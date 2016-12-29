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Все про:гражданство (484) НАН Украины (76) наука (500) паспорт (480) Рогозин (161) ученые (213) математика (12)

 В России ученого, сотрудничавшего с террористами "ДНР" и получившего паспорт РФ, выдали за украинского научного сотрудника. ФОТО

Ученый, которому вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин вручил российский паспорт, заявив, что это украинский ученый, оказался специалистом по механике, оставшимся в "ДНР" и отказавшимся выезжать на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Ранее Рогозин заявил о получении паспорта РФ якобы украинским ученым Игорем Гашаненко, который с марта 2016 года работает на одном из заводов российского холдинга "Высокоточные комплексы". Российское гражданство он получил за заслуги в работе на оборонный комплекс РФ. Отмечается, что ранее доктор физико-математических наук Гашаненко работал в Институте прикладной математики и механики НАН Украины в Донецке и является членом Российского национального комитета по теоретической прикладной механике.

гашаненко

Рогозин отметил, что в России "будут рады и дальше в нашу оборонную семью принимать высококвалифицированных специалистов Украины".

При этом отмечается, что Гашаненко был в числе тех сотрудников Института прикладной математики и механики, которые после перехода Донецка под контроль террористов "ДНР" отказались эвакуироваться на территорию, подконтрольную Украине, а следовательно перестали подчиняться НАН Украины.

Эту информацию подтвердил назначенный в 2014 году директор Института прикладной математики и механики, член-корреспондент НАН Украины Владимир Гутлянский.

"С января 2015 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Институт был переведен из Донецка в Славянск. Гашаненко сюда не переехал. Мы не владеем более детальной информацией, так как директор академик Ковалев остался там, вместе с ним остались механики", - рассказал он в комментарии Цензор.НЕТ.

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Директор Института добавил, что не может предоставить информацию о том, какими именно разработками занимался Гашаненко, так как этих материалов у эвакуированного Института нет:

"Нам ничего не передали, никаких документов о деятельности Института за прошлые годы. Поэтому мы фактически начинали работать в Славянске с нуля".
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мужик личным примером показал своим детям и внукам, как надо предавать.....
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Я уже писал, что это последовательное замещение понятий. С одной стороны, кацы постоянно мусолят засаленые тезисы о братстве народов и любви к украинцам, а с другой козля хунту и призывают люто карать "бендеравцев". У нормального человека складывается впечетление, что у кацев с логикой не впорядке. Но, нет- всё крайне логично. Украина и украинцы в лугандоне, остальное- хунта захватившая браский народ и проклятые "бендеравцы". Так вот решается вопрос согласования пропагандиских клише. Со стороны выглядит странно но, это же для кацапов придумано. Дальше всё проще: "украинцы" просят пьютина принять "Украину" в эрефию и освободить их от "бендеравцав"; все думают, что базар о лугандонии но, "украинцы" то, понимают о чём речь, они с кацами одной фенею базарят.
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Ученый, которому вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин вручил российский паспорт, заявив, что это украинский ученый, оказался специалистом по механике, оставшимся в "ДНР" и отказавшимся выезжать на подконтрольную Украине территорию. Источник: http://censor.net.ua/n421594

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А шо ж ентот фчоный спыцыялыст по механике, оставил Лугандонскую землю такую обетованную? Фзял так и принцыпиально не оставил самодостаточное ДыНыРы и тут тебе БАЦ - расеяйский паспорт вдали от ДыНыРы. Какая героическая челавека, аднака
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просто до него долго доходили слова "Чемодан, вокзал......"
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и дошли тока когда буряты припёрлись в Лугандон спасать его от хунты
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а действительно, чего же он в лугандонии не остался, для захера и гиви новые точные лифты изобретать? предатель, точно предатель и Украину предал и лугандонию....
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Здесь нужно обратить внимание, как поменялась риторика кремля. Потому, что пришли новые пуйлы и они решили внедрить план 2014 года. Всё дело в х уйле, которых хочет закрепится в истории, как собиратель земель.
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Гашаненко помогал кацапам усовершенствовать ходовую "Арматы". Без него она не ездила вообще. Теперь ездит, но....
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Ну да, запроданець, але факт в тому, що навіть він не захотів лишатися в Лугандонії.

До речі, більшість з його інституту переїхали до Києва та Харкова. Так само, як і більшість професури, інтелігенції з Донбасу.

От специ крутого донецького опікового центру не захотіли рятувати воїнов Лугандонії і тепер в Києві оперують наших поранених воїнів.

Професорсько-викладацький склад Донецького універу майже у повному складі переїхав викладати у Вінницю. Тому лугандонський універ не було кому очолити і вони взяли "ректором" чувака, якого при Янику (!) вигнали за взятки.
Директор донецької опери Солов"яненко-молодший теж у Києві - режисером національної опери став.
Письменник, лауреат Шевченківської премії, Голобородько теж виїхав з Луганська в Київ

Коротше, розумні люди, інтелігенція тікають з Лугандону. Там навіть у владні кабінети людей з вищою освітою набрати не можуть, тому в них рулять торговець курями Захерченко і дід мороз Губарєв...
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Ну да кацапа , у вас всегда власовцы ценились .
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