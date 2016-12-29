 ФСБ РФ заявила о поимке семи членов ИГИЛ, готовивших теракты в Москве на новогодние праздники

Русская служба Би-би-си.
В спецслужбе утверждают, что задержанные готовили "серию резонансных террористических акций" на территории московского региона.
Согласно версии следствия, участники группировки якобы действовали по прямому указанию эмиссара ИГ, который находится в Сирии.
Как отмечается, во время обысков у задержанных были найдены огнестрельное оружие, гранаты, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.
При этом сообщается, что они собирались устроить нападения во время новогодних праздников.
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Сами буду взрывать...
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Это как с русскими бомбами, в каждую из которых встроен "штаб ИГИЛ".
Куда попала - там и штаб ИГИЛ.
Так и тут. Кого поймали - тот и ИГИЛ.
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Источник: http://censor.net.ua/n421587
почему бы рос. спецслужбам не писать сценарии для фильмов? может и рос. кино бы перестало бы быть таким отстоем
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https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/12/29/71045-v-seti-opublikovali-ocherednoy-spisok-vragov-naroda
Эдуард Успенский, Константин Райкин, Леонид Ярмольник, Людмила Улицкая… - в списке русофобов представляют пятую колонну в культуре. Про каждого объяснено, в чем выразилась вся глубина их падения и ненависти к народу. Райкину, например, пеняют критический отзыв о борцах за народную нравственность, срывающих спектакли в театрах и громящих неодобряемые выставки.
Действующие английские министры - иностранных дел и обороны. Меркель, Олланд, президент Литвы, три поляка, руководители Евросоюза…
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САМИ СЯБЯ ПОЙМАЛИ.
КАК ЄТО ПО КАЦАПСКИ
.
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А если сильно понадобится, то можно и дом жилой взорвать где-нибудь на Каширке или в Волгодонске.
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