 ФСБ РФ заявила о поимке семи членов ИГИЛ, готовивших теракты в Москве на новогодние праздники

Как передает Цензор.НЕТ , об этом ос ссылкой на центр общественных связей ФСБ передает

В спецслужбе утверждают, что задержанные готовили "серию резонансных террористических акций" на территории московского региона.Согласно версии следствия, участники группировки якобы действовали по прямому указанию эмиссара ИГ, который находится в Сирии.Как отмечается, во время обысков у задержанных были найдены огнестрельное оружие, гранаты, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.При этом сообщается, что они собирались устроить нападения во время новогодних праздников.