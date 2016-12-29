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 "Есть перспектива выхода на организаторов этого процесса", - адвокат семей Небесной сотни о расследовании преступлений на Майдане

В 2016 году в расследовании преступлений против Евромайдана наметился прорыв, который состоит в дорасследовании и объединении уголовных производств относительно массового расстрела людей 20 февраля 2014 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо.TV заявил адвокат семей Небесной Сотни Виталий Титич.

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"Единственный позитив есть в определенных эпизодах. Таким прорывом 2016 года является дорасследование (параллельное расследование) и объединение уголовных производств относительно эпизода массового расстрела, теракта 20 февраля. Это и дополнительные экспертизы, и переквалификации, и возможность увидеть и оценить все обстоятельства этого преступления в судебном заседании. В конце года есть определенные подвижки по расследованию дел Автомайдана. Дело уже было объединено в одно уголовное производство - в отношении гаишников, которые фальсифицировали рапорты, и их руководства. Есть перспектива выхода далее на организаторов этого процесса", - отметил адвокат.

Он добавляет, что следствие и обвинение на 3-м году расследования декларирует желание выходить на средние звенья и подходить к организаторам не декларативно, а реально. По мнению Титича, расследование дел относительно Майдана и экономических преступлений рушится из-за саботажа судебной ветви власти.

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Есть и перспектива слетать на Марс, но пока ищут возможности. Это из этой серии, привели к власти бессоветных барыг и ещё справедливости хотите ? Не слишком ли много ?
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""Есть перспектива выхода на организаторов этого процесса", - адвокат семей Небесной сотни о расследовании преступлений на Майдане"

Хм. Быстро, однако..(с Антибиотик)
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перспектив не может быть.. в Латвии в 1989 или 1990 году аналогичная ситуация была.. до сих пор расследуют..а всё почему? у власти те кто тогда пришёл.. раследование возможно только при смене власти.. хотя и в этом случае не всегда новые хотят раскрывать всё..
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Очень отдаленная, мягко говоря, перспектива. Если учесть "продвижение" вопроса за 3(!!!) года.....
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Згадався анекдот про "Сіркову перспективу..." ..((
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"Есть перспектива выхода на организаторов этого процесса" - если бы такое могло гипотетически быть, то болтать об этом в СМИ - предупредить реального виновника. Т.е. есть мнение, что этот адвокат не за ту команду играет. Или он - неумный человек. Нужен такой адвокат?
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А кто ему даст играть за ту команду ? Или беркутовцев из рогатки мочили ?
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Насколько я помню, там идет о нескольких людях. по моему человек 5.
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Мало !
От , як би , серед мусорів була "мусорська небесна сотня" , або краще пара сотень - певен , зараз би все було інакше !
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Если бы преступления были только на Майдане,- у меня ощущение, что нас повсюду окружают сплошные преступники, совершающие свои преступления каждый день. Кто их всех осудит?
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Когда уйдет эта власть начнут судить за преступления после Майдана.
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Мда, очень оперативно идет следствие....
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Мда, раньше вечной книгой называли Библию, а теперь ей назовут дело по Майдану.
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эпическая штука намечается...
следователи, прокуроры, адвокаты, судьи это дело по наследству своим детям и внукам передавать будут
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выхода на организаторов этого процесса

Кто отдал приказ стрелять или кто их подставлял, зная, что стреляют на поражение.
.
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