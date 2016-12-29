 Мошенники, пытавшиеся незаконно продать квартиры на $20 млн, разоблачены в Киеве, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как сообщает в четверг пресс-центр СБУ, злоумышленники противоправно завладели многоэтажным домом в Шевченковском районе и четырьмя квартирами в Подольском районе столицы, их рыночная стоимость составляет $20 млн.
Сотрудники СБУ задержали мошенников в одном из киевских ресторанов при попытке продажи недвижимости.
В ходе обысков в офисах, квартирах и домах "дельцов" правоохранители изъяли поддельные печати, штампы, клише подписей должностных лиц фирм-застройщиков и поддельные документы, подтверждающие их незаконную деятельность.
Двум задержанным сообщено о подозрении по ч. 1, ч. 3 ст. 358 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
По информации пресс-службы прокуратуры Киева, одним из организаторов преступной схемы оказалась член одной из политических партий и помощник народного депутата Верховной Рады VII созыва.
В прокуратуре пояснили, что, используя поддельные документы, злоумышленники регистрировали квартиры на подставных лиц. По такой схеме они незаконно переоформили право собственности на четыре квартиры в элитной новостройке на Подоле и многоэтажку в Шевченковском районе.
718 6
"Мама, а мы здесь будем жить? Навсегда?", - семь семей бойцов Нацгвардии получили квартиры на Днепропетровщине. ВИДЕО(49)
Суд перенес рассмотрение дела о нарушениях при покупке квартиры Лещенко на 25 января(15)
Суд вернул государству землю под Киевом, принадлежавшую беглому экс-министру МВД Захарченко, - прокуратура(16)
Государство не будет оплачивать проживание крымского "Беркута" в Киеве во время Революции Достоинства, – прокуратура АР Крым(32)
В Киеве ночью произошло землетрясение. ВИДЕО(0)
ГПУ сообщила о подозрении бывшему замкомвзвода одной из оперативных рот киевского "Беркута", продолжающему службу в Нацполиции(7)
Оперативники задержали грабителя квартиры, в которой проживал иностранец(9)
Sub Pielea Mea #eroina op op
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
===================================================================
это про алконавта, что-ли ?
Ответить