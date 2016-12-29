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 Прокуратура направила в суд обвинения в отношении 11 бывших депутатов Верховной Рады Крыма за содействие в оккупации полуострова

Прокуратура Автономной Республики Крым 29 декабря направила в суд обвинительные акты в отношении одиннадцати бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которых обвиняют в госизмене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"Прокуратурой Автономной Республики Крым направлены в суд обвинительные акты в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым Цекова С.П., Савченко С.Б., Бахарева К.М., Гафарова Е.С., Заиченко А.А., Ильясова Г.И., Иоффе Г.А., Клычникова В.М., Нахлупина В.Г., Фикса Е.С., Шувайникова С.И., которые обвиняются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена)", - говорится в сообщении.

"В ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 эти депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым оказали помощь и способствовали оккупации Крыма. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым".Указанным обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет", - отметили в прокуратуре.
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"Наша цель - реализовать принцип неотвратимости уголовной ответственности, который мы реализуем с помощью механизма заочного уголовного производства. В настоящее время нами завершено досудебное расследование в отношении одиннадцати бывших депутатов Автономной Республики Крым. Это только начало", - заявил прокурор АР Крым Мамедов.
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Из серии "Ватные страшилки".

Про польских/норвежских/американских/сирийских/венгерских/зимбабвийских наёмнЕков на Донбассе мы уже сто раз слыхали.
Но тут похоже уже эльфы орудуют и выпиливают вату. Ведь только эльфы не оставляют следов на снегу. Доказано Леголасом. (с) "Властелин колец".

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Ватные страшилки 2

Та да, вата. Если наши выпиздят ваших абизянов из Крутой балки - так Ясиноватая рано или поздно таки опять будет Україна!
Цитата не совсем отбитой на мозг ватницы:

"Светлана‏@swetlaha1706

Нам нельзя допустить захвата Крутой балки, если возьмут, то они уже вышли на трассу, Ясин. тогда пи@дец."
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как там татарин,мертвечук и еще несколько сот пособников по всей Украине ????
к кому задать этот вопрос?мерзавцы и негодяи.
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на территории Украины пребывающим предателям никакого наказания нет, а что толку от этих обвинений тем кто в крыму? может пальчиком пригрозить еще? сепаратисты еще и компенсации требуют и добиваются типа экс-мэра Кравченко!
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Суд над ворогами України повинен бути швидким і справедливим.
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