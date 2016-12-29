 Террористы "ДНР" заявляют о задержании украинского "шпиона"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении одного из главных информационных ресурсов донецких сепаратистов.
По словам боевиков, задержанный - Сычев Леонид Михайлович, 1984 года рождения, гражданин Украины, уроженец Антрацита Луганской области.
В сообщении боевиков говорится, что он проходил службу в МВД Украины и якобы был завербован сотрудниками СБУ, после чего собирал и передавал им данные о передислокации незаконных вооруженных формирований в оккупированной части Донецкой области. Сычев якобы добровольно написал подписку о конфиденциальном сотрудничестве с органами СБУ для беспрепятственного пересечения линии соприкосновения на Донбассе.
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