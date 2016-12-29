 В России ученого, сотрудничавшего с террористами "ДНР" и получившего паспорт РФ, выдали за украинского научного сотрудника. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Ранее Рогозин заявил о получении паспорта РФ якобы украинским ученым Игорем Гашаненко, который с марта 2016 года работает на одном из заводов российского холдинга "Высокоточные комплексы". Российское гражданство он получил за заслуги в работе на оборонный комплекс РФ. Отмечается, что ранее доктор физико-математических наук Гашаненко работал в Институте прикладной математики и механики НАН Украины в Донецке и является членом Российского национального комитета по теоретической прикладной механике.
Рогозин отметил, что в России "будут рады и дальше в нашу оборонную семью принимать высококвалифицированных специалистов Украины".
При этом отмечается, что Гашаненко был в числе тех сотрудников Института прикладной математики и механики, которые после перехода Донецка под контроль террористов "ДНР" отказались эвакуироваться на территорию, подконтрольную Украине, а следовательно перестали подчиняться НАН Украины.
Эту информацию подтвердил назначенный в 2014 году директор Института прикладной математики и механики, член-корреспондент НАН Украины Владимир Гутлянский.
"С января 2015 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Институт был переведен из Донецка в Славянск. Гашаненко сюда не переехал. Мы не владеем более детальной информацией, так как директор академик Ковалев остался там, вместе с ним остались механики", - рассказал он в комментарии Цензор.НЕТ.
Директор Института добавил, что не может предоставить информацию о том, какими именно разработками занимался Гашаненко, так как этих материалов у эвакуированного Института нет:
"Нам ничего не передали, никаких документов о деятельности Института за прошлые годы. Поэтому мы фактически начинали работать в Славянске с нуля".
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А шо ж ентот фчоный спыцыялыст по механике, оставил Лугандонскую землю такую обетованную? Фзял так и принцыпиально не оставил самодостаточное ДыНыРы и тут тебе БАЦ - расеяйский паспорт вдали от ДыНыРы. Какая героическая челавека, аднака
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До речі, більшість з його інституту переїхали до Києва та Харкова. Так само, як і більшість професури, інтелігенції з Донбасу.
От специ крутого донецького опікового центру не захотіли рятувати воїнов Лугандонії і тепер в Києві оперують наших поранених воїнів.
Професорсько-викладацький склад Донецького універу майже у повному складі переїхав викладати у Вінницю. Тому лугандонський універ не було кому очолити і вони взяли "ректором" чувака, якого при Янику (!) вигнали за взятки.
Директор донецької опери Солов"яненко-молодший теж у Києві - режисером національної опери став.
Письменник, лауреат Шевченківської премії, Голобородько теж виїхав з Луганська в Київ
Коротше, розумні люди, інтелігенція тікають з Лугандону. Там навіть у владні кабінети людей з вищою освітою набрати не можуть, тому в них рулять торговець курями Захерченко і дід мороз Губарєв...
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