"Противодействие российской агрессии останется приоритетом внешней политики Украины, - Гопко"

Об этом сообщила глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В 2016 году не удалось восстановить контроль над участком украинско-российской границы на востоке Украины, также, к сожалению, в рамках "нормандского формата", Минского процесса мы не увидели конкретных подвижек, обстрелы продолжаются. Поэтому ситуация на востоке Украины и те процессы, которые происходят, останутся важными в 2017 году", - сказала она на пресс-конференции в четверг в Киеве.
Гопко также отметила важность парламентского контроля над сектором безопасности и обороны Украины. "Мы должны законодательно это прописать. Должны быть отчеты министра обороны в парламенте, хотя бы дважды в год", - подчеркнула она.
По ее мнению, также крайне необходим в 2017 году закон о дипломатической службе, по которому сейчас проходят консультации разного уровня. Также парламентарий ожидает рад кадровых изменений в ключевых посольствах.
Кроме того, Гопко ожидает визитов в Украину Папы Римского Франциска, новоназначенного государственного секретаря США.
Она также отметила успех в экономической плоскости внешней политики, в частности подписание соглашения о Зоне свободной торговли с Канадой, постройка Госпредприятием "Антонов" самолета Ан-132 для Саудовской Аравии, коммерческий рейс из Праги (Чехия) в Перт (Австралия), совершенный впервые украинским транспортным самолетом "Мрия", а также ряд визитов высокопоставленных лиц украинского государства в страны Азии и Африки для налаживания торговли.
Вместе с тем Гопко подчеркнула отсутствие стратегического видения экономического развития государства. "Если бы четко было определено, какая у нас экономика, на какой стратегической сфере мы делаем акцент соответственно мы бы понимали какие наши национальные интересы и дипломаты имели бы ориентиры в своей деятельности", - отметила парламентарий.
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А приоритетом внутренней - распилочные работы на пилораме, установленной в администрации президента?..
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Был вариант "Не остаться" ?
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Ваша Г.Гопко
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Не можливо воювати з масковією не вичистивши , від них , Банкову і взагалі - весь Київ !
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- Це, синку, коли народ з ворогом веде війну, а президент бізнес...
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Главное, что вскрыла реакция на падение самолета в нашем обществе - безответственность. Полное отсутствие понимания причинно-следственных связей.
Люди знают, что Россия ведёт две войны, но с ходу лепят отмазки - абсолютно детские отмазки - что "это не мы, они первые начали, другим можно, а нам нельзя". И потом удивляются, чего это их страну поддерживать не хотят.
Люди видели, что когда сбили Боинг, почему-то много стран скорбило, и только одна - отмазывалась.
И некоторые из них - тоже.
Теперь упала "тушка" - страна встала в позу "чего это никто не скорбит?!", хотя все страны вспомнили ситуацию двухлетней давности.
Люди в курсе, что после того, как боевая авиация проутюжила трёхмиллионный город, недовольный этим бывший спецназовец застрелил дипломата. И при этом начинают орать, что "нет, так же нельзя, это недопустимо!".
Послов убивать недопустимо. Города, видимо, утюжить можно.
Люди понимают, что страна не очень-то и честно взяла множество медалей, но по их мнению, наличе одобренной государством политики по накачке допингом спортсменов - это не повод отбирать у России пару междунородных турниров и чемпионат по футболу. Поэтому возмущению насчёт угроз лишить страну ЧМ-2018 нет предела.
И в быту точно так же. Пить лосьон для ванн, пусть и с этиловым спиртом, это просто жуть.
Ведь не бомжи же им отравились, не самое дно общества. А обычные (а то и типичные) граждане России, для которых нет связи между палёной водкой и смертью в 40 лет, как нету ответственности за свою жизнь, за свои действия и за свою страну.
И никаким уходом Путина это дело не исправишь.
Тут нужны десятилетия вправления мозгов, ради того, чтобы люди в этой стране научились сами за что-то отвечать.
Андрей Скляров
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