСЕ - дипломатический инструмент, созданный в эпоху холодной войны и затем немного подзабытый, - начиная с 2014 года вернулась в центр международных стратегических целей и задач при помощи конфликта на Украине. Организация, штаб-квартира которой находится в Вене, в любом случае представляет достаточный интерес для того, чтобы стать объектом масштабной и технически сложной хакерской атаки, по информации, полученной Le Monde во вторник 27 декабря", - говорится в статье.

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"По-видимому, организация стала отдавать себе отчет о произошедшем к концу октября", - поясняет пресс-секретарь ОБСЕ Наташа Раджакович, которая старается не вдаваться в детали, в частности, о заказчиках вторжения. Был праздничный сезон, офис ОБСЕ был наполовину пуст, и большинство сотрудников разъехались по своим странам", - передает автор статьи.

"Теперь они могут опасаться, что хакеры получили доступ к их электронной переписке, файлам и паролям. Это сверхчувствительная информация, которую организация призвана ревностно защищать, так как она позиционирует себя как нейтральная, способствующая установлению диалога между западом и востоком европейского континента, в обстановке усиления напряженности между Россией и европейцами. ОБСЕ является гарантом и инспектором крайне непрочных мирных соглашений по Украине, достигнутых в Минске в феврале 2015 года французом Франсуа Олландом и немкой Ангелой Меркель с россиянином Владимиром Путиным и украинцем Петром Порошенко", - пишет автор.

"Официально ОБСЕ не знает, кто скрывается за этой кибератакой. Хакеры проникли в ее компьютеры, воспользовавшись слабыми местами в аппаратном и программном обеспечении, используемом организацией. 57 государств-членов ОБСЕ уже проинформированы об этом инциденте, без необходимости обнародования этого факта", - продолжает автор.

"Кто может обидеться на ОБСЕ? По данным западной разведки, эта кибератака может быть вменена в вину группировке российских хакеров APT28 (известной также под именами Pawn Storm, Sofacy или Fancy Bear), которую уже подозревали в причастности к кибератаке, совершенной в апреле 2015 года против телеканала TV5 Monde, и которая считается связанной с российскими спецслужбами", - передает автор.

"Источник Le Monde также приписывает этой группировке кибератаку на предвыборный штаб американской Демократической партии во время президентской избирательной кампании", - говорится в статье.

"Немецкие спецслужбы теперь опасаются, что Ангела Меркель в ходе кампании по ее переизбранию может стать целью российских хакеров, - отмечает автор. - Германия председательствует в ОБСЕ до конца этого года. Вмешательство в серверы организации может быть нацелено на чувствительную информацию, способную нанести вред немецкой дипломатии".

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"Хакеры могли также стремиться подорвать легитимность самой ОБСЕ. 22 декабря организация снова предостерегла против "усиления столкновений" в Украине, где боевые действия между Киевом и пророссийскими мятежными сепаратистами участились в последние дни", - считает Гоклен.

"ОБСЕ - единственный независимый игрок, способный подтвердить документальными данными бесчинства и проверить, были ли осуществлены обещания, сделанные Киевом, пророссийскими силами или Кремлем. По мнению некоторых западных государственных канцелярий, Москва может увеличить число жестов злой воли в отношении наблюдателей ОБСЕ", - передает Le Monde.

"Россия, которая уже объявила об отзыве своей подписи на основополагающем договоре Международного уголовного суда, могла бы попытаться убедить свое общественное мнение, срежиссировав утечку данных, похищенных в ОБСЕ, в том, что эта организация, финансируемая в основном Западом, враждебна к интересам России. Это могло бы придать законную силу выходу России из участия в ОБСЕ", - полагает Гоклен.

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Не в тему.Прийшла на ел.почту анкета яку треба заповнити і відіслати назад.Підкажіть як це зробити,а то я в цьому ні бум-бум.Дякую!
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краще не роби цього, а то заберуть хату.... йди пити пиво!
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Не ведись. Сначала выясни кто ее прислал.
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Отключит нах эту недодержавуот интернета . Пусть смс письмами и телеграммами шлют .
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Подскажите как добавить в комент изображения и какого оно должно быть формата. А то что-то не выходит((((((((..
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Копируется ссылка ,вставляется в вернем окошке " изображение" и все.
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Конечно. Вместо url просто вставляй путь к файлу.
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Одно я знаю точно, в СМИ уже началась атака на тему - *Украине ЕС не нужен!! Всех на фиг - будем жить самостоятельно!!*)))
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Вы просто не знаете принцип работы интернета . Все определяется так же как и при поиске телефонных террористов . И пофиг с какого телефона он позвонит. Идите служить в полицию,там вам все расскажут.
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Я свое уже отслужил. Сейчас везде есть шаровой Wi-Fi да и при покупке simok никто паспорт не требует. Возьми чистый планшет или чистый мобильник, иди туда где шаровой Wi-Fi и пиши все что хочешь. В этом случае даже прокси не требуется.
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По фунфырикам из-под боярышника и невыносимой вони.
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Спасибо за ответ. А я думал, что они как киллеры - следов не оставляют.
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Во-во,хакеры тоже думали.В этом и была причина их провала - думать с помощью "рюзке мозга" невозможно,не для того он предназначен.
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