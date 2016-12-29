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 Доноры в Днепре сдали 250 литров крови для раненых бойцов АТО

В днепровской больнице им. Мечникова, куда привозят бойцов АТО с самыми тяжелыми ранениями, благодаря донорам создали запас крови на новогодние праздники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

27 декабря в Днепре больница им. Мечникова объявила день донора. Накануне зимних праздников там необходимо было создать запас крови всех групп и всех резус-факторов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центральному военному госпиталю не хватает донорской крови

На призыв откликнулись более 600 неравнодушных, сдать кровь для последующего переливания раненым бойцам приезжали люди со всей области. В результате удалась собрать 250 литров донорской крови.

Всего с начала АТО в больнице Мечникова раненым бойцам перелили 2,5 тонны донорской крови.

Смотрите также: Начат сбор средств на "кровомобиль", который будет работать в зоне АТО, - "Народный проект". ФОТО



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Но его можно предать. Что не раз происходило. Что происходит и счас.
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Уже вряд ли получится. По большей части состояние и действия власти и судов (суды даже в первую очередь) проистекает от неуемной жадности, а не желания предать. Но последствия могут быть аналогичны предательству.
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сколько уже украинцев кровные братья Днепрян?
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Всего с начала АТО в больнице Мечникова раненым бойцам перелили 2,5 тонны донорской крови.

кровь от крови - душу и тило мы положим за нашу свободу !
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Слава Богу ,что ни капли депутатской гнилой крови там нет !!!
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Я один раз около 7-ми литров сдал.
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чисто не медицинское заявление---запасов хватит на праздник!!! прям сразу ее будут переливать! а карантин ? или гарантия что в сданной крови нет СПИДА или гепатита?
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На кой ляд 25 ведер крови? Это что отцы командиры готовятся дивизию в госпиталь положить. Беречь бойцов надо.
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Треба все передбачити. Іноді одному бійцю роблять переливання декілька разів. Поки довозять, хлопці втрачають багато крові. Тому молодці і дніпряни, і лікарі. Наші хлопці - на вагу золота.
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для непонимающих, Мечникова-областная клиническая больница, сюда вертолетами доставляют самых тяжелых и нуждающихся в срочных операциях,а также-ожоги , травмы, отравления и тд Взятая сегодня кровь будет использована не только для переливания, а будут изготовлены компоненты, которые потом пригодятся и при тяжелых ожогах, которых зимой бывает больше Кроме того, никто не собирается отменять операции просто населения В горячие дни одновременно работает 19 операционных
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