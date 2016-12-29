 Случаи африканской чумы свиней зарегистрированы в двух регионах Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
В личном подсобном хозяйстве, расположенном в с. Петродолина Овидиопольского района Одесской области зарегистрирована гибель свиньи,
причиной смерти животного стало заболевание африканской чумой свиней.
Также сообщается, что в Закарпатской области на территории подсобного хозяйства гостинично-развлекательного комплекса Черная гора (г. Виноградов, Виноградовский район) было обнаружено три трупа диких кабанов, которые содержались в вольерах. Исследование проб биоматериала подтвердило, что животные также заболели африканской чумой свиней.
Госпотребслужба определила границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора, проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
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Так мы уже опыт имеем.
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В Россию свинину не берут, ну это понятно, враги!
А в ЕС не берут из за чумы!
От мы попали в пиз....рез, ДА.
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