 Предоставление Украине безвизового режима задерживается из-за позиции отдельных стран-членов: я говорю о Франции, - Елисеев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев сообщил в интервью "Обозревателю".
"Задержка произошла из-за позиции отдельных стран-членов, которым очень трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы. Сейчас я говорил бы только о Франции. Несмотря на то, что французская сторона воспринимает этот факт чувствительно, его надо признать. Надеюсь, Франция не будет затягивать технические процедуры до момента проведения президентских выборов в апреле 2017 года", - отметил Елисеев.
Он уверен, что 2017 год станет годом визовой либерализации отношений между Украиной и ЕС.
"Однако я всегда говорил, говорю и буду говорить, что надо уклоняться от конкретных временных рамок для того, чтобы не дезориентировать оптимистов и не дать новую "пищу" для пессимистов", - сказал замглавы АП.
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"Мы уважаем выбор молдавского народа и рассчитываем на сохранение эффективного сотрудничества", - замглавы АП Елисеев(68)
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Короче, у Пети весь мир виноват... в том что он ворует и врёт ))
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кремлёвского недомерка , который дал команду закрыть все иностранный интернет-порталы !
29.12.2016 15:04
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кремлёвского недомерка , который дал команду закрыть все иностранный интернет-порталы !
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Нужны как в бане пассатижи. (С)
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китайці собі багато дозволяють! а може це заговор проти України?!
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Только я белый и пушистый со своей стаей - подумал гарант...
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Или нас всех обманывают и Франция - это африканская страна.
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и Франция в этом далеко не одинока
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29.12.1613:29
Источники: РИА Новости Крым
Крымчан призвали переходить на уголь и дрова вместо электричества
Жители частных домов в Крыму могут пользоваться для отопления дровами и углем, а не электричеством.
Об этом заявила министр ТЭК Светлана Бородулина.
По ее словам, это очень поможет Крыму.
"Существует выбор по отоплению домов - можно использовать обогреватели, можно растопить печь углем и дровами. В ходе выездов мы видели, что дым из труб в домах не идет, значит, идет повышенное потребление электроэнергии. Почему отключаются - данные сети не рассчитаны на такие нагрузки и от перегруза срабатывает автоматика", - сказала она.
По словам Бородулиной, иначе могут возникать аварии.
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Им же Путен лично включил свет и пустил газы! Проблемы энергообеспечения Крыма решены раз и на пару тысяч ближайших лет!
ПС
Вот только непонятно, почему Крымэнерго опять публикует графики отключений электричества и тепла.
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А вместо лампочек крысянам предложили переходить на лучину.
21-й век, хуле!
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"..Боже, пропал дом.." (-с).. пропала Франция.
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это безвиз НАХЕРНЕНУЖЕН !!!
НЕХЕР ТАМ ДЕЛАТЬ С БАКСОМ ПО 27 !!!
в ним и в Украине уже нехер делать !
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Ложкін
Єлісєєв ...
Порох принципово , на наважливіших посадах , кацапів тримає ?
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