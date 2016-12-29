 Путин заявил о подписании трех документов по перемирию в Сирии

Об этом он сказал на встрече с руководством МИД и Минобороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа", - отметил российский президент.
По его словам, первый документ - это договор между сирийским правительством и оппозицией о прекращении огня на территории Сирии. Второй документ - комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня.
"И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", - добавил Путин.
Напомним, в ноябре Россия осуществила массированный огневой удар по сирийским провинциям Идлиб и Хомс.
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Игил как бомбили, так и будут бомбить
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Известный российский блоггер Несмиян (el murid) наконец прозрел, что путенская авантюра в Сирии (дословно): "война в Сирии для России сегодня является глубоко несправедливой и преступной.". Не, ну он и раньше плевался на путенскую власть за сирийскую авантюру, но вот так, чтобы "несправедливая и преступная" - это впервые. Это его торкнуло после Ту-154. Ну вот не верит он в официальну версию про "закрылки". )))
Правда прозрение ватника получилось ватное. Путинская авантюра несправедливая и преступная потому, что дохнут кацапы и тратятся огромные деньги на непонятную херню. Не потому, что русня вломилась в чужой дом и убивает там женщин и детей.
Ну и конечно очкует ватан. Он наконец прозрел, что Россия в Сирии сейчас идет куда более скользким путем, чем СССР шел в Афгане. Там Совок просто влез в чужую гражданскую войну (ну и получил то, что в таких случаях полагается третьему, ввязавшемуся в драку). В Сирии Рашка вляпалась в межконфессиональную войну. Причем на стороне алавитских еретиков и шиитских сектантов при том, что подавляющее большинство мусульман в мире и в России - сунниты.
Упоротость Несмияна по поводу "русского мира" и войны на Донбассе конечно значительно глубже. Но, верю, что после десятка-другого гробанувшихся Ту-154 с кацапней, Несмиян прозреет, что Крым и война на Донбассе - такое же преступление "русского мира", как и Сирия. А может и хуже. Прозреет, если его ФСБ как Моторылу раньше на лифте не покатает. )))
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Все эти "докуметы" по Сирии - такой же пыльный и порванный баян, как и "документы" по Минску.
Санта-Барбара - 298765198 серия.
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Вот товарищ Ынь ,толи Пынь, который в северной Корее, заявил, что корейцы стали чемпионами мира по футболу, обыграв в финале Бразилию.
А еще корейский кац.манавт слетал на Солнце и вернулся. Летал ночью, чтобы не сильно загореть.
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Чтобы во рту не завонялось.
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Это анекдот.
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ми так довго чекали, коли воно про щось заявить!
бо немає кращого у цьому світі за те, коли хуйло про щось заявляє!
коли хуйло про щось заявляє, то всі ватніки відчувають якесь нелюдське піднесення, і заради цього варто жити!
слався рідне, любиме хуйло навіки!
амінь!
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Они же не могут без чужой крови и зверства существовать...
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бо їх же там немає?
чи не так, ватнік?
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2. Если для тебя все, кто на русском пишет и разговаривает "ватники", то это твои проблемы.
3. Я не писал, что их нету на Донбассе, я писал лишь о том, что те кого в Сирию кидали могут передислоцировать на Донбасс, и смайлик должен был этот посыл мой показать, что мне это не нравится.
Увеличение присутствия на Донбассе, дружелюбные отношения с Эрдоганом, даже когда был застрелен посол рашки, я уже про самолет не говорю, настораживает!
Просьба быть корректным, если проблема со зрением и не можешь отличить флаг Украины от флага агрессора, называя меня "ватником".
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И готовы там воевать до последнего кацапа.
Все кацапы строем на Сирию!
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