 Военная прокуратура уведомила о подозрении главаря бандформирования "Всевеликого войска Донского" Козицына, - Матиос

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал главный военный прокурор Анатолий Матиос.
"Урод с великого войска донского Козицын 27 декабря 2016 года собственноручно получил подозрение от Военной прокуратуры Украины. Движемся к Международному уголовному суду над агрессором!", - написал он.
"Главной военной прокуратурой сообщено о подозрении главарю незаконного вооруженного формирования "Всевеликое войско Донское" Козицыну Н.И. Главная военная прокуратура продолжает сбор доказательств и привлечение к уголовной ответственности подконтрольных Российской Федерации главарей незаконных вооруженных формирований и совершения на территории Украины террористической деятельности, военных и других особо тяжких преступлений", - отметил Матиос.
"Следователем составлено уведомление о подозрении главарю незаконного вооруженного формирования "Всевеликое войско Донское" террористической организации "ЛНР" гражданину Российской Федерации Козицыну Н.И. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (организация незаконного лишения свободы, совершенного в отношении более двух лиц, по предварительному сговору группой лиц, которое сопровождалось причинением физических страданий, с применением оружия), ч. 1 ст. 438 (отдача приказов о совершении жестокого обращения с гражданским населением), ч. 2 ст. 187 (разбой, направленный на завладение чужим имуществом, совершенный по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 357 (незаконное завладение паспортом и другими важными личными документами, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - сообщил главный военный прокурор.
"Собранными доказательствами установлено, что Козицын Н.И. в апреле 2014 года на территории Российской Федерации создал незаконное вооруженное формирование "Всевеликое войско Донское" из числа граждан РФ и других лиц, во главе которого незаконно вторгся на территорию Украины и до ноября 2014 года в Луганской области в составе террористической организации "ЛНР" организовывал и непосредственно принимал участие в нападениях на участников антитеррористической операции. Кроме того, Козицын Н.И. организовывал совершение подчиненными ему террористами разбойных нападений на волонтеров, журналистов, священнослужителей и других гражданских лиц из числа местных жителей с целью завладения их имуществом, незаконное лишение свободы и содержание в нечеловеческих условиях, избиения, издевательства, пытки и прочее жестокое обращение с пленными, в том числе беременными женщинами", - подчеркнул он.
"27 декабря 2016 года уведомление о подозрении с помощью международной курьерской службы доставлен на территорию Российской Федерации по месту жительства Козицына Н.И. и вручено ему лично. Подозреваемый объявлен в государственный розыск. Готовятся ходатайства к следственному судье о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования. За совершение инкриминируемых Козицыну Н.И. особо тяжких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой", - резюмировал Матиос.
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слабо...
вот если бы толик самолично вручил - это был бы номер!
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как в старом анекдоте:
...если б я имел коня - это был бы номер !
...
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Матиос на третий год войны раздуплился "заподозрить", что козлячий атаман Козлицын - обыкновенный бандит, вор и террорист?
Ты смотри! Лет так через двадцать "заподозрит", что и с Гиркиным всё не так уж чисто было!
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На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»
,«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!.
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