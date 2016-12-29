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 Политика Украины
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Все про:МИД (3736) МИД РФ (873) нота протеста (64) политзаключенные (514) Беца (93) Клых (159) Сущенко (192)

 В течение 2016 года Украина направила РФ более 200 дипломатических нот, - МИД

За 2016 год Украина направила Российской Федерации более 200 дипломатических нот, а также различных обращений до тех или других компетентных органов страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"В целом, пожалуй, было направлено за этот год более 200 дипломатических нот, а также различных обращений в те или иные компетентные органы в зоне РФ, например, в следственный комитет или пенитенциарные учреждения РФ с требованием предоставить допуск нашим консулам на разрешение встретиться с нашими политическими заключенными", - отметила она.

Однако, по словам Бецы, Москва мало обращает внимания на требования Киева относительно освобождения политзаключенных и допуска к ним консулов. "В общем ничего в поведении не изменилось, но мы продолжаем работать, потому что освобождение каждого политического заключенного, каждого незаконно удерживаемого гражданина Украины - это приоритет номер один для нас, для руководства государства, для МИД Украины", - сказала она.

При этом Беца отметила, что есть случаи, когда разрешение на допуск консулов к политзаключенным предоставляется "и действительно происходят встречи наших консулов, но это очень непростая процедура". К примеру она назвала встречу украинского консула с журналистом Романом Сущенко, которая состоялась 27 декабря.

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"Роман чувствует себя хорошо, отдельных жалоб на условия содержания он не имеет. Нас смущает, что мы не имеем полного доступа к материалам дела, что действительно Роман Сущенко удерживается в РФ по политическим мотивам и это абсолютно сфабрикованное дело", - добавила она.

По словам Бецы, пока других подвижек в деле Сущенко нет, как и в деле Станислава Клыха.

В то же время Беца подчеркнула, что Украину поддерживает международное сообщество, которое готово оказывать давление на Москву относительно освобождения политзаключенных. "Абсолютно поддержка есть... Все понимают, что Россия использует наших граждан как заложников, как фактически предмет торга в достижении тех или иных политических целей", - резюмировала она.

Как сообщалось, ранее в МИД Украины заявили, что количество политзаключенных украинцев в РФ увеличилось и составляет 17 человек.
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Создали русским хороший запас туалетной бумаги, а может бы лучше делом занялись , а ?
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толку с этих обращений, с нотами, к оркам?!
если бы затроллить )) хотели, то нада 200шт в день подавать!
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Пятый акт Марлешакаладнаго балета...))))))
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да были люди..., но его в Польшу сослали! а поставили "интеллектуала")) картавого - результат =0
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Оце кацапи офігєлї їх всі читати ?
Це і був "хитрий план" нашого МЗС ?!
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Сидит врач у себя в кабинете. Стук в дверь, заходит пукен в шляпе.
- Слушаю Вас.
Пукен молчит
- На что жалуетесь? Я Вас слушаю.
Пукен ноль эмоций.
- Ну говорите же, на что жалуетесь.
Пукен молча снимает шляпу, на голове сидит лягушка.
Лягушка говорит врачу
- Да тут какая-то хрень к жопе прилипла...
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Фигасе пюьюпитр...а опера ваще....
А балетом мона была накампаззырыть?
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И что? Это показатель работы МИДа? Это нам "перемога" вместо безвиза? Это все-равно, если бы какой-нибудь завод измерял свою работу не объемом произведенной продукции, а количеством отправленных писем.
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У вас ноты неправельные не той системы , нота должна содержать плутоний не меньше 55-ти кг и иметь пару ступеней с радиусом дествия 2000 км
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ще піаніно їм пошліть, дибіли!Скільки СРСР послав нот вермахту, га, пєтушня чоколатна?
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Видать композитор плохой, раз ноты совсем не действуют.
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И шо? "Помогло"?? А головой об столб не пробовали???
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Ну так уже можно сложить их вместе и сыграть на балалайке... Дебилы... Рузгие свиньи в нотах не разбиратся...
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