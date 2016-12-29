 "1+1" ничего не угрожает, но требования закона о конечных бенефициарах нужно удовлетворить, - АП

Об этом заявили в четверг в пресс-службе АПУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания является независимым органом и никто, в том числе и в АП не вмешивается в его деятельность как в вопросах выдачи лицензий, так и их лишения", - говорится в сообщении пресс-службы АПУ по поводу заявления телеканала "1+1".
В пресс-службе администрации президента подчеркнули, что руководство Нацсовета уже сделало соответствующее заявление о том, что решение о продлении лицензии телеканалу "1+1" было принято еще 15 декабря.
"Надеемся, что Нацсовет и менеджмент канала в сжатые сроки и без неуместной тут политизации осуществят техническую процедуру обмена всеми надлежащими документами. В том числе и теми, которые удовлетворяют требования закона о конечных бенефициарах. Закон есть закон", - говорится в комментарии.
Также в пресс-службе АП заверили, что президент Украины Петр Порошенко "всегда был, есть и будет гарантом свободы слова, и он всегда на стороне журналистов". "Нет никаких сомнений, что работе канала ничего не угрожает, и он продолжит радовать зрителей качественным телевизионным продуктом", - сказано в комментарии.
"1+1" пытаются лишить лицензии. В свою очередь, глава Нацсовета по ТВ Артеменко заявил, что "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, поскольку решение о продлении лицензии Нацсоветом уже принято. Сам же бланк будет выдан в течение 30 дней. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что знаком с ситуацией о возможном лишении лицензии телеканала "1+1" и воспринимает ее негативно: "Угроз невыдачи лицензии нет. Но если будем видеть какие-то проблемы, я не буду стоять в стороне ". Вместе с тем, председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар обратилась с официальным запросом к руководству Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания относительно ситуации вокруг лицензии телеканала "1+1": "Нет никаких причин лишать лицензии "1+1".
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пеця хоче і рибку зїсти і на х.... сісти ....
і оболочку привату відсосать і ще і 1+1 до рук прибрать ....
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АП нужно удовлетворить :D
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Кто людям помогает, тот тратит время зря.
Хорошими делами прославиться нельзя!
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ЗА ЧИЙ РАХУНОК ПИР ?
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Суд в рассии является является независимым органом и даже призидент...
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