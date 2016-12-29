 НФ предлагает делегировать в ПАСЕ нардепа Еленского вместо Борислава Березы, - Гопко

Об этом Українським Новинам сообщила депутат Рады, председатель парламентского комитета по иностранным делам (внефракционная) Анна Гопко, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас пришли письма от "Народного Фронта". Про то, что "Народный Фронт" претендует (на квоту). Они рекомендовали Еленского", - сказала Гопко.
Она уточнила, что НФ претендует на квоту на замещение должности заместителя члена постоянной делегации парламента в ПАСЕ, которую ранее занимал депутат Борислав Береза (внефракционный).
По ее словам, фракция "Блок Петра Порошенко" в Раде также претендует на эту квоту.
Поэтому комитет намерен рассмотреть данный вопрос на заседании после получения соответствующего письма от БПП, учитывая распределение квот в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Ранее Верховная Рада исключила депутата Надежду Савченко (внефракционная) из состава постоянной делегации парламента в ПАСЕ. Гопко заявила о возможности включения в состав делегации Рады в ПАСЕ Борислава Березы вместо Савченко, которая ранее занимала должность члена делегации.
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данный политический момент -
то ль у нас и впрямь страна тупая.
То ли слишком умный президент.
Не понять мне логики патрона,
чтобы на блатные должностЯ
ставить гопотУ из <<рыгионов>>,
год от революции спустя.
А ещё, я не пойму, ей-Богу,
когда всё же опостынет нам,
пиздовать по скатерти-дороге
к минским, типа <<мирным>>, ебеням!
Не врублюсь я, блин, какого хера
мы должны на <<ураган>> и <<град>>,
отвечать козлам из ДэНээРа
чуть ли не засосом в ихний зад?!
Отчего задрипаннейшкй моське
можно гадить вдоль и поперёк,
на всё то, что делал Коломойский,
в час, когда посЫпался восток?!
Из каких таких соображений,
чересчур высокого IQ,
на патриотическом <<Рошене>>
лепят шоколадки кацапью?
Может, мы опять с кацапом братья?
Может, вновь в объятия Кремля?
Или может, наконец-то хватит
шестерить перед эРэФом, бля?
То ли я не в курсе подноготной.
То ли мудрость эта не по мне.
Только, братцы, что-то не комфортно
<<жыты по-новОму>>, бля...
в говне...
То ли я не в той спортивной форме
То ли не так слагаю стих -
Сеня с Петей делают реформы
А слепой народ не видит их.
Сеня Кролик крупный вор.
Украине всей позор.
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Регианалы, будучи у власти, не особенно заморачивались честностью. И потому часть из них так бесславно кончила. Небольшая, правда, часть, не сумевшая, как говорил герой Гафта, «предвидеть» и вовремя встать под другие знамена.
Новая «элита», несомненно умнее. Нет в СМИ громких разоблачений типа новых «вышек Бойко» (правда, и за старые никто не наказан). Прорываются только отдельные сообщения о том, как уходящие уже из новой власти скупают недвижимость за границей, но это такая мелочь, по сравнению с увиденным нами во владениях Януковича и Пшонки.
Новая власть - честная. И использует способы, не доступные Остапу. Правда, не совсем новые, но тоже относительно честные.
Что же нужно, чтобы честно залезть в кошелек «посполитого» украинца?
401й способ - напечатать массу ничем не обеспеченных денег и опустить их относительно $ в три раза ниже. В считанные недели мы стали в три раза беднее. По зарплатам и пенсиям скатились вниз на одну из последних ступенек в мире. Таким образом, из кошелька изъяли две трети содержимого. Кто? Не говорите только, что Гонтарева, она и чихнуть не посмеет без разрешения ПАПы.
А Сеня что, дурнее? Он эти способы как пирожки печет. Или как оплеухи раздает.
Бац - 402й! Заморозить пенсии и зарплаты. Бац - 403й! Обрезать пенсии. Бац - 404й! Взвинтить тарифы в несколько раз. Что там в кошельке «посполитого» осталось?
Может в этом есть какая-то логика - назвался камикадзе, так и сваливайся в крутое пике. Но зачем при этом в свой самолет всю страну прихватил?
Следующее - не глупость, а откровенное мошенничество. Надеясь, что народ у нас, как притче - отними у меня один глаз, а у соседа два - Сеня гордо объявил, что потрясет мошну олигархов, подняв ренту за природные ресурсы. Но олигархи, не будучи дураками, тут же ввели эту ренту в свои цены. И Нафтогаз (или кто там еще) внес эту ренту в новую цену на газ для населения. То есть Сеня, жестом фокусника, вынул из кошелька «посполитого» ещё немалую толику.
Имеющий начальное экономическое образование понимает, что состояние экономики напрямую связано с покупательной способностью населения. А оно, население, закупит товаров в три, а с учетом новых тарифов - в 5-7 раз меньше. Производители банкротятся, на улицу выбрасывают волны безработных, которые, с одной стороны, садятся на шею государства и опустошают бюджет, а с другой стороны, опять же меньше покупают товаров других производителей. Как говорят спецы, положительная обратная связь. Система теряет устойчивость. Идет «вразнос».
Вопрос на засыпку, как правильно назвать европейские цени на ЖКХ при украинских пенсиях и зарплатах: лохотрон, вредительство или государственная измена?
Путин наконец понял, какой он дешевый лох по сравнению с нашим премьер-министром. Яценюк, как и Путин за все свое время у власти не осуществил никаких реформ, схемы расхищения бюджетов в Украине и в России идентичные, все как шло, так и идет по Януковичу и вот здесь открывается момент истины: Путина засыпают санкциями, а Яценюка кредитами, хотя к своим бюджетам и народам они относятся совершенно одинаково. На фоне мерзкого и вонючего зверя Путина наш слегка хамовитый предводитель "голубых воришек" Сеня-кролик вполне симпатичное и милое животное кабмина.
Арсений Петрович, вы ведете себя как еврей в Израиле, забывая о том, что там все евреи и не только вы самый умный. Для того чтобы что-то купить нужно что-то продать. И для такой простой мысли не нужно докторскую степень по экономике, достаточно посмотреть мультфильм «Простоквашино». Вот только у простых жителей Украины и продавать нечего, кроме себя, а точнее своего времени. А вот для соблюдения баланса между ценой продажи себя и покупки товаров поставили Вас во главе Кабинета Министров. И этот баланс называется минимальная зарплата. Поэтому я не против тарифов как Германии, мы идем в Европу и нас должны быть европейские тарифы. Но у нас должны быть и европейские законы, в том числе и в деле оплаты труда.
Поэтому, Арсений Петрович, рассмотрим, как было бы справедливо. В Германии есть такое понятие как миниджоб, он не 100% соответствует понятию минимальной зарплаты, но близко к этому. И это миниджоб составляет 400 евро. Я понимаю, что вы не можете всем поднять зарплаты и сделать всех богатыми, счастливыми и здоровыми, но размер минимальной зарплаты находится то в компетенции Кабмина. Поэтому справедливым следующим шагом, сразу же после повышения тарифов, а лучше одновременно, стало бы повышение минимальной заработной платы в Украине до 9000 грн.
Порошенко, чувствуя себя удачливым продавцом «воздуха Майдана» и неким восточноевропейским Талейраном, успешно вальсирующим между Европой, США и Россией, явно не понял, что с ним сделали в Риге. Участники Рижского саммита - политики высшей пробы и легко раскусили слова и позы шустрого провинциального бизнес-переговорщика, «торгующего» перспективами и проблемами Украины. Порошенко так и не понял, что это была не встреча равных, а экзамен европейской политической элиты, с которым он не справился.
Все попытки Порошенко выдать невыполнение своих обязательств перед ЕС за сложный «сексуальный акт», требующий «стратегического терпения» от ЕС, потерпели провал. Европа - не Украина. Она не любит, когда политики публично врут или не выполняют своих обещаний перед другими политиками или избирателями. Порошенко это не понял. То, что легко сходит с рук в Украине, не проходит в Европе.
Европа вообще, после Риги, засомневалась в наличии в Украине политиков общенационального масштаба с европейской ориентацией, а не олигархов в роли президента, бизнесменов-депутатов и демагогов, министров-коррупционеров, назойливых посетителей украинских телешоу, ворующих безбожно по старому и живущих хорошо, во время войны, «по-новому». Людей много, а выбрать Европе не из кого.
Опасность для Порошенко в том, что год президентства принес ему, как олигарху, огромные прибыли, но и серьезную критику общества. Попытка одновременно заработать деньги, управлять страной, внешней политикой и выигрывать войну с Россией явно не удалась. Он - «человек-оркестр». Но, совпадение негативных внутриполитических и внешнеполитических оценок - это плохой признак.
Президенту Порошенко надо что-то делать. Либо начинать реформы, рискуя потерять власть и собственность, но обрести уважение народа за мужество и государственность.
Либо найти громоотвод для своих бед: кадровые изменения, местные выборы, кассетные скандалы, развал Кабмина или переформатирование парламентского большинства, конституционные судороги, замена Ложкина Ковальчуком, шумные аресты, боевые победы на фронте, информационные истерики, подстава ГПУ, попытка бегства от Фирташа, «грязные танцы» (танго с Путиным) в Минске, или, в конце концов, покраска здания администрации Президента в Киеве, и т. д., и т. п.
Так, кстати, поступал легендарный Лазаренко, когда не знал, что делать со страной - он начинал перекрашивать фасад здания Кабмина, наивно думая, что занимается реформами экономики.
На фоне реформатора Саакашвили, вялый и безинициативный реформатор Яценюк выглядит не таким уж и реформатором. Наверняка одесситы ощущают слюнявую зависть если не всей, то доброй половины украинцев. Популярность горячего грузина растет как бобовое дерево в сезон дождей и вскоре затмит куцый рейтинг "самого лучшего Премьера в истории". Каждый второй украинец хотел бы видеть на посту губернатора своей области такого вот Саакашвили, а еще лучше в кресле Премьер-министра. Что ж, очень жаль, что возможности генной инженерии ограничились овечкой Долли.
Виктор Небоженко
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