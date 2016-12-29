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Все про:Москва (2752) теракт (1897) ИГИЛ (424)

 ФСБ РФ заявила о поимке семи членов ИГИЛ, готовивших теракты в Москве на новогодние праздники

Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании в Дагестане семерых предполагаемых участников террористической организации Исламское государство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ос ссылкой на центр общественных связей ФСБ передает Русская служба Би-би-си.

В спецслужбе утверждают, что задержанные готовили "серию резонансных террористических акций" на территории московского региона.

Согласно версии следствия, участники группировки якобы действовали по прямому указанию эмиссара ИГ, который находится в Сирии.

Как отмечается, во время обысков у задержанных были найдены огнестрельное оружие, гранаты, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

При этом сообщается, что они собирались устроить нападения во время новогодних праздников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Берлине
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Думка гарна, але ж мова у цього "януковича" Це як "А де у вас останiвка"
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Не любит Кремль конкуренцию!!!
Сами буду взрывать...
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Не-а, не будут. Не логично. Вот это логика наоборот. Если теракты состоятся, то те кого взяли - действительно игиловцы. Если не будет терактов - значит фсб-шники вкидывают фейк. Однако, это - точно фейк, потому что игиловцам не за что мстить пупкину - он их лучший дружбан. Вот сирийцы могут
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Слава гордим ополченцям Дагестану та Ічкерії.. Борітеся - поборете..
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А, ну да...
Это как с русскими бомбами, в каждую из которых встроен "штаб ИГИЛ".
Куда попала - там и штаб ИГИЛ.
Так и тут. Кого поймали - тот и ИГИЛ.
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особенно неожиданно было, когда штаб ИГИЛ оказался в иранских баранах
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А что там с предыдущими игиловскими террористами - выпустили, деньги вернули и извинились?
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Согласно версии следствия, участники группировки якобы действовали по прямому указанию эмиссара ИГ, который находится в Сирии.
Источник: http://censor.net.ua/n421587

почему бы рос. спецслужбам не писать сценарии для фильмов? может и рос. кино бы перестало бы быть таким отстоем
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7 поймали, а где ещё 42? С наступающим Новым Годом!
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Это уже, наверное, последние семь. Остальных кацапы ещё в Сирии "Кузиными" МИГами-амфибиями давным-давно высокоточно разбомбили.
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там в соседней комнате фсб еще 7 "агентов игил" сидит наготове. это так, шоб вы знали.
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Напросятся кацапы своими фейками, что дествительно в рассее появлятся игиловские террористы, вот тогда кацапстан будет в ужасе.
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В сети опубликовали очередной список врагов народа
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/12/29/71045-v-seti-opublikovali-ocherednoy-spisok-vragov-naroda
Эдуард Успенский, Константин Райкин, Леонид Ярмольник, Людмила Улицкая… - в списке русофобов представляют пятую колонну в культуре. Про каждого объяснено, в чем выразилась вся глубина их падения и ненависти к народу. Райкину, например, пеняют критический отзыв о борцах за народную нравственность, срывающих спектакли в театрах и громящих неодобряемые выставки.
Действующие английские министры - иностранных дел и обороны. Меркель, Олланд, президент Литвы, три поляка, руководители Евросоюза…
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А Ярмольник в русофобы как попал? Уж так майдан ругал, так громок крымнаш кричал, так на борьбу с кровавой хунтой призывал...
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На ближайшей стройке таджиков наловили.....
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Там одни украинцы остались на стройке, таджики свалили (не выгодно)
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Готовили теракт в Мацквабаде - поймали в Дагестане. Про такое говорят "В огороде бузина, а в Киеве дядька"
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Это очередная кремлевская сказка-страшилка , для детей на ночь .
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галимый чьос! ИГИЛ не может готовить теракты в Москве, поскольку именно россия его создала и финансирует. Если не сама то вкупе с Ираном и возможно еще кем. А это - тетатр для рюзьге лохов и отмазка перед мировым сообществом
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Мацква работает с Игилом,иначе нет обьяснения отсуствию темнокожих дальнебойщиков ,любяших кататься по тротуарам
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Чего-то мне кажется что эти "семь членов ИГИЛ" ошивались постоянно возле автоматов по выдаче боярышника.
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Навіщо було ловити . Українці пораділи б гарному феєрверку .
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Как только надо отвлечь внимание от очередной ж...пы, так тут же находятся крымские диверсанты, игиловские террористы или еще что-то.
А если сильно понадобится, то можно и дом жилой взорвать где-нибудь на Каширке или в Волгодонске.
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Какое отношение эта новость имеет к Украине?
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Они планировали раздать на новый год два ящика с боярышником! Какой страшный терракт планировали игиловцы в Сроссии. Ужос!
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