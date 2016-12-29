 Аптеки должны распродать лекарства, закупленные по завышенным ценам, до 1 февраля, - Супрун

Об этом во время брифинга заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Будет один месяц, январь, когда аптеки смогут продавать те лекарства, которые были закуплены по повышенным ценам в прошлом году. До 1 февраля мы разрешаем, чтобы они распродали то, что в них есть на складах, а новые лекарства, которые они закупают и привозят, они уже должны продаваться по сниженным ценам", - сказала Супрун.
И.о. министра отметила, что проверку относительно соблюдения аптеками требований по продаже лекарственных средств по референтным ценам будет осуществлять Гослекслужба. Кроме того, по ее словам, к аптекам будет выдвигаться требование, чтобы они обнародовали в печатном виде перечень референтных цен на лекарства.
"В аптеках они должны быть вывешены, чтобы люди не искали эти цены, а они были напечатаны в аптеках, чтобы люди могли увидеть. Государственная служба по лекарственным средствам будет проверять, чтобы аптеки не повышали цену. Будем просить, если пациенты, или те, кто осуществляет закупки лекарств, увидят, что цены повышены, чтобы передавали информацию Минздраву или Гослекслужбе. Тогда мы будем проводить проверку", - сказала Супрун.
Напомним, правительство приняло постановление о введении референтного ценообразования на лечебные средстве с 1 января 2017 года. С 1 апреля 2017 года вводится программа реимбурсации лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, и сахарного диабета 2 типа.
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Я не к тому, что Гнойсман - говно, а Сеня был честный. Оба они шоколадные зайчики- наибальчики.
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В такой ситуации продажа товарных запасов выглядит нелогично,а надежды однотурового скота на дешевые лекарства ... как бы это сказать ... нелогичны - что ли?
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додик сказал с 1 января новые цены - и кошка не ходи
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