 Из-за земельного конфликта депутат заказал убийство сельского головы на Одесчине , - Нацполиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Канал 112, об этом информирует департамент по коммуникациям Национальной полиции.
"Депутат решил отомстить потерпевшему за отказ в противоправном оформлении земельного участка на подставное лицо. Он заказал убийство чиновника жителю временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели в начале декабря имитацию убийства сельского главы. После этого заказчик убийства встретился с предполагаемым убийцей и рассчитался. "Депутат передал денежные средства в размере 500 долларов США за убийство и получил от "исполнителя" документы на земельный участок", - уточняется в сообщении.
Во время передачи денег мужчину задержали.
По данному факту осуществляется досудебное расследование по уголовным производством по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Сведения о указанное уголовное правонарушение внесено в Единый реестр досудебных расследований.
Ранее о предотвращении заказного убийства на Одесчине сообщили в ГПУ. Сотрудники прокуратуры и СБУ предотвратили убийство председателя Сухолиманского сельсовета Александра Стелюка, которого "заказал" депутат этого же совета.
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Життя по-новому - зубожиння
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27 грудня 2016, 09:137. Реформы от слепотраста
© Facebook Роман Бочкала
Виконувачем обов'язків голови Уманського районного суду призначена Людмила Горячковська, яку звинувачують у хабарництві.
Про це повідомив у Facebook журналіст Роман Бочкала."Ось так новина... Про Люду Горячковську я вже розповідав. Суддя з Умані. Люду взяли із "подякою" і зараз судять за хабар. Люда, яка "брала, беру і буду брати". Так ось, Люду призначили в.о. голови Уманського районного суду! Суддю, обвинувачену у хабарництві, винесенні завідомо неправосудного рішення та зловживанні службовим становищем! Активісти ГО "Стоп корупції" добилися її відсторонення два місяці тому. А тепер Люда пішла на підвищення. Це і є судова реформа? У мене слів немає, одні матюки", - написав він.
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