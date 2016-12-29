EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  7361  70
Все про:Администрация_Президента (1373) виза (963) Елисеев (197) безвизовый режим (935) Евросоюз (11415)

 Предоставление Украине безвизового режима задерживается из-за позиции отдельных стран-членов: я говорю о Франции, - Елисеев

Европейский Союз отложил предоставление Украине безвизового режима из-за позиции отдельных стран-членов, в частности, Франции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев сообщил в интервью "Обозревателю".

"Задержка произошла из-за позиции отдельных стран-членов, которым очень трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы. Сейчас я говорил бы только о Франции. Несмотря на то, что французская сторона воспринимает этот факт чувствительно, его надо признать. Надеюсь, Франция не будет затягивать технические процедуры до момента проведения президентских выборов в апреле 2017 года", - отметил Елисеев.

Он уверен, что 2017 год станет годом визовой либерализации отношений между Украиной и ЕС.

Читайте также: Надеюсь, что в первой половине 2017 года вступит в силу безвизовый режим и будет ратифицировано Соглашение об ассоциации с Украиной, - Мингарелли

"Однако я всегда говорил, говорю и буду говорить, что надо уклоняться от конкретных временных рамок для того, чтобы не дезориентировать оптимистов и не дать новую "пищу" для пессимистов", - сказал замглавы АП.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сейчас у шоколадного Франция виновата. До этого была Голландия...Завтра ещё кто нибудь. Потом злобный Трамп и штаты. Итд.
Короче, у Пети весь мир виноват... в том что он ворует и врёт ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да , во всём виноват Петя , да зрадоботы ! Как вы достали своими безмозглыми и совершенно не обоснованными обвинениями , что иногда возникает вопрос ; кто вы такие и что лично сделали для Украины ? Как можно писать изо дня в день одно и тоже ? Нет на вас
кремлёвского недомерка , который дал команду закрыть все иностранный интернет-порталы !
29.12.2016 15:04
ОтветитьМне нравится 1
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Ну да , во всём виноват Петя , да зрадоботы ! Как вы достали своими безмозглыми и совершенно не обоснованными обвинениями , что иногда возникает вопрос ; кто вы такие и что лично сделали для Украины ? Как можно писать изо дня в день одно и тоже ? Нет на вас
кремлёвского недомерка , который дал команду закрыть все иностранный интернет-порталы !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
им лучше беженцев принимать те хоть теракты делают не то что украинци
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А может мы как в той песне у Высоцкого...нужны как лыжи в бане...вам не кажется!?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эх, Ваня, мы с тобой в Париже
Нужны как в бане пассатижи. (С)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Путін - бандит, агресор та вбивця. Він розуміє силу і нічого крім сили, а ми - досі найсильніша країна у світі, але маємо провадити вірну політику", - сказав Маккейн.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Китайцы сделали огромного петуха в виде Трампа

китайці собі багато дозволяють! а може це заговор проти України?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
побачимо хто буде в компанії трампа. якщо там зявиться кісінджер то однозначно зрада
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эх затянули безвиз демоны европейские...
Только я белый и пушистый со своей стаей - подумал гарант...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они бы еще Молдову обвинили в затягивании безвизового режима для Украины
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они думают что если ввести безвизовый режим для Украины миллионы украинцев ломанутся во Францию. Те кто хотел уже давно во Франции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да никому эта Франция не нужна - разве что Туристы на башню посмотреть поедут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо, вот прямо и назвали, Петручио Офшоренко?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судя по футбольной сборной Франции им нравятся негры.
Или нас всех обманывают и Франция - это африканская страна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
африканцы том из-за колониального прошлого, а вот арабы...они классные
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так и арабы у них с тех же пор. Там же Алжир, Тунис, Марокко - это всё было французское.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну то не такие, ты понимаешь о каких я пишу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О тех, которые палят автомобили и грабят магазины, если их пытаются заставить пойти работать, а не жить на пособия?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
оно. а их таких 90%, а теперь арабы из Сирии считают амеров, европейцев и расисян в развязывании войны на их территории.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот не понимал ни когда - всяким неграм, чурокам, махмудам - и безвиз(по сути) и пособия, а белым европейцам Украинцам - дуля...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
объясните кто-нибудь этому тупарику что в ЕС мало кто согласится дать безвиз стране с открытыми границами на Востоке
и Франция в этом далеко не одинока
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так нужно выйти и сказать об этом. а не советовать, как нам менять конституцию, в лучших традициях европейской демократии))
 показать весь комментарий
Ответить
 
я вам такой совет не давал и давать не собираюсь
 показать весь комментарий
Ответить
 
и для особо "одаренных" поясню:имеется ввиду в том числе и граница с контролируемой боевиками территорией,население которой имеет в большинстве своем украинские паспорта
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дело не в ЕС, а погрязшей во лжи и коррупции нашей продажной власти во главе с шоколадным батончиком и ко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
эти суки майданутые виноваты, к гадалке не ходи!
 показать весь комментарий
Ответить
 
нулевка винторогая, у тебя прыщ на носу, выдави - противно смотреть))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это еще до того, как он к пчелам в улей голову засунул.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крымчан призвали переходить на уголь и дрова вместо электричества

29.12.1613:29
Источники: РИА Новости Крым


Крымчан призвали переходить на уголь и дрова вместо электричества

Жители частных домов в Крыму могут пользоваться для отопления дровами и углем, а не электричеством.
Об этом заявила министр ТЭК Светлана Бородулина.
По ее словам, это очень поможет Крыму.
"Существует выбор по отоплению домов - можно использовать обогреватели, можно растопить печь углем и дровами. В ходе выездов мы видели, что дым из труб в домах не идет, значит, идет повышенное потребление электроэнергии. Почему отключаются - данные сети не рассчитаны на такие нагрузки и от перегруза срабатывает автоматика", - сказала она.
По словам Бородулиной, иначе могут возникать аварии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как же так?!!
Им же Путен лично включил свет и пустил газы! Проблемы энергообеспечения Крыма решены раз и на пару тысяч ближайших лет!

ПС
Вот только непонятно, почему Крымэнерго опять публикует графики отключений электричества и тепла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ПС
А вместо лампочек крысянам предложили переходить на лучину.
21-й век, хуле!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"в ходе выездов мы видели.." А при Украине всем хватало и газа и электричества, хотя газ Украина добывает не та и много.. А хватало.. И только при вЯликой расейке рекомендуют топить дровами и углём.. Это наверное для того, чтобы созданному средневековому "имиджу" своему соответствовать.. ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда Петя подписал договорняки, то Франция была не против
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну ясен пень.. лепеншу выберут и она начнёт с упоением хуйлу прислуживать.. Бросит всю Хранцію к ногам владимивладимирЫча..
"..Боже, пропал дом.." (-с).. пропала Франция.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Однако я всегда говорил, говорю и буду говорить, что надо уклоняться от конкретных временных рамок - лжец,трепло,лгун.3,14стабол,обманщик ,барыга,наипалово ит,д .....имеют свои названия из за того,что уклоняются от конкретных временных рамок...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет это не мы это они виноваты да кому он нужен этот безвиз кроме Вашего стона по всем каналам Ваши заявы вызывают у людей отвращение и нездоровое желание
 показать весь комментарий
Ответить
 
Странно шо Франция. Я почему то считал виновной в неполучении безвиза Панаму.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нахуй не надо мне этот безвиз, у кого из украинцев есть 100-150 $ на день пребывания в стране зап европе плюс на билет, просто заебали мозг своим безвизом, хотя быдло ведется
 показать весь комментарий
Ответить
 
спросите народ!
это безвиз НАХЕРНЕНУЖЕН !!!
НЕХЕР ТАМ ДЕЛАТЬ С БАКСОМ ПО 27 !!!

в ним и в Украине уже нехер делать !
 показать весь комментарий
Ответить
 
мелкий поросенок из ап робко хрюкнул: это не великий шокохряк виноват !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Клімкін
Ложкін
Єлісєєв ...
Порох принципово , на наважливіших посадах , кацапів тримає ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Носимся с этим делом. как дурень со ступою). Кто там чего, почему , откуда, куда, уже никого не волнует. Через пару дней 2017 год наступает, а эту "петрушку" обещали к началу 2015)..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ня ведаю як вы,а асабiста я Эўропу не люблю.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
1+1 авиакатастрофа Антитеррористическая операция армия военнослужащие Донбасс задержание Кабмин Киев крушение Крым лицензия Минобороны Нацполиция Нацсовет_ТРВ обстрел Одесская область опрос Порошенко прокуратура расследование Россия Савченко самолет санкции СБУ суд США ТВ Укрзализныця
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти