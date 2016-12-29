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Все про:животные (754) Закарпатье (1207) Одесская область (1271) чума (39) Госпродпотребслужба (28)

 Случаи африканской чумы свиней зарегистрированы в двух регионах Украины

В Одесской и Закарпатской областях зафиксирована гибель свиней в результате заболеваний африканской чумой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

В личном подсобном хозяйстве, расположенном в с. Петродолина Овидиопольского района Одесской области зарегистрирована гибель свиньи,
причиной смерти животного стало заболевание африканской чумой свиней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована на Хмельнитчине

Также сообщается, что в Закарпатской области на территории подсобного хозяйства гостинично-развлекательного комплекса Черная гора (г. Виноградов, Виноградовский район) было обнаружено три трупа диких кабанов, которые содержались в вольерах. Исследование проб биоматериала подтвердило, что животные также заболели африканской чумой свиней.

Также читайте: Вакцины против африканской чумы свиней пока не существует, - глава Минагрополитики Кутовой

Госпотребслужба определила границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора, проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
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А у нас, в Мариуполе- всё не так! Клянусь! У нас, по городскому кладбищу, дикие кабаны бегают! Откуда??? Но это- Истина! Фоткам в ИНЕТе- я не очень верю, на эту тему, а вот корешу своему, который мне это рассказал- верю всецело! Представьте, камрады- всего 3 года без отстрела, из-за АТО... И фсё! Звери уже тут... Под боком.
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Предлагаю не пускать гастробайтеров из Африки к работе на свинных фермах ))) Мало ли что )))) (Это была шутка если кто не понял))))))))
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А куда их пускать, в министры???
Так мы уже опыт имеем.
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ГоспАда Вы прикинули ситуацию!?!?!?
В Россию свинину не берут, ну это понятно, враги!
А в ЕС не берут из за чумы!
От мы попали в пиз....рез, ДА.
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