 Доноры в Днепре сдали 250 литров крови для раненых бойцов АТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
27 декабря в Днепре больница им. Мечникова объявила день донора. Накануне зимних праздников там необходимо было создать запас крови всех групп и всех резус-факторов.
На призыв откликнулись более 600 неравнодушных, сдать кровь для последующего переливания раненым бойцам приезжали люди со всей области. В результате удалась собрать 250 литров донорской крови.
Всего с начала АТО в больнице Мечникова раненым бойцам перелили 2,5 тонны донорской крови.
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