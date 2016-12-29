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Все про:Администрация_Президента (1373) лицензия (106) Нацсовет_ТРВ (284) ТВ (1994) 1+1 (45)

 Нацсовету по ТВ ничего не мешало выдать нам лицензию сегодня, но этого не происходит. А происходят разговоры на тему "будьте лояльнее к президенту", - гендиректор "1+1" Ткаченко

По мнению генерального директора "1+1 медиа" Александра Ткаченко, сейчас есть все основания для опасений, что Нацсовет по ТВ может отменить принятое ранее им решение о продлении лицензии телеканалу.

Администрации президента Украины перед выборами невыгодно иметь неподконтрольный медиа-ресурс. Об этом заявил генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко, пишет ТСН, передает Цензор.НЕТ.

"Для нас стало неожиданностью узнать, что глава Нацсовета связывает ситуацию продления лицензии канала "1+1" с национализацией "ПриватБанка". В нашей стране существует механизм национализации банка, но, слава Богу, нет механизмов национализации телеканалов", - отметил он, добавив, что комментарий Юрия Артеменко подтверждает, что у государства есть интерес к активам канала "1+1".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нет никаких причин лишать лицензии "1+1", - Сюмар

Ткаченко заявил, что канал не является активом "ПриватБанка".

"У студии нет кредитов или долговых обязательств перед банком. В частных разговорах я неоднократно получал информацию, что со стороны Администрации президента осуществляется давление на Нацсовет. Связываю это с тем, что перед выборами Администрации президента невыгодно иметь неподконтрольный медиа-ресурс", - говорится в заявлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гройсман о ситуации с "1+1": Угроз невыдачи лицензии нет. Но если будем видеть какие-то проблемы, я не буду стоять в стороне. ВИДЕО

Александр Ткаченко также отметил, что в законодательных нормах нет информации, что необходимо ждать месяц (до 23 января 2017 года) получения документа о пролонгации лицензии.

"Нацсовету ничего не мешало выдать нам лицензию сегодня, но этого не происходит. А происходят разговоры на тему "будьте лояльнее к президенту", подождите, дайте тот документ или другой... Мы подали пакет документов со всей необходимой информацией 6 месяцев назад. Сейчас, как видим, происходит подмена понятий и у нас есть все основания для опасений, что Нацсовет может отменить принятое ранее им решение. Запрос госпожи Фищук (который формально мы так и не получили) о конечном бенефициаре не больше чем уловка, которая не может влиять на факт выдачи нам лицензии", - заявил гендиректор "1+1 медиа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии: на его выдачу нужно до 30 дней, - глава Нацсовета по ТВ Артеменко

Напомним, сегодня появилось обращение коллектива "1+1" о том, что "1+1" пытаются лишить лицензии. В свою очередь, глава Нацсовета по ТВ Артеменко заявил, что "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, поскольку решение о продлении лицензии Нацсоветом уже принято. Сам же бланк будет выдан в течение 30 дней. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что знаком с ситуацией о возможном лишении лицензии телеканала "1+1" и воспринимает ее негативно: "Угроз невыдачи лицензии нет. Но если будем видеть какие-то проблемы, я не буду стоять в стороне". Вместе с тем, председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар обратилась с официальным запросом к руководству Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания относительно ситуации вокруг лицензии телеканала "1+1": "Нет никаких причин лишать лицензии "1+1".
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Порошенко самый ватный президент своей патологической жадностью к обогащению он он один в один мини путин и все делает как он превращая страну в рошен зону, давится последний оплот СМИ а впереди от такого правления сумрак для страны
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ой блядь, хуйня номерная не скули - еще остали Интер , 112 , ТРК Украина и много других чудеснейших оппозиционных каналов.
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Ватные каналы - не оппозиция, а 5-я колона. Они ему не повредят, потому что его потенциальный электорат их все равно не смотрит.
А номера появляются если с фейсбука заходить.
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Кацапе про ліпецьку фабріку забув розповісти , а так нічо , заробив у хуйла свої іудини 11 рубльов.
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гарно смокчеш чоколадний батончик горішки між зубів не застрягають чи ти їх мінстецю віддаєш як перевищення заробітної плати яку ти отримуєш від шоколадної банди
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Беня вывел бабки из Привата чуть не кинул через хуй 20 лямов вышиватных зрадофилов. Кто виноват ? ПОРОХ!!!
Беня перестал финансировать 1 + 1, кто виноват? ПОРОХ !!!
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Та хряк чоколадный ваще ни в чем не виноват! Честно платит налоги в Украине, продал хвабрику. Стало жить ваще заипись в последние пару лет. Не могу нарадоваться! И за доллар скоро будут давать по 30 грн! Но Пэця нэ виноват!
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Создайте определенность для "1+1" - откажите им в лицензии, пусть жалуются.
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КУДА Ж ЕЩЁ "ЛОЯЛЬНЕЕ"??? Шустера с канала выкинули без единого сантимента и зазрения совести. Про Саакашвили передачек понаклепали- тьму-тьмущую. Про Тимошенко- ни одного репортажа, ни одной прямой речи! Шо ж им еще нужно???))) Не понимаю.))))
Милые бранятся- только тешатся.)))))
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такими темпами скоро и янык из-за поребрика будет на пороха валить!да-да,я порохобот!я же имею мнение,отличное от урапатриотов(типа савченко)
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я бы ограничилась выдавливанием с плюсов 50% зеленского. там кроме новостей и комарова уже и смотреть нечего.
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Точно. Только новости там еще и можно смотреть. Да и то, до определенной степени- пока не начинают обливать дерьмом Саакашвили, Тимошенко, перекручивать факты, а порой откровенно лгать. Плюс журналистские расследования. ФСЁ. А Зеленский- да, подза*бал уже. Крутят часами этот балаган. После их "откровений" про Украину и украинцев в Прибалтике, рожу его видеть не могу.
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К кому там быть лояльным? К Барыге панамо-вирджинскому? Только отечественные гниды к нему лояльны! Да ещё и паРашенские вши!
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А чому ніхто не згадує , що з 1 січня починає діяти закон , за яким канали будуть вимагати з кабельних операторів бабло за кожного абонента ?!
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Тільки за себе турбуєшся ?
"моя хата з краю" ...а потім дивуються - чому ж країна в жопі ?!
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Будьте лояльнее, пойте "Боже, царя храни" вначале каждого выпуска новостей".
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Напоминает скандал Онищенко по поводу якобы травли яйценюка.Антинародный фронт,Блок Продажных Путиноидов и рыгоаналы рулят.
Не по теме,но очень интересует вопрос почему до сих пор отжатый у нас с вами завод Ленинская кузня не переименован???И второй вопрос- сколько МЫ будем терпеть то,что происходит в стране?
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Це дуже цікаві запитання ... ))
Напевно відповідь від кожного з нас залежить .. так ?
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Иногда, читая подобные "перлы" просто диву даёшься: до какого маразма может докатиться человек, чтобы такое написать!
В текущей сетке СМИ трудно найти канал, который бы положительно, или хотя бы, нейтрально освещал события в стране! Даже на пятом работает ТД (запущеный вид ТП), которая своим кредо избрала критику Президента! И никто её оттуда не увольняет!!!
Каждый день, как на работу, в студии выстраиваются очереди "экспертов", лет по 20, которых вы никогда не видели, и вряд-ли ещё увидите, и начинают рассказывать про вселенскую ЗРАДУ, про вездесущего демона Порошенко, который, чуть ли не лично пишет тексты дикторам.... Остаётся только удивляться, чего же это он постоянно зрадофилов приглашает, наверное, мазохист какой-то!

А всё от того, что в Украине нет СМИ, а есть приватные рекламные агенства, оказывающие информационные услуги олигархическим группам и политическим партиям. Не секрет, чьи интересы обслуживает "Интер", "1+1", "News One" и т.д. Если проследить ещё дальше, то ниточки ведут "за поребрик", где их яростно дёргает полуразмерный в надежде "запустить у нас тут N-й майдан и добиться смены неугодной ему власти на более сговорчивую, как он это уже сделал, например, в Кыргызстане.
Давайте не вестись на эти дешёвые провокации и сохранять трезвость разсудка! Именно сейчас украинское общество проходит "тест" на государственность: способны ли украинцы сплотиться вокруг своего государства, либо они готовы разорвать его и принести в зубах щедрому "хозяину", причём большую косточку получит тот, кто прибежит первым и принесёт самый большой кусок!
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В нашей стране существует механизм национализации банка, но, слава Богу, нет механизмов национализации телеканалов", - отметил он,Источник: http://censor.net.ua/n421557

Під Югу закон прийняли аж бігом - і механізм націоналізації телеканалУ ,якщо треба буде ,теж придумають і проголосуть.То ж даремно радуєтесь
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вспоминается,как в декабре 2013 журналисты 1+1 во главе с зеленским, вместо рекламы ныли о том,как детям не хватает елки на Майдане...и что они надеются,что она до НГ все таки там появится...
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