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Все про:адвокат (763) Крым (17859) суд (19778) ФСБ (946)

 Суд в оккупированном Крыму продлил срок ареста "диверсанту" Сулейманову до конца января

В оккупированном Крыму суд принял решение о продлении срока содержания под стражей для Редвана Сулейманова, которого оккупационные власти называют "диверсантом".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил адвокат Сулейманова Эмиль Курбединов.

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"Редвану Сулейманову - арестованному ФСБ в этом году "диверсанту" - суд безосновательно продлил арест до 30 января 2017 г. ФСБ утверждает, что Сулейманов нанес России, в том числе и ФСБ, ущерб в размере более 4 млн рублей", - сообщил адвокат.

Напомним, 12 августа один из центральных российских телеканалов показал допрос одного из якобы "диверсантов", готовящих взрывы в оккупированном Крыму. На видео человек, представленный как Редван Сулейманов, сообщил, что по заданию сотрудников украинской разведки готовил взрывы на автовокзале и в аэропорту крымской столицы.

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Ну если в нашем СМИ наших же людей называют диверсантами то чего вы хотели от окупантов...
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