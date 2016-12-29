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Все про:перевозки (169) тарифы (1363) Укрзализныця (948) Мининфраструктуры (407) Омелян (170)

 Омелян: Пока мы не видим достаточного экономического обоснования для повышения "Укрзализницей" тарифов на грузоперевозки

Министерство инфраструктуры предварительно согласовало предложение "Укрзализницы" о повышении тарифов на грузоперевозки на 25% с февраля 2017 года, но пока не видит достаточного экономического обоснования для такого шага.

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Поскольку решение принимает орган управления (Кабинет Министров Украины), мы предварительно согласовали это предложение. В то же время, мы не видим пока достаточного экономического обоснования. Мне надоело все время слушать одни и те же аргументы: есть проблема - автоматически давайте мы поднимаем тариф. Это поведение стандартного монополиста, который перекладывает свою бесхозяйственность на своих клиентов или на государство. Так не должно быть. Они должны улучшить свою работу, сервис, внимательно посмотреть на себестоимость и структуру затрат. И только после этого можно сказать: "Знаете, у нас тарифы ниже"", - отметил Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бальчун вместо работы занимается не тем, чем нужно", - Омелян недоволен темпами реформ "УЗ"

Он подчеркнул, что Мининфраструктуры согласовало данное предложение с целью создания профессиональной дискуссии по вопросу повышения тарифов на грузоперевозки.

"Мы сейчас разослали это во все министерства и ведомства. Потом это должно быть внесено в Кабмин. Я надеюсь, до того момента Бальчун (если он еще будет!) сможет подготовиться и дать четкую аргументацию, почему надо поднимать тарифы именно на 25%, или на 15%, или на 10%", - добавил Омелян.

Ранее сообщалось, что ПАО "Укрзализныця" инициирует повышение тарифов на грузовые перевозки на 25% с февраля 2017 года.

Полный текст интервью с Владимиром Омеляном читайте ЗДЕСЬ.



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Фактично чмо омелян сказав "да я підстилка олігархів і поставлена баригою для захисту їх інтересів"
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Дохід європейського залізничного оператора у 2015 році перебільшив 40 млрд євро! А в Укрзалізниці в 2015 році 17 млрд грн збитків, через невідповідність вантажних тарифів рівню цін на континенті!!!! Ми тупо втрачаємо гроші! В Укрзалізниці обсяг вантажних перевезень більше ніж у Дойче Бан, а зарплати менше, Укрзалізниця маємо приносити втричі більше доходів від своєї діяльності! Якщо Дойче Бан отримав 1,759 млрд євро чистого прибутку, то Укрзалізниця має приностити в казну 5,4 млрд євро кожен рік!!!!

Deutsche Bahn: revenues above EUR 40 billion for the first time
Facts and figures 2015
Freight carried 300.2 million tons
Revenues adjusted € 40468 million
EBITDA adjusted € 4778 million
EBIT adjusted € 1759 million
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Омелян це агент мафії, який не дає піднімати тарифи на вантажні перевезення Укрзалізниці! Долар виріс втричі, а вантажні тарифи піднялись на 15%, тобто Укрзалізниця датує оліграхів кожен рік на десятки мільярдів гривень! Народ України за все сплачує по світових цінах і навіть дорожче, а олігархи купляють послуги Укрзалізниці втричі дешевше ніж це коштує в ЄС!!!!! і Омелян робить все можливе і неможливе для затримки з підняттям тарифів, бо кожен місяць дешевих тарифів це додаткові мільярди гривень заробітків олігархів!!!!!!!!! Скільки тобі платить мафія, Омелян, що ти продаєш Україну так дешево???? Навіть поляк Бальчун в шоці від того що відбувається в Україні, таких дешевих тарифів, абсолютно необгрунтованих немає ніде у світі! Ми купляємо дизпаливо та електрику дорожче світової ціни а послуги продаємо практично даром!!!! Найбільша залізниця Європи - німецька перевозить менше вантажів ніж Укрзалізниця і отримує прибутки - мільярди доларів на рік! А ми перевозимо більше всіх в Європі і отримуємо збитки! Олігархів така ситуація дуже влаштовує, бо ці мільярди доларів недоплачених за послуги залізниці осідають в офшорах і навіть не повертаються в Україну! Омелян має йти з посади, а тарифи Укрзалізниці мають підніматись до рівня ЄС!
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За морські судна та перевалку своїх вантажів в портах олігархи сплачують в доларах і не скиглять! То чому ми маємо надавати послуги Укрзалізниці даром? втричі дешевше ніж це коштує в ЄС?????? Що за приступи щедрості у Омеляна??? Чи немає у Омеляна фінансової зацікавленості в збереженні сміхотворно низьких тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці? Олігархи продають свій метал, зерно та руду на експорт за долари і тому спромоні оплатити справедливу європейську ціну за послуги Укрзалізнці!
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вообще-то простые граждане тоже пользуются укрзализницей по дешевке.
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Це ще не привід продавати послуги вантажних перевезень Укрзалізнці олігархам в рази дешевше ніж в ЄС і втрачати на цьому мільярди доларів щороку!
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а если они позакрываются и люди останутся на улице?
Тут как говорят палка о 2 концах.
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Тоді олігархам прийдеться повернути підприємства державі, якщо вони не мають грошей на розвиток і модернізацію підприємств заради зменшення витрат та покращення енергоефективності підприємтсв! Заводи і так опинились в руках олігархів випадково, олігархи не мають ні мільярдів доларів для інвестицій в заводи, ні сучасних технологій виробництва, ні навченого іноземного персоналу, який може налагодити виробництво в Україні і тому заводи рано чи пізно змінять власників і держава має допомагати неефективним власникам продавати свої виробництва європейським інвесторам з грошима та сучасними технологіями! Ми не маємо підтримувати лузерів в бізнесі, лузерів, які за три роки війни не дали на армію та переозброєння жодної копійки, а лише вийняли з бюджету сотні мільярдів гривень у якості відшкодування ПДВ! Тільки в 2016 році вже віддано олігархам 78 млрд грн відшкодування ПДВ!
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До того ж вартість старих пасажирських вагонів 1970- років та їх обслуговування не коштують стільки скільки коштують вагони та їх експлуатація в ЄС тому брати за квитки стільки ж скільки це коштує в ЄС немає абсолютно ніякої потреби.

Купе с душем и туалетом в Финляндии
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надо делать 2 цены. на 25% выше тем кто готов платить по повышеной ставке и остальным, кто не готов и давать им вагоны по остаточному принципу - тоесть недавать.
И все.
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Потрібно підняти ціну до рівня ЄС і давати вагони всім без обмежень!
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Во. понятно Сначала Бальчкн работать не умеет, а потом "Укрзализныцю" нужно продолжать доить. Сборище тупых барыг, а не Правительство. . Много раз убеждался, что базарное воспитание это навсегда.
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энергоресурсы, расходники и т.д. подорожали, зарплату то же "подняли", а оснований нет.
К тому же международные перевозки привязаны к швейцарскому франку. Курс у нас тоже стабильный.
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Омяляну понятно кто платит. Попривыкали на шару возить а нам плати с бюджета
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ну или жирная поверхность еще может быть.
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это чудо техники спасет. Правда если напряжение в сети 220

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Це говорить про те що в приміщенні недостатньо кисню для повного згоряння. Ось вам і євровікна: в приміщенні кисень вигорів і всьо, надходження нового вже немає, бо все запечатане як консерва.
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Ага,и на летней кухне,где все навстежь,тоже не хватает и у всей страны плитки грязные,лишь бы звиздануть
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министру занесли чемоданчик и он не видит обоснования. парк вагонов УЗ изношен на 90%, парк локомотивов на 100%. за что министришко обновлять это будет? Ахметке сверхприбыли, а УЗ хер с маслом
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Тарифы поднимать можно только населению
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Ще є питання чому Омельян гавкає на Бальчуна, тарифи олігархам підвищив аяяй аяяй як погано працюєш Бальчун.
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Вже на усе підняли ціни, а на тарифи не хочуть. За які гроші буде існувати залізниця?
відповідь:
Треба пристроїти свою людину замість Бальчуна, а потім зрозуміти необхідність підвищення таріфів.
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Главное чтобы было что возить и куда. А то ведь при снижении товаропотока никаких тарифов не напасешься.
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як тарифи для людей - то європейські, а як ціни на перевозки для нЕлюдей - то небачить причин... перевір, сук@, скільки платять в Європі за такі ж самі перевезення.
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По ж/д возят свои грузы только ахмет и фирташ? Туда- сюда? И все? Завтра, если ремонт в домах и квартирах, денежку скопили, " пробейте" сколько будет стоить гипсокартон и разная строительная химия в вашем городе: цена завода- изготовителя до вашего порога прямо по железке... ну, шо ? Кнауф вам доставит Новой поштой пару позагребневых, огнестойких г/плит и три мешка суперхимии по вашему желанию? ПИШИТЕ- СТРОЧИТЕ дальше: надо поднимать всем тарифы на перевоз всего. С НГ! С новыми ценами на стройматериалы для кап и косметического ремонтов домов, квартир и офисов. ПСИ. это - моя тема.
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"Зализныця" - государственная монополия и здесь не может быть сверхприбылей и сверхзарплат. За какие заслуги государство платит миллион долларов гитаристу из Польши?
Повышать цены можно и за более умеренную зарплату...
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не видим достаточного экономического обоснования

Зарплаты руководства УЗ и министерства не достаточное обоснование ?
.
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