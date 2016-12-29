 Нацсовету по ТВ ничего не мешало выдать нам лицензию сегодня, но этого не происходит. А происходят разговоры на тему "будьте лояльнее к президенту", - гендиректор "1+1" Ткаченко

Администрации президента Украины перед выборами невыгодно иметь неподконтрольный медиа-ресурс. Об этом заявил генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко, пишет ТСН, передает Цензор.НЕТ.
"Для нас стало неожиданностью узнать, что глава Нацсовета связывает ситуацию продления лицензии канала "1+1" с национализацией "ПриватБанка". В нашей стране существует механизм национализации банка, но, слава Богу, нет механизмов национализации телеканалов", - отметил он, добавив, что комментарий Юрия Артеменко подтверждает, что у государства есть интерес к активам канала "1+1".
Ткаченко заявил, что канал не является активом "ПриватБанка".
"У студии нет кредитов или долговых обязательств перед банком. В частных разговорах я неоднократно получал информацию, что со стороны Администрации президента осуществляется давление на Нацсовет. Связываю это с тем, что перед выборами Администрации президента невыгодно иметь неподконтрольный медиа-ресурс", - говорится в заявлении.
Александр Ткаченко также отметил, что в законодательных нормах нет информации, что необходимо ждать месяц (до 23 января 2017 года) получения документа о пролонгации лицензии.
"Нацсовету ничего не мешало выдать нам лицензию сегодня, но этого не происходит. А происходят разговоры на тему "будьте лояльнее к президенту", подождите, дайте тот документ или другой... Мы подали пакет документов со всей необходимой информацией 6 месяцев назад. Сейчас, как видим, происходит подмена понятий и у нас есть все основания для опасений, что Нацсовет может отменить принятое ранее им решение. Запрос госпожи Фищук (который формально мы так и не получили) о конечном бенефициаре не больше чем уловка, которая не может влиять на факт выдачи нам лицензии", - заявил гендиректор "1+1 медиа".
"1+1" пытаются лишить лицензии. В свою очередь, глава Нацсовета по ТВ Артеменко заявил, что "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, поскольку решение о продлении лицензии Нацсоветом уже принято. Сам же бланк будет выдан в течение 30 дней. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что знаком с ситуацией о возможном лишении лицензии телеканала "1+1" и воспринимает ее негативно: "Угроз невыдачи лицензии нет. Но если будем видеть какие-то проблемы, я не буду стоять в стороне". Вместе с тем, председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар обратилась с официальным запросом к руководству Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания относительно ситуации вокруг лицензии телеканала "1+1": "Нет никаких причин лишать лицензии "1+1".
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Нет никаких причин лишать лицензии "1+1", - Сюмар(23)
"1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии: на его выдачу нужно до 30 дней, - глава Нацсовета по ТВ Артеменко(41)
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А номера появляются если с фейсбука заходить.
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Беня перестал финансировать 1 + 1, кто виноват? ПОРОХ !!!
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Милые бранятся- только тешатся.)))))
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"моя хата з краю" ...а потім дивуються - чому ж країна в жопі ?!
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Не по теме,но очень интересует вопрос почему до сих пор отжатый у нас с вами завод Ленинская кузня не переименован???И второй вопрос- сколько МЫ будем терпеть то,что происходит в стране?
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Напевно відповідь від кожного з нас залежить .. так ?
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В текущей сетке СМИ трудно найти канал, который бы положительно, или хотя бы, нейтрально освещал события в стране! Даже на пятом работает ТД (запущеный вид ТП), которая своим кредо избрала критику Президента! И никто её оттуда не увольняет!!!
Каждый день, как на работу, в студии выстраиваются очереди "экспертов", лет по 20, которых вы никогда не видели, и вряд-ли ещё увидите, и начинают рассказывать про вселенскую ЗРАДУ, про вездесущего демона Порошенко, который, чуть ли не лично пишет тексты дикторам.... Остаётся только удивляться, чего же это он постоянно зрадофилов приглашает, наверное, мазохист какой-то!
А всё от того, что в Украине нет СМИ, а есть приватные рекламные агенства, оказывающие информационные услуги олигархическим группам и политическим партиям. Не секрет, чьи интересы обслуживает "Интер", "1+1", "News One" и т.д. Если проследить ещё дальше, то ниточки ведут "за поребрик", где их яростно дёргает полуразмерный в надежде "запустить у нас тут N-й майдан и добиться смены неугодной ему власти на более сговорчивую, как он это уже сделал, например, в Кыргызстане.
Давайте не вестись на эти дешёвые провокации и сохранять трезвость разсудка! Именно сейчас украинское общество проходит "тест" на государственность: способны ли украинцы сплотиться вокруг своего государства, либо они готовы разорвать его и принести в зубах щедрому "хозяину", причём большую косточку получит тот, кто прибежит первым и принесёт самый большой кусок!
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Під Югу закон прийняли аж бігом - і механізм націоналізації телеканалУ ,якщо треба буде ,теж придумають і проголосуть.То ж даремно радуєтесь
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