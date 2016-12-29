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 Путин заявил о подписании трех документов по перемирию в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что подписаны три документа о прекращении огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.

Об этом он сказал на встрече с руководством МИД и Минобороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа", - отметил российский президент.

По его словам, первый документ - это договор между сирийским правительством и оппозицией о прекращении огня на территории Сирии. Второй документ - комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Save Syria": активисты требуют наказать сирийский, российский и иранский режимы, причастные к массовым убийствам. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", - добавил Путин.

Напомним, в ноябре Россия осуществила массированный огневой удар по сирийским провинциям Идлиб и Хомс.
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Читай новость, а не заголовок: "это договор между сирийским правительством и оппозицией о прекращении огня на территории Сирии".

Игил как бомбили, так и будут бомбить
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Договір з кацапами не вартий навіть паперу на якому надрукований !!!
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в школах и больничках, а ещё в Пальмире бомбили ИГИЛ оставленным оружием и боеприпасами к нему. Какое-то странное у тебя естественно.
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Если бы какая-то страна уничтожила бы 100500 штабов террористической организации, то, при крушении самолета, у такой страны теракт должен быть версией №1. А в России такого и близко нет. Совсем они заврались.
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Так это 6-12 летние ИГИЛовцы пылью присыпаны?
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Главное кто их присыпал, где и когда. Хотя для тебя это очевидно, Алеппо, Раша.. А в курсе, что с 18 октября, Раша не летает ближе 10 км от Алеппо, как и США, Все перемещения авиации согласовываются. Поэтому США не говорят о бомбежках Алеппо Рашей. Но ты упорно будешь развивать свою тупиковую мысль.
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Шо вата, пластинку заело с тваей нетупиковой мыслью? Кацап найдет как бомбить, на то он и кацап.
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не веди беседу с обрыганным быдлом, в тупую - ПНХ и все!
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Чесслово не хочется. Но засрет гнида всю ветку сваей ватной сранью, а-ля паРаша воюет лиш с ИГИЛ и спасает от него всех подряд.
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Зная твой умище, предположу, что у тебя есть проверенная инфа, что кацапы только детей бомбят, ну и еще иногда женщин. Тебя в обратном не переубедить)))
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тваим умищем точняк никого переубедить не палучицца, ведь те дети это и были замаскированные ИГИЛ
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Для тебя повторю: С 18 октября, Раша не летает ближе 10 км от Алеппо, как и США, Все перемещения авиации согласовываются. Поэтому США не говорят о бомбежках Алеппо Рашей.
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Да-да иксперд. Потому то Пан Гимнюк совсем недавно, в декабре, сказал, что Алеппо это синоним ада, потму то совсем недавно кацапы предложили покинуть часть Алеппо тем кого там недобомбили, а ты тут повторять собрался. Для сваих повторений найди такого же ватника как сам, а лучче Чуркина, и тогда узнаеш, шо тваи кацапы ваще не бомбили (обстреливали) Алеппо.
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путин хуло+ Эрдоган и Асад...3 три тирана 3 документа...
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Вова, ты с кем там воюешь на дальних рубежах? С террористами?
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Бля, два года верещал, что штабы разбомбили, ИГИЛЫ на дальних рубежах, и в итоге мирные переговоры. По-моему, даже у упоротых ватанов разрыв шаблона произойдет что же там все-таки делает хуйло.
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Повторю: Читай новость, а не заголовок: "это договор между сирийским правительством и оппозицией о прекращении огня на территории Сирии". Оппозиция, это силы поддерживаемые и условно управляемые США. Сейчас в США изменения, и Трамп говорит о прекращении поддержки. Оппозиция стала сговорчивее.

Игил как бомбили, так и будут бомбить
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Повторю для упоротых - опохмелись, ватноголовый.
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Не повторяй глупости)) Я тебе факты, ты мне оскорбления, считая их какими-то убогими доказательствами.
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Твоя писанина не является фактом. Разбомбленный рашистами Алеппо вот это факт. И то, что ты ватноголовый дебил, тоже факт. Кукарекай дальше в спаме, пока не забанят.
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Алеппо 2012 год. До прихода рашистов 3 года, а США уже там год. Город уже в руинах. Кто это сделал?





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А что? США поддерживали оппозицию? Ну разве что морально и минометами 60мм образца 1948 года. Даже те немногие TOW были подгоно от Саудовской Аравии.
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Удивлю тебя, но в новом военном бюджете США заложены средства даже па ПЗРК
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И да, очнись. 98% российских бомбежек приходятся на территории, где ИГИЛ и в телескоп не видно.
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Ты там был с телескопом?)) Был один факт ошибочной бомбардировки позиций оппозиции. США сильно ругались. А остальное болтовня.
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Минск по Сирийски, Путя мечеться то с Донбасса то с Сиррии, носит его
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А ты его видел тот игил ? Это фальшивка путенская для очковтирания. Сказано же что две стороны всего. Какая из них изображала игил догадываешься ?
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поделили Сирию на троих, Асада слили - вот такие защитники "Сирии - сестры их"
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Вата даже прозревает по ватному.


Известный российский блоггер Несмиян (el murid) наконец прозрел, что путенская авантюра в Сирии (дословно): "война в Сирии для России сегодня является глубоко несправедливой и преступной.". Не, ну он и раньше плевался на путенскую власть за сирийскую авантюру, но вот так, чтобы "несправедливая и преступная" - это впервые. Это его торкнуло после Ту-154. Ну вот не верит он в официальну версию про "закрылки". )))
Правда прозрение ватника получилось ватное. Путинская авантюра несправедливая и преступная потому, что дохнут кацапы и тратятся огромные деньги на непонятную херню. Не потому, что русня вломилась в чужой дом и убивает там женщин и детей.
Ну и конечно очкует ватан. Он наконец прозрел, что Россия в Сирии сейчас идет куда более скользким путем, чем СССР шел в Афгане. Там Совок просто влез в чужую гражданскую войну (ну и получил то, что в таких случаях полагается третьему, ввязавшемуся в драку). В Сирии Рашка вляпалась в межконфессиональную войну. Причем на стороне алавитских еретиков и шиитских сектантов при том, что подавляющее большинство мусульман в мире и в России - сунниты.
Упоротость Несмияна по поводу "русского мира" и войны на Донбассе конечно значительно глубже. Но, верю, что после десятка-другого гробанувшихся Ту-154 с кацапней, Несмиян прозреет, что Крым и война на Донбассе - такое же преступление "русского мира", как и Сирия. А может и хуже. Прозреет, если его ФСБ как Моторылу раньше на лифте не покатает. )))
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Всеми бумагами что подписал Хуйло а так же не легитимное разейское правительство можно вытереть жопу.
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Не, вытирать ими жопу очень неудобно. Бумага твердая и шершавая.
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Президент России Владимир Путин заявил, что подписаны три документа о прекращении огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.
-----------------
Все эти "докуметы" по Сирии - такой же пыльный и порванный баян, как и "документы" по Минску.
Санта-Барбара - 298765198 серия.
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К сожалению, мне кажется, что Эрдоган повёлся на какие-то обещания и гарантии путина! Это очень плохо! Турки прозреют, но уже будет поздно! В это время у них уже будет пророссийский президент!
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НЕ смешите Мой МЕГАдвухядерный ПИКСЕЛЬ..
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Про Украину он уже не пиSдит, так как понял шо кацапских лохов на этом уже не разведешь.)))
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Китайцы хотят отправить зонды на Луну, Марс,Солнце и Юпитер до 2019 года - газета "Мордовский Рабочий"
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на Солнце опоздали, там уже северо-корейские братушки сидят и ставят памятник великому Ыну.
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Мало че они хотят.
Вот товарищ Ынь ,толи Пынь, который в северной Корее, заявил, что корейцы стали чемпионами мира по футболу, обыграв в финале Бразилию.
А еще корейский кац.манавт слетал на Солнце и вернулся. Летал ночью, чтобы не сильно загореть.
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США дали оружие спустя хрен знает сколько времени и все у Сцаря потух в старом очьке боевой дух русича включил заднюю педаль
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Хуйло и не такое заявлял.
Чтобы во рту не завонялось.
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очередная наглая и циничная 1001 ложь сатанинского выблядка!!!!
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яке ж це щастячко, шо хуйло про щось заявило!
ми так довго чекали, коли воно про щось заявить!
бо немає кращого у цьому світі за те, коли хуйло про щось заявляє!
коли хуйло про щось заявляє, то всі ватніки відчувають якесь нелюдське піднесення, і заради цього варто жити!
слався рідне, любиме хуйло навіки!
амінь!
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Теперь "ихтамнет" попрутся на Донбасс
Они же не могут без чужой крови и зверства существовать...
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угу! нарешті "попрутся" на донбасс!
бо їх же там немає?
чи не так, ватнік?
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1. Я тебя не оскорблял!
2. Если для тебя все, кто на русском пишет и разговаривает "ватники", то это твои проблемы.
3. Я не писал, что их нету на Донбассе, я писал лишь о том, что те кого в Сирию кидали могут передислоцировать на Донбасс, и смайлик должен был этот посыл мой показать, что мне это не нравится.
Увеличение присутствия на Донбассе, дружелюбные отношения с Эрдоганом, даже когда был застрелен посол рашки, я уже про самолет не говорю, настораживает!
Просьба быть корректным, если проблема со зрением и не можешь отличить флаг Украины от флага агрессора, называя меня "ватником".
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Скоріш за все в тому літаку таки пару десятків основних катів було ліквідовано, треба нових підготувати, а поки - "переміріє".
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Жаль, Кабздон не попал в самолет. Или для него лифт готов?
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И таки да. Путин развел запад. Когда Рашка подключилась к Сирийским делам, она это объяснила необходимостью войны с ИГИЛ. Можете поднять историю вопроса.
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Не будет тебе Хуйло на Новый Год перемирия, о котором ты хочешь порадовать свою колорадскую вату в новогодней речи.
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Да нет никакого игил. Это стало понятно когда кацапы верещали что американцы по ошибке разбомбили вместо игил сирийскую армию. А потом выяснилось что сирийская армия без опознавательных знаков, по крайней мере ее часть. А вы ищите тот игил.
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ну как в Сирии , так и в Украине пока Россия и США не перетрут .. мира не будет.. разные интересы у них.. США по деньгам сильнее.России просто это ближе к телу.. так что найдут конценсус..
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Долго на Донбассе и в Крыму они не задержатся, там русский мир уже все развалит, народ нищий, как в РФ. Им постоянно нужна новая война. Скоро они полезут в Прибалтику, Польшу, Румынию, Чехию, туда где можно что-то украсть, развалить, нагадить.
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Всі знають чого вартий договір підписаний кацапами.
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Бандеровцы против любых договоренностей по Сирии.
И готовы там воевать до последнего кацапа.
Все кацапы строем на Сирию!
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если подписал куйло- можно дальше не читать как и указ совка о передаче Крыма Украине.Хельсинскую бумажку и Будапешт с Минском.... подписи расеи под этими бумажками.сделали эти бумажки даже в туалет непригодными,,,
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Как находящаяся сейчас в арабской стране могу подтвердить что большинство арабов ненавидят Россию и Путина, считают их убийцами. Особенно после Алеппо.
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Подписание данного "мирного " договора главарь ватников планирует в минске.
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Неужели война закончилась? Один город алеппо - это не вся Сирия. Или пора сваливать? Пальмиру второй раз освободить не хочет? Или самолёт каким тобоком упал не сам?
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Понятно, для чего Путлер направлял в Сирию хор и журналюг. Хотел все это отметить с фейерверком. Но Бог был против.
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Подписи хуйла ничего не стоят, впрочем как и слова.
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А что, разве в мире остались ещё лохи, которые готовы подписывать с Хуйлом какие-то документы?
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