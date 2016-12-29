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 Путин решил сократить военное присутствие РФ в Сирии

Президент России Владимир Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об сообщает ТАСС.

"Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного", - заявил глава государства на встрече с главами Минобороны и МИД России - Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.

Глава государства добавил, что РФ будет "безусловно продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом". "Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин заявил о подписании трех документов по перемирию в Сирии

Путин поблагодарил Шойгу и Лаврова "за то, что было сделано на этом очень важном участке борьбы с международным терроризмом".

Как сообщалось ранее, РФ испытала в Сирии более 160 образцов новейшего вооружения.


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Повторная инсценировка "вывода"!
Уходя уходи!
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Не понял. Год назад Шойгу рапортовал, что все задачи выполнены и войска выведены. Шо опять ихтамнет?
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Шо, опять? Он же уже два раза выводил войска, а их стало только больше.
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мне кажется, что жена ушла от путина не потому, что он педофил, а из-за его паталогического вранья. женщина просто не выдержала.
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Боже, и это больное держит в страхе всю планету.
Потому ша нефть...
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Это после чего Х*йло так внезапно решило? После того, как ТУшка зажмурилась? Или посол окочурился? Не, кацапы из Сирии должны уйти только ногами вперед, и никак иначе!
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Россияне! Вам надоел Ваш муж?
Вы не перевариваете своего зятя? Вас уже достал сосед? Вас уже достал своей ленью и тупостью подчиненный? ДНР и ЛНР с удовольствием примут их в свои ряды с гарантией того, что больше Вы их не увидите.----живыми)))))
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Теперь что, ожидается наступление орков в Украине?
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