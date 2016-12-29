""Есть перспектива выхода на организаторов этого процесса", - адвокат семей Небесной сотни о расследовании преступлений на Майдане"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо.TV заявил адвокат семей Небесной Сотни Виталий Титич.
"Единственный позитив есть в определенных эпизодах. Таким прорывом 2016 года является дорасследование (параллельное расследование) и объединение уголовных производств относительно эпизода массового расстрела, теракта 20 февраля. Это и дополнительные экспертизы, и переквалификации, и возможность увидеть и оценить все обстоятельства этого преступления в судебном заседании. В конце года есть определенные подвижки по расследованию дел Автомайдана. Дело уже было объединено в одно уголовное производство - в отношении гаишников, которые фальсифицировали рапорты, и их руководства. Есть перспектива выхода далее на организаторов этого процесса", - отметил адвокат.
Он добавляет, что следствие и обвинение на 3-м году расследования декларирует желание выходить на средние звенья и подходить к организаторам не декларативно, а реально. По мнению Титича, расследование дел относительно Майдана и экономических преступлений рушится из-за саботажа судебной ветви власти.
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Хм. Быстро, однако..(с Антибиотик)
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От , як би , серед мусорів була "мусорська небесна сотня" , або краще пара сотень - певен , зараз би все було інакше !
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следователи, прокуроры, адвокаты, судьи это дело по наследству своим детям и внукам передавать будут
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Кто отдал приказ стрелять или кто их подставлял, зная, что стреляют на поражение.
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