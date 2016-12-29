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Все про:Деминициативы (22) опрос (1478) Рабинович (79) Савченко (2361) социология (323) Центр Разумкова (60) Бекешкина (83) КМИС (24) Мураев (4)

 Всего лишь 18,7% респондентов смогли назвать хоть какие-то пять фамилий, - социологи о результатах соцопроса о "новых лидерах"

Участникам соцопроса предложили открытый вопрос назвать пять фамилий новых лидеров. Однако лишь 18,7% респондентов смогли вспомнить пять фамилий, при этом 61,8% респондентов ответили, что хотят видеть новых политических лидеров.

Вчера социальные сети взбудоражил опрос, проведенный фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова. Социологи привели данные, согласно которым часть респондентов (18,7%, которые смогли назвать хоть какие-то пять имен) назвала среди "новых лидеров" несколько одиозных политиков, среди которых Савченко (11,4% от числа тех, кто смог назвать фамилии), Мураев (7,9% от того же числа), Рабинович (7,1%) и других. ЛІГА.net попросила социологов объяснить, как же так вышло, кто заказывал опрос и насколько он отображает реальность, передает Цензор.НЕТ.

Каждому респонденту было предложено вспомнить и назвать пять фамилий. По словам директора фонда Деминициативы Ирины Бекешкиной, социологи при этом никаких подсказок не давали. То, что в списке оказались политики, которые не первый год находятся у власти, Бекешкина объяснила тем, что, возможно, респонденты неправильно поняли вопрос. "Возможно, люди не совсем правильно поняли вопрос. Но они назвали их - мы записали. Это был открытый вопрос. Поэтому многие старые политики попали в список, в котором их не должно было быть", - сказала она.

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Как сообщили социологи, опрос был профинансирован в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерланды.

Директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко отметил, что в опросе указано, что потребность в новых политических лидерах отметили 61,8% избирателей, но только 18,7% смогли назвать их. "Получается, что запрос у общества на новых лидеров большой, но лишь незначительная часть респондентов видит их среди политиков", - сообщил Быченко.

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Он добавил, что согласно предыдущим опросам, украинцы менее всего доверяют украинским чиновникам, в то время как большим доверием пользуются представители гражданского сектора (в частности, волонтерские организации), армия и церковь. Как правило, среди них и нужно искать новых лидеров, но имена их неизвестны. По мнению Быченко, это и есть причиной, почему респонденты если и называют лидеров, то среди старых узнаваемых политиков.

Издание попросило прокомментировать исследование и коллегу социологов, который не участвовал в подготовке опроса, генерального директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимира Паниотто.

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"Люди хотят, чтобы были какие-то изменения, и поэтому называют тех, кого бы они хотели видеть среди политиков, которые сейчас есть. С помощью этого исследования мы можем лучше понять, что понимают люди, когда мы спрашиваем о новых лидерах. Возможно, в следующем исследовании респондентам покажут список, из которого попросят лидеров выбрать. Как правило, в маркетинговых исследованиях делают так: сначала ставят открытый вопрос, а затем закрытый. Первый вопрос показывает, что крутится в головах людей все время, а второе - что они выбирают уже из предложенного. Это называется Brand awareness (показатель осведомленности о торговой марке, - ред.)", - объяснил Паниотто.

Напомним, согласно обнародованным вчера данным соцопроса, Савченко новым политическим лидером назвали 11,4% респондентов, Саакашвили - 10,8%, Мураева - 7,9%, Рабиновича - 7,1%, Олега Ляшко - 6,3%, Егора Соболева - 5,6%, Юлию Тимошенко - 5%, Юрия Бойко - 4,5%, Андрея Садового - 4,2%, Дмитрия Яроша - 3,7%, Владимира Гройсмана - 3,4%, Олега Тягнибока - 2,9%, Мустафу Найема - 2,6%, Виктора Чумака - 2,6%, Дмитрия Гордона - 2,4%, Виталия Кличко - 2,4%, Дмитрия Добродомова - 2,1%, Сергея Каплина - 1,6%, Андрея Билецкого - 1,3%.
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......а пЭця? Такой весь "сладенький", шо аж тошныть!
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Нові лідери вже є. Але вони мало про себе заявляють. Мало працюють з людьми, і як це не дивно, мало піаряться. А це погано. Піар перетворився у нас в негативну рису, бо до нього вдаються лише непорядні політики. А порядних поки що в Україні немає. От і виходить, що намагаючись не "виходити на люди" , нові лідери залишаються для пересічних громадян невідомими.
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Так вперёд и с песней , коль знаешь
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-А много ль корова дает молока?
-Не выдоишь (перевешаешь) за день - устанет рука!
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из грязи в князи... кто эту кобылу проталкивает первым номером... ее гнать надо в шею как паршивую и тупую овцу
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потому что жи2 втоптала таких людей в грязь, и сделала их виноватыми.
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це точно...
коли появляєтся лідер ЙОГО МОМЕНТОМ ВТОПЛЮЮТЬ в грязь.....
смішно і тяжко в ПЕРІОД ВІЙНИ не має нових лідерів.....
лідери типу РАБІНОВИЧА, це вже......
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Настоящих
лидеров нельзя создать или назначить. Они либо есть - либо их
нет. Создать можно «проект». Эти «проекты», созданные олигархами и довели
Украину до сегодняшнего состояния. Поэтому
бессмысленны стоны о "новых лицах" в политике. Вот и
подсовывают нам в качестве "новых лиц" малолетних проституток.
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Планшет - это просто. Тапы мы уже освоили, теперь тренируем свайпы. 0:53
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это вовсе не означает, что они их не знают.
лидер - тот кому доверяет общество.
а когда не кому доверять, то...
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вот и я о том же
"много званых, да мало избранных" (с) И. Христос
все эти ПИДОРАСЫ, что призывают к смене власти в Украине, не могут выдавить из себя никакой другой фамилии кроме Медведчук
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Появление лидера у нации, которая только формируется, большая редкость. Люди правильно ответили.
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Не вірить народ нікому - і правильно робить , бо вірити нікому !
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Каждому респонденту было предложено вспомнить и назвать пять фамилий. По словам директора фонда Деминициативы Ирины Бекешкиной, социологи при этом никаких подсказок не давали. То, что в списке оказались политики, которые не первый год находятся у власти, Бекешкина объяснила тем, что, возможно, респонденты неправильно поняли вопрос. "Возможно, люди не совсем правильно поняли вопрос. Но они назвали их - мы записали. Это был открытый вопрос. Поэтому многие старые политики попали в список, в котором их не должно было быть", - сказала она.

Ну, то есть сначала дают повод для недопонимания вопроса, проводят опрос, потом выдают желаемый результат. Манипуляторы хреновы.
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ЮЛЬКА виннннавааатааая!
Кака всегда!

А Кролег, падлюка, з екрану не вилазить!
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Давать власть "новым лицам", которые себя ничем не
проявили, ничего в жизни не сделали, но быстро научились говорить
"правильные" слова, которые в данное время многие хотели бы слышать,
нельзя! Это крайне опасно! Разве не об этом говорит "проект
путин".
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Потому что вместо того чтобы обьединяться вокруг того в чем мы согласны, мы начинаем грызню на почве наших различий.
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25 лет в Украине одни лидеры...а народ все 25 лет со старта "сплошная гонка за лидерами) ,не в состоянии их догнать....лидеры, украинский круговой народ ужо по несколько раз наипнули на своих моторах...народ .нажимая на педали, пятый круг гонки доверия за лидерам- выдохся..ели педали крутит...
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первые три Бурбака, Розенко, Геращенко.Раньше Земля на трех китах держалась, теперь Украина на этих атлантах.
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...Иностранные инвесторы заплатят за национализацию ПриватБанка
http://antikor.com.ua/articles/144036-inostrannye_investory_zaplatjat_za_natsionalizatsiju_privatbanka

Беня КРАСАВЕЦ...
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C симпатией многие относятся к Саакашвили. Однако, настораживает его лозунг о том, что должны уйти
"все".

Иначе говоря, и те, кто состоял в олигархических партиях,
участвовал в "их" правительствах и грабеже страны и те, кто много лет
боролся с олигархизацией Украины и преследовался олигархической сволочью и их
холуями. Из пробирки появится святая молодежь? Тимошенко многие годы эта банда пытается вытеснить всеми
средствами из политики, разменять ее на кого угодно и "противсиховские"
призывы этому способствуют. Михо должен прояснить свою позицию...
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целых пять? да где же их взять? если не соевый крендель, то кто? да, центр разумкова?
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Если выйдут новые лидеры, то шоколадно-Кремлевская банда выкопает компромат с роддома.
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Неправильно поставлен вопрос. Лидер сейчас ничего не решает если за ним не стоит большое количество однодумников . Просто на данном этапе должны объединяться просто порядочные люди без всяких претензий на единоличное лидерство с целью создания единой демократической каолиции ! А у нас опять 100 партий и 150 лидеров твою мать ! Так когда же это кончится
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Участникам соцопроса предложили открытый вопрос назвать пять фамилий новых лидеров. Однако лишь 18,7% респондентов смогли вспомнить пять фамилий, при этом 61,8% респондентов ответили, что хотят видеть новых политических лидеров. Источник: http://censor.net.ua/n421565

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Но зато выдали эту муйню как преобладающее желание видеть такие недоразумения о которых всего лиш вспомнили в качестве новых политических лидеров.
Пускай в предь эти соцоГоги не мелочатся, сразу составляют список с 5-ти рыл где обязательно будут Гадя, Януковощь, Рабинович, Азиров и Шуфрич нах. И вперёд на соцопрос...
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