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Все про:Администрация_Президента (1373) лицензия (106) Нацсовет_ТРВ (284) Порошенко (10277) ТВ (1994) 1+1 (45)

 "1+1" ничего не угрожает, но требования закона о конечных бенефициарах нужно удовлетворить, - АП

Администрация президента Украины не вмешивается в деятельность Национального совета по телевидению и радиовещанию и непричастна к ситуации с лицензией "1+1".

Об этом заявили в четверг в пресс-службе АПУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания является независимым органом и никто, в том числе и в АП не вмешивается в его деятельность как в вопросах выдачи лицензий, так и их лишения", - говорится в сообщении пресс-службы АПУ по поводу заявления телеканала "1+1".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацсовету по ТВ ничего не мешало выдать нам лицензию сегодня, но этого не происходит. А происходят разговоры на тему "будьте лояльнее к президенту", - гендиректор "1+1" Ткаченко

В пресс-службе администрации президента подчеркнули, что руководство Нацсовета уже сделало соответствующее заявление о том, что решение о продлении лицензии телеканалу "1+1" было принято еще 15 декабря.

"Надеемся, что Нацсовет и менеджмент канала в сжатые сроки и без неуместной тут политизации осуществят техническую процедуру обмена всеми надлежащими документами. В том числе и теми, которые удовлетворяют требования закона о конечных бенефициарах. Закон есть закон", - говорится в комментарии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гройсман о ситуации с "1+1": Угроз невыдачи лицензии нет. Но если будем видеть какие-то проблемы, я не буду стоять в стороне. ВИДЕО

Также в пресс-службе АП заверили, что президент Украины Петр Порошенко "всегда был, есть и будет гарантом свободы слова, и он всегда на стороне журналистов". "Нет никаких сомнений, что работе канала ничего не угрожает, и он продолжит радовать зрителей качественным телевизионным продуктом", - сказано в комментарии.

Напомним, сегодня появилось обращение коллектива "1+1" о том, что "1+1" пытаются лишить лицензии. В свою очередь, глава Нацсовета по ТВ Артеменко заявил, что "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, поскольку решение о продлении лицензии Нацсоветом уже принято. Сам же бланк будет выдан в течение 30 дней. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что знаком с ситуацией о возможном лишении лицензии телеканала "1+1" и воспринимает ее негативно: "Угроз невыдачи лицензии нет. Но если будем видеть какие-то проблемы, я не буду стоять в стороне ". Вместе с тем, председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар обратилась с официальным запросом к руководству Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания относительно ситуации вокруг лицензии телеканала "1+1": "Нет никаких причин лишать лицензии "1+1".
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це точно...
пеця хоче і рибку зїсти і на х.... сісти ....
і оболочку привату відсосать і ще і 1+1 до рук прибрать ....
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Беню убили ещё 4 месяца назад а сейчас просто пошёл дерибан его собственности.. когда поделят тогда и придумают как об этом сообщить !!!
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1+1 Перейдет во владение Офшоренко. Замахаетесь лапшу с ушей снимать. И не продажнее Интера, который будет жить и процветать. Это же Фирташ остановил руссую весну! Ему и благодарна страна. Как говорил классик...............
Кто людям помогает, тот тратит время зря.
Хорошими делами прославиться нельзя!
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Бедный, бедный Беня.
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ага з 150 лярдами .... тер прийдется платить пороху за услугу 1+1 , кананєнкє укртатнафта , авякову авісом.......
ЗА ЧИЙ РАХУНОК ПИР ?
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ПОКОЙНЫЙ БЕНЯ.. иначе бы он сейчас этих барыг-дерибанщиков зубами бы рвал.. зная его характер !!!
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До меня дошло почему Игоря называют Беней. Это сокращение от бенефициара, коим он всегда является.
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Беня Коломойский сквозь слёзы: «Нас все-таки дожали».
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у меня такое впечатление, что в Украине всё решает АП. *лядь, уже молчали о порошенко, как о гаранте свободы слова, сцуко. тошнит.
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1500 россиян? Сколько пуль с их налогов едет к нам?
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Короче восхваляйте соевого упыря по типу 5 анала и будете с лицензией)))Царь не причем,то бояре проказничают))))
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те, у кого конечный бенефициар не соевый крендель, находятся под постоянной угрозой "национализации".
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Липецко-рюкзачные!!! Щоб вы подохлы у Новому 2017 роци!!
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В Харькове Гепа и Светличная поют дуэтом фальцетом.Щоб вы подохлы ,захребетники украинцев.Иксодовые клещи!
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Треба сказати, що кінцевий бенефіціар - сліпий траст. І кінці в воду. Так точно тепер можна, навіть попри Конституцію.
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Чего вы гоните на гаранта .Он всегда стоял на защите прав граждан (преданных его делу) !
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"Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания является независимым органом и никто..."
Суд в рассии является является независимым органом и даже призидент...
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