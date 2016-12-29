 Боевики из минометов обстреляли Красногоровку, Малиновое и Балку Крутенькую, - пресс-центр штаба АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "На Мариупольском направлении из минометов они обстреляли Красногоровку, а из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь в районе Широкино, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного.
По нашим позициям в районе Гнутово огонь вел снайпер.
На Донецком направлении из тех же видов вооружения были обстреляны позиции в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки.
На Луганском направлении из минометов и гранатометов противник вел огонь по Малиновому и Балке Крутенькой".
419 2
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
За минувшие сутки погибли двое украинских воинов, двое - ранены, - спикер АТО(0)
ОБСЕ зафиксировала 27 декабря в зоне проведения АТО 160 взрывов(13)
Боевики стянули "Грады" в район Светлодарской дуги, - спикер АТО. Карта(109)
За минувшие сутки в зоне АТО потерь среди личного состава ВСУ нет, - Лысенко(1)
Блокада Донбасса приведет к замораживанию конфликта, – политик(0)
За минувшие сутки ни один украинский воин не погиб и не был ранен, - спикер АТО(3)
С начала суток боевики обстреляли Широкино и Новотроицкое, - пресс-центр штаба АТО(5)
Ответить