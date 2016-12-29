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Все про:агрессия (1017) политика (3090) Россия (64445) Гопко (45)

 Противодействие российской агрессии останется приоритетом внешней политики Украины, - Гопко

Приоритетом внешней политики Украины на 2017 год останется противодействие российской агрессии.

Об этом сообщила глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В 2016 году не удалось восстановить контроль над участком украинско-российской границы на востоке Украины, также, к сожалению, в рамках "нормандского формата", Минского процесса мы не увидели конкретных подвижек, обстрелы продолжаются. Поэтому ситуация на востоке Украины и те процессы, которые происходят, останутся важными в 2017 году", - сказала она на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Гопко также отметила важность парламентского контроля над сектором безопасности и обороны Украины. "Мы должны законодательно это прописать. Должны быть отчеты министра обороны в парламенте, хотя бы дважды в год", - подчеркнула она.

По ее мнению, также крайне необходим в 2017 году закон о дипломатической службе, по которому сейчас проходят консультации разного уровня. Также парламентарий ожидает рад кадровых изменений в ключевых посольствах.

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Кроме того, Гопко ожидает визитов в Украину Папы Римского Франциска, новоназначенного государственного секретаря США.

Она также отметила успех в экономической плоскости внешней политики, в частности подписание соглашения о Зоне свободной торговли с Канадой, постройка Госпредприятием "Антонов" самолета Ан-132 для Саудовской Аравии, коммерческий рейс из Праги (Чехия) в Перт (Австралия), совершенный впервые украинским транспортным самолетом "Мрия", а также ряд визитов высокопоставленных лиц украинского государства в страны Азии и Африки для налаживания торговли.

Вместе с тем Гопко подчеркнула отсутствие стратегического видения экономического развития государства. "Если бы четко было определено, какая у нас экономика, на какой стратегической сфере мы делаем акцент соответственно мы бы понимали какие наши национальные интересы и дипломаты имели бы ориентиры в своей деятельности", - отметила парламентарий.
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Мне кажется или мы начали набирать неплохо обороты а орки потихоньку сглатывают не утираясь
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"Противодействие российской агрессии останется приоритетом внешней политики Украины, - Гопко"

А приоритетом внутренней - распилочные работы на пилораме, установленной в администрации президента?..
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а ще тіпа, кацапська агресія всередині України нехай процвітає...
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Гопко,гопко,м,да не приятно разочароваться в людях....
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Не только продажная к тому же и брехливая,жадная до бабла,в общем лайно...
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Главная роль "огонька" на "#Интер'е" досталась "командиру ополчения" на #Донбассhttp://bit.ly/2hymSs9
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феерическая ТП, перекупленная шокохряком у садонемичи.
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останется приоритетом внешней политики Украины

Был вариант "Не остаться" ?
.
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"Саме для протидії російській агресії я і придбала собі за 2 роки 8 київських квартир. Особливо вдало мені вдається відстрілюватись з вікон 5-ї та 7-ї квартир"
Ваша Г.Гопко
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Коли націоналісти 25 років казали що масковія для нас ворог №1, так ніхто і слухати не хотів.
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І їх , і зараз , ніхто не хоче слухати ...
Не можливо воювати з масковією не вичистивши , від них , Банкову і взагалі - весь Київ !
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Нет никакого "противодействи российской агрессии", б-ть. Есть ВОЙНА. У нормальных наций война - это ситуация, когда вся страна на ушах. А у них это "приоритет внешней политики", бесперебойный источник "пиломатериалов". Ну не уроды?..
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- Тато, а що таке "гібрідна війна"?
- Це, синку, коли народ з ворогом веде війну, а президент бізнес...
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Вот это существо разграбит и разрушит нашу страну,АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО,думаю народ понимает это..!?
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А то мы сами ьез тебя этого не знали, владелица 8 квартир, которой "негде жить"! Твой "приоритет"- кэш под подушкой и покупка очередной порции недвижимости. Лучше расскажи нам, что там слышно с законом о введении налогообложения по офшорным зонам, который ты не менее года назад "вот-вот, после улаживания вопросов с Кипром" обещалась выставить на голосование, "реаниматорша" ты наша? Или уже прикормили, так только про очевидные вещи во внешней политике и можешь вещать, "пани очевидность"? Тьфу, какая мерзость! Правильно Самополич сделала, что дала тебе под ср*ку коленом!
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Пить лосьон для ванн - это просто жуть...И никаким уходом Путина это дело не исправишь

Главное, что вскрыла реакция на падение самолета в нашем обществе - безответственность. Полное отсутствие понимания причинно-следственных связей.

Люди знают, что Россия ведёт две войны, но с ходу лепят отмазки - абсолютно детские отмазки - что "это не мы, они первые начали, другим можно, а нам нельзя". И потом удивляются, чего это их страну поддерживать не хотят.

Люди видели, что когда сбили Боинг, почему-то много стран скорбило, и только одна - отмазывалась.

И некоторые из них - тоже.

Теперь упала "тушка" - страна встала в позу "чего это никто не скорбит?!", хотя все страны вспомнили ситуацию двухлетней давности.

Люди в курсе, что после того, как боевая авиация проутюжила трёхмиллионный город, недовольный этим бывший спецназовец застрелил дипломата. И при этом начинают орать, что "нет, так же нельзя, это недопустимо!".

Послов убивать недопустимо. Города, видимо, утюжить можно.

Люди понимают, что страна не очень-то и честно взяла множество медалей, но по их мнению, наличе одобренной государством политики по накачке допингом спортсменов - это не повод отбирать у России пару междунородных турниров и чемпионат по футболу. Поэтому возмущению насчёт угроз лишить страну ЧМ-2018 нет предела.

И в быту точно так же. Пить лосьон для ванн, пусть и с этиловым спиртом, это просто жуть.

Ведь не бомжи же им отравились, не самое дно общества. А обычные (а то и типичные) граждане России, для которых нет связи между палёной водкой и смертью в 40 лет, как нету ответственности за свою жизнь, за свои действия и за свою страну.

И никаким уходом Путина это дело не исправишь.

Тут нужны десятилетия вправления мозгов, ради того, чтобы люди в этой стране научились сами за что-то отвечать.

Андрей Скляров
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К сожалению мир все больше управляется силой. А Азия ей управлялась всегда.
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Российская агрессия сейчас не направлена против территории Украины, - она направлена против институтов Украины и ее отношений с другими государствами. У КОГО-ТО ЕСТЬ ПЛАН БОРЬБЫ именно с такой агрессией?
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