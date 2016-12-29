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Все про:обстрел (5011) Донбасс (11647)

 Боевики из минометов обстреляли Красногоровку, Малиновое и Балку Крутенькую, - пресс-центр штаба АТО

Российско-оккупационные войска продолжают откровенно игнорировать режим прекращения огня. По состоянию на 17-00 в зоне проведения АТО зафиксировано 25 обстрелов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Мариупольском направлении из минометов они обстреляли Красногоровку, а из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь в районе Широкино, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного.

По нашим позициям в районе Гнутово огонь вел снайпер.

На Донецком направлении из тех же видов вооружения были обстреляны позиции в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки.

На Луганском направлении из минометов и гранатометов противник вел огонь по Малиновому и Балке Крутенькой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки погибли двое украинских воинов, двое - ранены, - спикер АТО


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Те,що рашисти не збиралися дотримуватися чергового перемир'я було і так відразу зрозуміло..Запитання в іншому - кого чоколядове чмо поспішило так привітати і чи наші хлопці знов не стали мішенями для орків?...😕
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