 Киевсовет принял на рассмотрение петицию о сносе нового фасада Театра на Подоле

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Накануне, 28 декабря, количество отданных за петицию подписей превысило необходимый для рассмотрения органом управления минимум в 10 тысяч.
Как сообщили в пресс-службе Киевсовета, мэр столицы Виталий Кличко поручил рассмотреть петицию постоянным комиссиям по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, а также по вопросам культуры, туризма и информационной политики.
29 ноября в Киеве на Андреевском спуске открыли фасад нового здания Театра на Подоле, которое вызвало дискуссии в сети.
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Почему этих эстетов не е@ет, что в городе некуда окурок/огрызок бросить -- нет обычных мусорных урн?
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