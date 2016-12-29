 Адвокат полковника Безъязыкова считает абсурдным вручение подозрения в госизмене: "Это нужно доказать"

Об этом журналистам сказал адвокат Олег Веремеенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Я считаю, что это полный абсурд. Я вам так скажу: обвинять можно кого угодно, но это нужно доказать", - сказал он.
Веремеенко отметил, что не увидел в материалах дела, предоставленных защите, никаких доказательств его вины.
При этом адвокат отметил, что о подлинности телефонных переговоров якобы Безъязыкова с якобы боевиками необходимо спросить у самого подозреваемого.
Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене полковнику Вооруженных сил Ивану Безъязыкову.
Напомним, СБУ подозревает полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. По версии спецслужбы, он был завербован, находясь в плену у боевиков, и собирал информацию о силах АТО, имея при себе оружие, зарплату и авто с шофером, предоставленные военными структурами РФ. Безъязыков решением суда взят под стражу до 8 февраля 2017 года.
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А среди реальных (не мазаных) офицеров, самой популярной была вот эта песня. https://www.youtube.com/watch?v=A7WhZ-zQOjI
Сейчас она чужая, но до АТО, была очень актуальна, да и сейчас, если вдуматься в сам смысл - тоже...
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Штирлиц тоже был СД(шником) а проще говоря гестаповцем (в ранге если не ошибаюсь штурмбандфюрер/ типа майор) ибо гестапо подчинялось СД (SD - Sicherheitsdienst) и что он небыл шпиёном? Но это все кино и лирика.
А как насчет многих сотен ваших СБУшников которые предали страну и начали служить раше? Неужели все там поголовно были рядовыми и сержантами. А как же насчет злополучного БЕРКУТА - там тоже ВСЕ РЯДОВЫЕ?
Так что не говорите глупостей, если есть подозрение (особенно в таких структурах) - его не только можно но и обязятельно НУЖНО - прессовать.
Хороший шпиён на то и хороший щпиён чтобы выкручиваться и лгать.
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Или как-то иначе?
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