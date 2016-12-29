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 Киевские новости
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Все про:Киев (15720) театр (136) Андреевский спуск (45)

 Киевсовет принял на рассмотрение петицию о сносе нового фасада Театра на Подоле

Мэр Киева Виталий Кличко поручил рассмотреть петицию о сносе нового фасада театра на Андреевском спуске постоянным комиссиям Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, а также по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Накануне, 28 декабря, количество отданных за петицию подписей превысило необходимый для рассмотрения органом управления минимум в 10 тысяч.

Как сообщили в пресс-службе Киевсовета, мэр столицы Виталий Кличко поручил рассмотреть петицию постоянным комиссиям по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, а также по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

29 ноября в Киеве на Андреевском спуске открыли фасад нового здания Театра на Подоле, которое вызвало дискуссии в сети.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Это новая кожа", - Театр на Подоле презентовал фасад отреконструированного здания. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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А що буде з грошима корпорації- благодійника будівництва цього архітектурного шедевру?
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йому треба буде ще компенсувати витрати на знесення гаражу
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Эту энергию бы да в полезном направлении...
Почему этих эстетов не е@ет, что в городе некуда окурок/огрызок бросить -- нет обычных мусорных урн?
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