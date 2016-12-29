 Путин решил сократить военное присутствие РФ в Сирии

Как информирует Цензор.НЕТ, об сообщает ТАСС.
"Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного", - заявил глава государства на встрече с главами Минобороны и МИД России - Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.
Глава государства добавил, что РФ будет "безусловно продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом". "Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", - отметил он.
Путин поблагодарил Шойгу и Лаврова "за то, что было сделано на этом очень важном участке борьбы с международным терроризмом".
Как сообщалось ранее, РФ испытала в Сирии более 160 образцов новейшего вооружения.
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Уходя уходи!
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Потому ша нефть...
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Вы не перевариваете своего зятя? Вас уже достал сосед? Вас уже достал своей ленью и тупостью подчиненный? ДНР и ЛНР с удовольствием примут их в свои ряды с гарантией того, что больше Вы их не увидите.----живыми)))))
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