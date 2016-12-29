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Все про:лекарства (617) цены (2040) аптека (54) Супрун Ульяна (61)

 Аптеки должны распродать лекарства, закупленные по завышенным ценам, до 1 февраля, - Супрун

Аптеки должны распродать запас лекарств по старым ценам в течение января. С 1 февраля цены на лекарственные средства в аптеках должны быть снижены.

Об этом во время брифинга заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Будет один месяц, январь, когда аптеки смогут продавать те лекарства, которые были закуплены по повышенным ценам в прошлом году. До 1 февраля мы разрешаем, чтобы они распродали то, что в них есть на складах, а новые лекарства, которые они закупают и привозят, они уже должны продаваться по сниженным ценам", - сказала Супрун.

И.о. министра отметила, что проверку относительно соблюдения аптеками требований по продаже лекарственных средств по референтным ценам будет осуществлять Гослекслужба. Кроме того, по ее словам, к аптекам будет выдвигаться требование, чтобы они обнародовали в печатном виде перечень референтных цен на лекарства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав разрабатывает механизм реимбурсации: розничные цены на лекарства могут быть снижены на 30 - 40%

"В аптеках они должны быть вывешены, чтобы люди не искали эти цены, а они были напечатаны в аптеках, чтобы люди могли увидеть. Государственная служба по лекарственным средствам будет проверять, чтобы аптеки не повышали цену. Будем просить, если пациенты, или те, кто осуществляет закупки лекарств, увидят, что цены повышены, чтобы передавали информацию Минздраву или Гослекслужбе. Тогда мы будем проводить проверку", - сказала Супрун.

Напомним, правительство приняло постановление о введении референтного ценообразования на лечебные средстве с 1 января 2017 года. С 1 апреля 2017 года вводится программа реимбурсации лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, и сахарного диабета 2 типа.

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Не пойму я эту Супрун слово ДОЛЖНЫ в её риторике определяющее...?
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СУПРУН ДУРУ ВКЛЮЧИЛА ВСЕ ПИПЕЦ В УКРАИНЕ ТЕПЕРЬ 12 ЯНВАРЕЙ БУДЕТ В КАЛЕНДАРЯХ....
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таких клоунов сколько на госкормушке перебыло со своими ,,Должны,, Поставщики поставляли с учетом одного курса, сейчас курс почти 28. И закладывают на будущее обесценивание нашего папиру. С чего они подешевеют потому что одна и.о. так сказала ?
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а они смогут их растаможить по новым (сниженным) ценам?...
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В Харькове на базарах опять затусили менялы.Привет липецкому грабителю!
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Небольшие итоги года "работы" правительства шокоГройсмана - самалучшего премьера в истории Украины.
Я не к тому, что Гнойсман - говно, а Сеня был честный. Оба они шоколадные зайчики- наибальчики.

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А к дефициту лекарств такие действия не приведет? В убыток никто не захочет торговать.
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Читаю новости. Жуткая помесь совка с диким капитализмом. И от каждого - взяли худшее.
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доллар вырос на 50 коп. за четыре дня (в годовом выражении - более чем на на 45 грн.) И это при том, что вырос в предпраздничный период, когда при кровавом диктаторе всегда падал на 1-1,5 грн.
В такой ситуации продажа товарных запасов выглядит нелогично,а надежды однотурового скота на дешевые лекарства ... как бы это сказать ... нелогичны - что ли?
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А как они должны? В нагрузку Гепарин с Вазелином продавать будут? Или заставят всю страну Корвалол принимать 3 раза в день?
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Могу даже предсказать что будет с теми лекарствами которые якобы должны но будут не влазить в цену. Их таких лекарств фиг купишь именно потому что должны!! Ну или бушь покупать с рук по знакомству по завышенной цене даже по сравнению с той что могла бы быть (плата за риск)
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ни хрена!
додик сказал с 1 января новые цены - и кошка не ходи
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А почему вообще государство суёт свое рыло в частный древний бизнес?
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лечится до 1 февраля? или экономить? вот в чём вопрос)
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Похоже на петрухины обещания про безвиз)))Цены а ну перестаньте рости и опуститесь,так шоколадные м..ки повелели)))
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цены стой,раз,два,запишите себе,в очі дивіться.
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