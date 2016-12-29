 "Бальчун вместо работы занимается не тем, чем нужно", - Омелян недоволен темпами реформ "УЗ"

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"К сожалению, реформа немного забуксовала. Очень длительное вхождение руководства. И я считаю, что у нас с этим большие проблемы. Темпы реформ железной дороги далеки от ожидаемых. И, собственно, из-за этого мое и публичное, и личное недовольство тем, что происходит. Ну, в любом случае проблема начинается с руководителя. То есть руководитель должен выполнять свою работу. Идея корпоратизации государственных предприятий, изменение формы их правления и организации работы, создание правления, наблюдательного совета, высокая зарплата - целью всего этого было, что мы получаем эффективные, прозрачные, понятные структуры, которые приносят прибыль налогоплательщикам. Когда у нас изменений нет, когда мы просто платим большую зарплату, непонятно за какой продукт, который может производить кто угодно, вы или я...", - отметил Омелян.
В частности, он подчеркнул, что недоволен кадровой политикой, которую проводит Бальчун. Сам глава "Укрзализницы", по словам Омеляна, объясняет промедление с реформами сложностью поставленных перед ним задач.
"Объяснения путанные. Такие вот: "Тяжело. Это не просто. Сложно". Я ему объясняю, что независимые люди - они могут быть не обязательно комфортные для руководителя, но предоставляют качественный продукт для компании. Когда же они работают не так, то тогда мы можем их уволить. Вот, опять же, яркий результат неправильных кадровых назначений - юридическое направление "Укрзализныци", которое проиграло в судах уже 800 миллионов задолженности в одном банке, 600 миллионов задолженности по другому кредитному спору... В случае Бальчуна я вижу постоянные какие-то поиски политических компромиссов непонятного для меня характера. Я считаю, что такая кадровая политика и неэффективность работы компании связана с тем, что эти политические компромиссы не дают шанса для реформ. Потому что политические компромиссы предусматривают сохранение коррупционных потоков и непрозрачное управление компанией", - констатировал Омелян.
Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, намерен ли Омелян инициировать увольнение Бальчуна с должности главы "Укрзализницы", он сказал: "Я хочу, в первую очередь, иметь откровенную дискуссию с руководством государства относительно реальных результатов работы... Понимаете, это слишком большая компания. Это не компания по продаже скрепок или велосипедов, которую открыть/закрыть проблем нет. Это компания, которая имеет прямое влияние на экономику Украины, которая формирует огромный процент ВВП".
Полный текст интервью с Владимиром Омеляном читайте ЗДЕСЬ.
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"Попытки повысить грузовые тарифы "Укрзализныци" являются спекуляциями", - Омелян(28)
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У 2015 році "УЗ" отримала 16,78 млрд гривень чистого збитку за міжнародними стандартами (МСФЗ), що на 8,7% перевищує показник 2014 року.
"УЗ"пояснила такий збиток курсовими різницями в 13,91 млрд гривень, що виникли в зв'язку з девальвацією гривні.
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Facts and figures 2015
Freight carried 300.2 million tons
Revenues adjusted € 40468 million
EBITDA adjusted € 4778 million
EBIT adjusted € 1759 million
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и будет все Карпаты иметь транспорт железной дороги не хуже сообщение как в горной части Альп в этих странах.. ж.д. пора менять приоритеты не сколько тонн угля и прочей хрени болванок и ведер с гайками перевезла УЗ а сколько людей пассажиров она перевезла в разнообразных комфортных поездах где региональные электрички передвигаются со скоростью 120-140 км-час и до 320 км-час. ИнтерСити.. дальнего следования.. ВОТ ТАКИЕ ДОЛЖНЫЕ БЫТЬ ПРИОРИТЕТЫ УЗ НА СЕГОДНЯ...
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интересно, почему они молчали при Януковощи?
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А каковы результаты пана минисра?
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Бутусов всетаки просрался из словом net И начал выдавать новости без возможности их коментировать.
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...денежные потоки откатов стали иссякать...не дает вставить нужных людей на "хлебные" должности ... слепой панамский трастун недоволен ...надо выганять Бальчуна , а то недай Бог наведет порядок...
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