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Все про:задержание (4727) терроризм (19598) Донбасс (11646)

 Террористы "ДНР" заявляют о задержании украинского "шпиона"

Так называемое "МГБ ДНР" заявило о задержании гражданина Украины Леонида Сычева, которого боевики обвиняют в шпионаже.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении одного из главных информационных ресурсов донецких сепаратистов.

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По словам боевиков, задержанный - Сычев Леонид Михайлович, 1984 года рождения, гражданин Украины, уроженец Антрацита Луганской области.

В сообщении боевиков говорится, что он проходил службу в МВД Украины и якобы был завербован сотрудниками СБУ, после чего собирал и передавал им данные о передислокации незаконных вооруженных формирований в оккупированной части Донецкой области. Сычев якобы добровольно написал подписку о конфиденциальном сотрудничестве с органами СБУ для беспрепятственного пересечения линии соприкосновения на Донбассе.


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