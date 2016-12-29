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Все про:Укрзализныця (948) реформы (2325) Омелян (170) Бальчун Войцех (53)

 "Бальчун вместо работы занимается не тем, чем нужно", - Омелян недоволен темпами реформ "УЗ"

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян недоволен темпами реформирования "Укрзализницы" и работой главы госкомпании Войцеха Бальчуна.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"К сожалению, реформа немного забуксовала. Очень длительное вхождение руководства. И я считаю, что у нас с этим большие проблемы. Темпы реформ железной дороги далеки от ожидаемых. И, собственно, из-за этого мое и публичное, и личное недовольство тем, что происходит. Ну, в любом случае проблема начинается с руководителя. То есть руководитель должен выполнять свою работу. Идея корпоратизации государственных предприятий, изменение формы их правления и организации работы, создание правления, наблюдательного совета, высокая зарплата - целью всего этого было, что мы получаем эффективные, прозрачные, понятные структуры, которые приносят прибыль налогоплательщикам. Когда у нас изменений нет, когда мы просто платим большую зарплату, непонятно за какой продукт, который может производить кто угодно, вы или я...", - отметил Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Много "нашептывателей" ходят и пытаются посеять раздор между мной и Омеляном, - Бальчун

В частности, он подчеркнул, что недоволен кадровой политикой, которую проводит Бальчун. Сам глава "Укрзализницы", по словам Омеляна, объясняет промедление с реформами сложностью поставленных перед ним задач.

"Объяснения путанные. Такие вот: "Тяжело. Это не просто. Сложно". Я ему объясняю, что независимые люди - они могут быть не обязательно комфортные для руководителя, но предоставляют качественный продукт для компании. Когда же они работают не так, то тогда мы можем их уволить. Вот, опять же, яркий результат неправильных кадровых назначений - юридическое направление "Укрзализныци", которое проиграло в судах уже 800 миллионов задолженности в одном банке, 600 миллионов задолженности по другому кредитному спору... В случае Бальчуна я вижу постоянные какие-то поиски политических компромиссов непонятного для меня характера. Я считаю, что такая кадровая политика и неэффективность работы компании связана с тем, что эти политические компромиссы не дают шанса для реформ. Потому что политические компромиссы предусматривают сохранение коррупционных потоков и непрозрачное управление компанией", - констатировал Омелян.

Также читайте: "Был план по банкротству "Укрзализныци": я знаю в деталях, какие действия готовились", - Бальчун

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, намерен ли Омелян инициировать увольнение Бальчуна с должности главы "Укрзализницы", он сказал: "Я хочу, в первую очередь, иметь откровенную дискуссию с руководством государства относительно реальных результатов работы... Понимаете, это слишком большая компания. Это не компания по продаже скрепок или велосипедов, которую открыть/закрыть проблем нет. Это компания, которая имеет прямое влияние на экономику Украины, которая формирует огромный процент ВВП".

Полный текст интервью с Владимиром Омеляном читайте ЗДЕСЬ.


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Омелян це агент мафії, який не дає піднімати тарифи на вантажні перевезення Укрзалізниці! Долар виріс втричі, а вантажні тарифи піднялись на 15%, тобто Укрзалізниця датує оліграхів кожен рік на десятки мільярдів гривень! Народ України за все сплачує по світових цінах і навіть дорожче, а олігархи купляють послуги Укрзалізниці втричі дешевше ніж це коштує в ЄС!!!!! і Омелян робить все можливе і неможливе для заримки підняття тарифів, бо кожен місяць дешевих тарифів це додаткові мільярди гривень заробітків олігархів!!!!!!!!! Скільки тобі платить мафія, Омелян???? що ти продаєш Україну так дешево???? Навіть поляк Бальчун в шоці від того що відбувається в Україні, таких дешевих тарифів, абсолютно необгрунтованих немає ніде у світі! Ми купляємо дизпаливо та електрику дорожче світової ціни а послуги продаємо практично даром!!!! Найбільша залізниця Європи - німецька перевозить вдвічи менше вантажів ніж Укрзалізниця і отримує прибутки - мільярди доларів на рік! А ми перевозимо більше всіх в Європі і отримуємо збитки! Олігархів така ситуація дуже влаштовує, бо ці мільярди доларів недоплачених за послуги залізниці осідають в офшорах і навіть не повертаються в Україну! Омелян має йти з посади, а тарифи Укрзалізниці мають підніматись до рівня ЄС!
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Deutsche Bahn в 2010 году перевезла 1,95 млрд пассажиров и 415,4 млн т грузов. Выручка за 2010 год составила 34,410 млрд евро, чистая прибыль - 1,058 млрд евро

У 2015 році "УЗ" отримала 16,78 млрд гривень чистого збитку за міжнародними стандартами (МСФЗ), що на 8,7% перевищує показник 2014 року.
"УЗ"пояснила такий збиток курсовими різницями в 13,91 млрд гривень, що виникли в зв'язку з девальвацією гривні.
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Deutsche Bahn: revenues above EUR 40 billion for the first time
Facts and figures 2015
Freight carried 300.2 million tons
Revenues adjusted € 40468 million
EBITDA adjusted € 4778 million
EBIT adjusted € 1759 million
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Дохід європейського залізничного оператора у 2015 році перебільшив 40 млрд євро! А в Укрзалізниці в 2015 році 17 млрд грн збитків, через невідповідність вантажних тарифів рівню цін на континенті!!!! Ми тупо втрачаємо гроші! В Укрзалізниці обсяг вантажних перевезень більше ніж у Дойче Бан, а зарплати менше, Укрзалізниця маємо приносити втричі більше доходів від своєї діяльності! Якщо Дойче Бан отримав 1,759 млрд євро чистого прибутку, то Укрзалізниця має приностити в казну 5,4 млрд євро кожен рік!!!!
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ВОРЫ-БАРЫГИ у власти в очередной раз подставили умного человека рискнувшего собственной репутацией ради изменений в Украине !!! Тем самым показывая для своих ЛОХОВ-ИЗБИРАТЕЛЕЙ свою незаменимость !!! А ЛОХИ продолжают верить БАРЫГАМ которые грабят страну в два раза быстрее ПАПЕРЕДНИКОВ.. УВЫ..задумался об отъезде в Гейропу.. так как СОВОК в Украине будет голосовать за БАРЫГ и подыхать при этом ещё лет 20 !!!
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хлеб ты то же будешь покупать за европейские цены? топливо то же? тариф на перевозку не может быть больше стоимости перевозимого. дело не в тарифе как таковом а в его неоднозначности - стоимость перевозки тонны щебня на порядок ниже перевозки тонны камня. хотя и там, и там груза тонна.
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Хліб везуть машинами зерновозами, паливо теж везуть з нафтобази автотранспортом і до того ж ціна хлібу та пального і так захмарно висока, дорожче його просто не будуть купляти і тарифи на вантажні перевезення Укрзалізниці на це аж ніяк не вплинуть! Всі продавці на ринку продають маскимально дорого, не залежно від цін Укрзалізниці і підняття цін нічого не змінить на ринку товарів та послуг! Продавці й надалі будуть продавати ВСЕ максимально дорого і піднімати ціни за першої можливості, навіть якщо Укрзалізниця нічого піднімати не буде! Ціни на ринку зараз більше ніж в ЄС, продукти дорожчі ніж в ЄС, електрика доржче ніж в ЄС, газ дорожче ніж в ЄС, автівки дорожче ніж в ЄС! Чому олігархи мають купляти послуги Укрзалізниці втричі дешевше ніж в ЄС?????
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а Балчун получается большой физдун какие нах тарифы поднимать куда ж.д. проезд для народа стал роскошью.. а вагоны, а локомотивы, а дистанции, а пути и стрелочное хозяйство КАРАУЛ.... я давно говорю и повторяю только введение в Украину европейской колеи даст шанс не стать убыточной ж.дороге.. нам нужны прямые пути из Украины в Европу, Данию- Скандинавию, тогда будет вам и транзит и грузы.. и доход .. пишут мне из Минтранса мол дорого да дорого далее европейскую колею надо перевести весь пассажиропоток. внутри Украины и международный пассажирский и грузовой на Европу.. по сути построить в стране вторую сеть европейской колеи.. Украина транзитная страна и сам Бог велел иметь нам две колеи.. на русской ныне действующей создать грузовую компанию по Украине и пассажирскую для поездов направлением Россия- Молдавия-Белоруссия- где есть русская колея.. а пока опять новые грабли-- поднимаем тарифы на теплушки..выдавая их за рехформы.. Почему надо строить европейскую поясню в Европе полно вторичного транспорта вагоны. локомотивы-пока Украина могла вводить к себе после капремонта эти подвижные составы, легче в Украине адаптировать семафорное хозяйство, стрелочные переводы и дистанционные пути имея поят Германии, Нидерландов. Швеции, Норвегии... у них ведь нет таких пробегов автопоездов как у нас.. зачем там сняли кунг, темобудку, контейнер , цистерну погрузили на платформу и поездом в иной город- а там авто только перевез груз в населенном пункте .. а у нас 100 кг. картошки гоняем фуру Днепр-Ужгород зачем..?! также и легковые авто погрузил на платформу и приехал с личным авто в город иной...в странах ЕС есть и общее и различие.. но опыт там огромный.. Карпаты Украины- там же полный голяк по ж.д. транспорту.., а ведь пригласите туда Швейцарию, Австрию, Италию
и будет все Карпаты иметь транспорт железной дороги не хуже сообщение как в горной части Альп в этих странах.. ж.д. пора менять приоритеты не сколько тонн угля и прочей хрени болванок и ведер с гайками перевезла УЗ а сколько людей пассажиров она перевезла в разнообразных комфортных поездах где региональные электрички передвигаются со скоростью 120-140 км-час и до 320 км-час. ИнтерСити.. дальнего следования.. ВОТ ТАКИЕ ДОЛЖНЫЕ БЫТЬ ПРИОРИТЕТЫ УЗ НА СЕГОДНЯ...
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Спочатку європейські тарифи на вантажні перевезення, а потім будуть комфортні європейські вагони та європейська колія! Укрзалізниця має заробляти гроші а не втрачати їх на обслуговуванні олігархів, а європейська колія нам не потрібна, можна змінити тележки на кордоні, це дешевше.
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а зачем Музыканту??!! поляку дали должность Директора УЗ с зарплатой за 1 (один) миллион!! гривен???!!!
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ГРИВЕН ЧТО РАВНО 37 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ США НА СЕГОДНЯ ПО КУРСУ 26,5
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потому как в Польше он железку из убытков вытащил и в порядок привел. но в Польше не было ни омеляна, ни наших профсоюзов, ни наших депутатов...
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А министр Омелян может своими результатами похвастаться? Крытик херов.
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блин, они там в адеквате? Там всех менять надо и дезинфицировать - вон и поляки словоблудием заразились - пару новостей назад, он, вроде как хвалил его и верил
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даже если мы купим немецкие автобусы. а не не будут ездить как в Германии тютя в тютю.
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Да ладно это фигня главное ЧП потрусить и при том всех и не важно работаешь ты или нет дэбилы
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К сожалению ВЫ ВСЁ ДАРМОЕДЫ ДОЛЖНЫ ПОЙТИ НА,,,,,,,ЗАЕ**ЛИ!
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Первый раз "Укрзализныця" с вечных убытков вышла в прибыль,и все равно не так,так кто плять зрадофил, а порохоботы,нормально было когда ежегодно 14 млрд убытков и ахметка наживался на дурняковых жд перевозках,а тут поприжали и не то делает,редкостные собаки эти винницкие
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профсоюзы Укрзализныци категорически против поляка, считая, что его команда сильно ворует
интересно, почему они молчали при Януковощи?
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пан міністр зробив перший крок для отжиму крісла для свого кадра
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Укрзалізниця почала отримувати мізерний прибуток, тому що підняли вантажні тарифи на 15%, а якби тарифи підняли в три рази до рівня тарифів в ЄС то й прибуток був би - мільярди євро!
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Если такие,как омелян раскукарекались,то Бальчун занимается как раз тем,чем нужно. Убиранием свиней от корыта.
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Может кто знает как удалится из этогто безцензнзурщеногто сайта?Здесь как в КГБ войти можна толлько раз.
Бутусов всетаки просрался из словом net И начал выдавать новости без возможности их коментировать.
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P.S.Может кто в курсе на каком хуйловском сайте зарегестрироваться чтбы меня услышали и кацапы?
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шкода але скоро попруть Бальчуна. так виглядає що це система цієї влади. для показухи беруть іноземців(так як нашим чмошнікам ніхто не довіряє) потім їх дискредитують і ставлять вигідну кандидатуру.
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Яке йшло, таке знайшло. Бачили очі, що купували, їжте , хоч повилазьте. За його зарплатню в Україні достатньо фахівців, але українцю зарплатню ми не годні дати навіть 10 % відсотків від зарплатні таких ,, фахівців". Не треба бути супер розумним - достатньо подивитись на це чмо і все зрозуміло.
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Тоесть "профсоюзы" 25 лет были довольны а как перекрывают доступ к откатам и корупции так сразу недовольны?? А на кого они работают и кого защищают?? А работяге что скадут подписать под угрозой увольнения то совок и напишет, и подпишет... А Бальчун пусть выходит к прессе и рассказывает все коррупционные схемы и кто именно из полчиненного местечкового быдла и руководст подзразделений несет вжятки и жалуется омеляну... Хотя проблема именно в верхушке страны - именно барыга всячески пытается сохранить все схемы, потоки и коррупцию что выстраивалась десятилетиями!! Именно поэтому никто и никогда не будет наказан даже за расстрелы общества...
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А Омелян чем-то кроме бессмысленного трепа может похвастаться? Или уже денег занесли, чтобы критиковал того, кто смог от корыта отодвинуть и не давать наживать миллиарды на "бесплатных" перевозках?
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О, уже Бальчуна убрать хотят....... Мешает воровать. Интересно, а есть хоть кто-то в этой стране, кто "доволен темпами реформ" этого Омельки? Кроме его жены, спящей на подушке с кэшем?
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Я також не задоволена. Ніяких змін в роботі залізниці не бачу
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...і нескоро побачиш...дуже тяжко розгледіти ізюминку у кучі ДЕРЬМА...
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Да кому он нужны эти реформы, не мешайте парню деньги зарабатывать, а то ху%ло нападет.
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Бальчун это тот поляк, который охренел от размеров казнокрадства, когда познакомился ближе с жизнью по новому? Скоро сам уйдет. Не дадут ему ничего сделать. Видать до сих пор удивляется как можно воровать в воюющей стране. Продажная власть уничтожает страну.
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...В частности, он подчеркнул, что недоволен кадровой политикой, которую проводит БальчунИсточник: http://censor.net.ua/n421551
...денежные потоки откатов стали иссякать...не дает вставить нужных людей на "хлебные" должности ... слепой панамский трастун недоволен ...надо выганять Бальчуна , а то недай Бог наведет порядок...
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