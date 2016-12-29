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Все про:лицензия (106) Нацсовет_ТРВ (284) ТВ (1994) 1+1 (45)

 Лицензия "1+1" была продлена на 7 лет 15 декабря. Просим не искать во всем политическую составляющую, - Нацсовет по ТВ о запросе о конечных бенефициарах канала

Нацсовет по телерадиовещанию уверяет, что просто хочет уточнить не изменился ли конечный бенефициарный владелец канала "1+1".

Об этом говорится в официальном заявлении Нацсовета по вопросам телерадиовещания по поводу ситуации с лицензией канала "1+1", передает Цензор.НЕТ.

"Еще две недели назад, 15 декабря 2016 года, лицензия для канала "1+1" на аналоговое вещание была переоформлена и продлена на 7 лет. За это решение единогласно проголосовали все члены Национального совета. Согласно ст. 33 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" бланк лицензии на вещание с продленным сроком действия вручается лицензиату НЕ РАНЬШЕ чем в последний рабочий день срока действия предыдущей лицензии при условии уплаты лицензионного сбора - то есть в данном случае не раньше 29 декабря. В соответствии со ст.32 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" предусмотрено, что бланк лицензии должен быть выдан заявителю после внесения им лицензионного сбора, что подтверждается соответствующим документом органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств. Таким документом для Национального совета является выписка Государственной казначейской службы Украины, которая была получена 26.12.2016 года. Резюмируя - "Студия" 1 + 1 "должна получить бланк лицензии не позднее чем 6 января 2017 года", - сказано в заявлении.

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"Одновременно сообщаем, что Национальный совет обратился к каналу с письмом о подтверждении того, что конечный бенефициарный владелец канала не изменился. Просим Вас не искать во всем политическую составляющую, напоминая еще раз то, с чего начали - 15 декабря 2016 года лицензия канала "1+1" на аналоговое вещание переоформлена и продлена на 7 лет. Национальный совет действовала и будет действовать исключительно в рамках действующего законодательства", - подчеркнули в Нацсовете по ТВ.

Напомним, сегодня появилось обращение коллектива "1+1" о том, что "1+1" пытаются лишить лицензии. В свою очередь, глава Нацсовета по ТВ Артеменко заявил, что "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, поскольку решение о продлении лицензии Нацсоветом уже принято. Сам же бланк будет выдан в течение 30 дней. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что знаком с ситуацией о возможном лишении лицензии телеканала "1+1" и воспринимает ее негативно: "Угроз невыдачи лицензии нет. Но если будем видеть какие-то проблемы, я не буду стоять в стороне ". Вместе с тем, председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар обратилась с официальным запросом к руководству Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания относительно ситуации вокруг лицензии телеканала "1+1": "Нет никаких причин лишать лицензии "1+1".

В свою очередь, гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко заявил, что сейчас есть все основания для опасений, что Нацсовет по ТВ может отменить принятое ранее им решение о продлении лицензии телеканалу: "Нацсовету по ТВ ничего не мешало выдать нам лицензию сегодня, но этого не происходит. А происходят разговоры на тему "будьте лояльнее к президенту".

Вместе с тем, в АП, комментируя ситуацию заявили: "1+1" ничего не угрожает, но требования закона о конечных бенефициарах нужно удовлетворить
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Судя по всему, скоро прозвучит:"Я жизнь готов отдать..."
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Просим не искать во всем политическую составляющую...

Не давайте повода - не будем.
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Тю, ув.Нацсовет- а чего вы так занервничали?с чего столько оправданий?Судя по всему, конечный бенефициар явно скоро поменяеться))
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