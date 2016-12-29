 ПАО "Укргаздобыча" объявило тендер на закупку пяти буровых станков: "Редукцион позволит существенно снизить окончательную цену"

Объявление было сделано в присутствии представителей НАК "Нафтогаз Украины" и Transparency Internationa, сообщает пресс-служба "Укргаздобычи".
Срок подачи предложений - до 13 февраля 2017 года. После этого будут оценены технические возможности всех участников. К редукциону будут допущены только те компании, которые соответствуют техническим требованиям УГВ.
Приблизительная дата аукциона - 15-16 марта 2017 года. Срок поставки оборудования - 2017-2018 год.
"Редукцион позволит нам более тщательно рассмотреть технические предложения и существенно снизить окончательную цену. Закупка будет происходить одним лотом, что в свою очередь поможет нам унифицировать ресурсную базу компании, сэкономить на обучении, сервисном обслуживании", - отметил директор по МТО ПАО "Укргаздобыча" Андрей Токарь.
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