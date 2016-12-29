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Все про:адвокат (765) измена (163) Безъязыков (21)

 Адвокат полковника Безъязыкова считает абсурдным вручение подозрения в госизмене: "Это нужно доказать"

Защита полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова считает абсурдным вручение ему подозрения в государственной измене.

Об этом журналистам сказал адвокат Олег Веремеенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Смотрите также: СБУ обнародовала аудиозаписи с доказательствами измены Безъязыкова: "Он находится на свободе в Донецке". АУДИО

"Я считаю, что это полный абсурд. Я вам так скажу: обвинять можно кого угодно, но это нужно доказать", - сказал он.

Веремеенко отметил, что не увидел в материалах дела, предоставленных защите, никаких доказательств его вины.

При этом адвокат отметил, что о подлинности телефонных переговоров якобы Безъязыкова с якобы боевиками необходимо спросить у самого подозреваемого.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: Боюсь, что сейчас на арестованных боевиков будут давить, чтобы они дали показания на моего мужа,- жена Безъязыкова. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене полковнику Вооруженных сил Ивану Безъязыкову.

Напомним, СБУ подозревает полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. По версии спецслужбы, он был завербован, находясь в плену у боевиков, и собирал информацию о силах АТО, имея при себе оружие, зарплату и авто с шофером, предоставленные военными структурами РФ. Безъязыков решением суда взят под стражу до 8 февраля 2017 года.
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Т.е. адвокат не в курсе, что сперва подозрение вручают, а затем "доказывают"? Хааароший адвокат.
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А может его просто передать в один из батальонов правого сектора?
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а что выхотели услышать от адвоката??? признание вины???читайте внимательно.
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Не! Не поверю! Не мог действующий полкан ГУР, после таких проколов- вернуться! Не мог!!! В разведку идиотов- не берут-с-с-с... А если берут, то не таких законченных!
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скорее так - в разведке идиотов не держат. поэтому процесс и пошел.
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Та ты шо?! А полканские три звезды на его погоны- с неба свалились? Просто взяли... и свалились. А он- идиотом как был, в майорах, полуполканах... Я уж о более низком ранге не говорю... Так вот и вырос, в полканы. В разведке. Угу... Щас!!!
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Да ладно Андрей , ведь та же контора нашептала мелкому что пол Украины с радостью ляжет под россию , ты все еще меряешь советскими допусками , они ж ничего никогда не добились , одни попандосы и максимальное количество перебежчиков .
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Да я- не об этом, друже! Я о невозможности ТАКОЙ степени тупости у полкана разведки! У меня это- в башке не укладывается.
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Знаешь , у нас грушников называют оленеводами , никаких особых мозгов там не заметил , такая же жижа как и в СБУ , все расслабили булки вот и результат .
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Да? Ну... мне нечего сказать, в этом случае. Просто смайлик- Пичалька
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Вам лучше не знать, как, кому и за что давали звезды в нашей армии...
А среди реальных (не мазаных) офицеров, самой популярной была вот эта песня. https://www.youtube.com/watch?v=A7WhZ-zQOjI
Сейчас она чужая, но до АТО, была очень актуальна, да и сейчас, если вдуматься в сам смысл - тоже...
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Андрей, я знаком не с ГУР, а с ГРУ ГШ ВС ссср и могу сказать, что мог.
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Чё, серьёзно??? Я тебе, друже- честно скажу: мой брат- ушел в запас- полканом. Правда- контрразведка ГРУ. Так вот- он- не идиот, а человек, с которым просто приятно общаться. Он умный. И кстати,- очень не любит своего президента. Я- о Фуйле.
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Это сейчас скорее исключение из правил , и что немаловажно , вот такие умные не хотят в этом принимать участие то есть остаются бестолковые , так и работают .
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Не кидай цифры в нет , это мне пофиг , а ты ездишь туда , убери фактаж .
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Я конечно не спец - в щпионских делах, да и может пример будет не алле, но все же:

Штирлиц тоже был СД(шником) а проще говоря гестаповцем (в ранге если не ошибаюсь штурмбандфюрер/ типа майор) ибо гестапо подчинялось СД (SD - Sicherheitsdienst) и что он небыл шпиёном? Но это все кино и лирика.

А как насчет многих сотен ваших СБУшников которые предали страну и начали служить раше? Неужели все там поголовно были рядовыми и сержантами. А как же насчет злополучного БЕРКУТА - там тоже ВСЕ РЯДОВЫЕ?

Так что не говорите глупостей, если есть подозрение (особенно в таких структурах) - его не только можно но и обязятельно НУЖНО - прессовать.

Хороший шпиён на то и хороший щпиён чтобы выкручиваться и лгать.
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Так этот тоже (впрочем, как и я, но такого против Украины не делаю) не любит своего Президента Порошенко и возможно он, тоже, интеллектуал, но он предатель Родины, которой служил!
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В разведку. У нас в президенты только идиотов законченных берут!
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Все в духе роспропагандонов:"Авыдакажыти!"... И сколько бы Украина не предъявляла неопровержимых доказательств,в ответ снова и снова будет одно:"Авыдакажыти!".Именно в том числе и поэтому президенту нужно вводить военное положение.И разбираться с явными предателями-ублюдками быстро!По законам военного времени.Без дурацкой волокиты.
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подозревать можно кого угодно в чем угодно... а для доказательств есть суд и прокуроры, да и адвокаты... Вопрос в другом, кто захочит нанять адвоката который предателя Родины выгораживает в случае если будет доказано предательство... Лучще позвоните Солу, нуну...
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Иногда стыдно за коллег... Подозрение надо доказать перед тем как вручить? Он че вообще умом тронулся?
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Те что выложили тут? Да, и что? Вы вообще знаете как сообщение о подозрении выглядит?
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Вже довели. І факти привели, а він все кукарєкає. І шуба на нещасной жєнє гєроя коштує не менше 100 000 грн.
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З такими "адвокатами" і прокурорів не потрібно...Мудак той адвокат ..😕
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адвокат дебил, бля? это подозрение (предположение, основанное на сомнении в правильности, законности чьих-либо поступков, в правдивости чьих-либо слов). доказывать будут другие структуры. адвокат, учи матчасть, сука
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