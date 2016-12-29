 Омелян: Пока мы не видим достаточного экономического обоснования для повышения "Укрзализницей" тарифов на грузоперевозки

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Поскольку решение принимает орган управления (Кабинет Министров Украины), мы предварительно согласовали это предложение. В то же время, мы не видим пока достаточного экономического обоснования. Мне надоело все время слушать одни и те же аргументы: есть проблема - автоматически давайте мы поднимаем тариф. Это поведение стандартного монополиста, который перекладывает свою бесхозяйственность на своих клиентов или на государство. Так не должно быть. Они должны улучшить свою работу, сервис, внимательно посмотреть на себестоимость и структуру затрат. И только после этого можно сказать: "Знаете, у нас тарифы ниже"", - отметил Омелян.
Он подчеркнул, что Мининфраструктуры согласовало данное предложение с целью создания профессиональной дискуссии по вопросу повышения тарифов на грузоперевозки.
"Мы сейчас разослали это во все министерства и ведомства. Потом это должно быть внесено в Кабмин. Я надеюсь, до того момента Бальчун (если он еще будет!) сможет подготовиться и дать четкую аргументацию, почему надо поднимать тарифы именно на 25%, или на 15%, или на 10%", - добавил Омелян.
Ранее сообщалось, что ПАО "Укрзализныця" инициирует повышение тарифов на грузовые перевозки на 25% с февраля 2017 года.
Полный текст интервью с Владимиром Омеляном читайте ЗДЕСЬ.
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Платные дороги в Украине появятся не ранее, чем через два-три года, - Омелян(27)
Кабмин разрешил привлекать независимых инженеров для контроля качества дорожных работ(10)
В 2016 году осуществлено масштабное обновление украинских автодорог, - Омелян(58)
Для меня тоже было новостью, что есть "Ян де Нул Украина", которая имеет другую структуру собственности, чем материнская компания, - Омелян(10)
Впевнений, що правління "Укрзалізиці" впорається із поставленими завданнями – Балчун(0)
"Попытки повысить грузовые тарифы "Укрзализныци" являются спекуляциями", - Омелян(28)
Мининфраструктуры намерено дать возможность бизнесу автоперевозок развиваться без вмешательства чиновников, - Омелян(6)
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Deutsche Bahn: revenues above EUR 40 billion for the first time
Facts and figures 2015
Freight carried 300.2 million tons
Revenues adjusted € 40468 million
EBITDA adjusted € 4778 million
EBIT adjusted € 1759 million
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Тут как говорят палка о 2 концах.
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Купе с душем и туалетом в Финляндии
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И все.
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К тому же международные перевозки привязаны к швейцарскому франку. Курс у нас тоже стабильный.
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відповідь:
Треба пристроїти свою людину замість Бальчуна, а потім зрозуміти необхідність підвищення таріфів.
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Повышать цены можно и за более умеренную зарплату...
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Зарплаты руководства УЗ и министерства не достаточное обоснование ?
.
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