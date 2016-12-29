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Все про:квартира (420) Киев (15717) мошенничество (597) недвижимость (671) прокуратура (2494) СБУ (12906)

 Мошенники, пытавшиеся незаконно продать квартиры на $20 млн, разоблачены в Киеве, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры прекратили в Киеве деятельность группы мошенников, которые по поддельным документам пытались осуществить отчуждение и продать столичную недвижимость на общую стоимость в $20 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Как сообщает в четверг пресс-центр СБУ, злоумышленники противоправно завладели многоэтажным домом в Шевченковском районе и четырьмя квартирами в Подольском районе столицы, их рыночная стоимость составляет $20 млн.

Сотрудники СБУ задержали мошенников в одном из киевских ресторанов при попытке продажи недвижимости.

В ходе обысков в офисах, квартирах и домах "дельцов" правоохранители изъяли поддельные печати, штампы, клише подписей должностных лиц фирм-застройщиков и поддельные документы, подтверждающие их незаконную деятельность.

Двум задержанным сообщено о подозрении по ч. 1, ч. 3 ст. 358 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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По информации пресс-службы прокуратуры Киева, одним из организаторов преступной схемы оказалась член одной из политических партий и помощник народного депутата Верховной Рады VII созыва.

В прокуратуре пояснили, что, используя поддельные документы, злоумышленники регистрировали квартиры на подставных лиц. По такой схеме они незаконно переоформили право собственности на четыре квартиры в элитной новостройке на Подоле и многоэтажку в Шевченковском районе.
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Мля, чим в нас займається СБУ?????? Давайте ми розформуємо СБУ і створимо агентство по розслідуванню квартирних афер, а займатись національною безпекою будуть інші люди, в яких ініші пріоритети під час війни - активісти та добровольці! Це на розслідування квартирних афер СБУ витрачає державні кошти та час? Ну це їх рівень, треба всіх звільнити найух і відправити працювати в поліцію слідчими та оперативниками!
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В поліції зараз зарплатню збільшують до 3200грн, тому вони ще зможуть відкладати на відпустку.
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..злоумышленники противоправно завладели многоэтажным домом в Шевченковском районе Источник: http://censor.net.ua/n421570

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это про алконавта, что-ли ?
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