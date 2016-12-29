Розенко: Правительство никогда не будет говорить с бизнесом на языке ультиматумов, но решение о повышении минимальной зарплаты бизнес должен выполнить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу вице-премьер-министра.
"Правительство никого не собирается пугать, правительство никогда не говорило с бизнесом с позиции силы или ультиматумов. Это не наш стиль. Проверки, штрафы, давление - не являются и не должны стать формой сотрудничества между властью и бизнесом. Только диалог, помощь и содействие. Но с другой стороны - четкое выполнение представителями бизнеса тех законов, которые сегодня приняты на уровне государства", - сказал он.
"Ведь налоги, социальные взносы должны быть уплачены вовремя и в полном объеме, - подчеркнул вице-премьер. - Потому что, когда мы слышим упреки про низкие пенсии, мы должны четко понимать, что бюджет Пенсионного фонда у нас формируется за счет налогов работающих людей. И именно над этим мы будем работать совместно с бизнесом".
Павел Розенко отметил, что вопрос повышения минимальной зарплаты правительство прорабатывало совместно с социальными партнерами - профсоюзами и работодателями. "И так же совместно с социальными партнерами мы должны реализовать эти идеи в полном объеме", - подчеркнул он.
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При повышении минимальной зарплаты необходимо избежать "уравниловки" и перевода работников на неполную ставку, - Розенко(88)
На повышение зарплат сотрудникам бюджетной сферы дополнительно выделено 28 млрд грн, - Розенко(23)
Глобальный фонд продолжит финансирование программ по противодействию туберкулезу и ВИЧ/СПИДу в Украине в 2018-2020 годах, - Розенко(2)
Семьям, которые обратились за субсидией в ноябре-декабре, она будет предоставлена с начала отопительного сезона, - Розенко(11)
О бедном Розенко замолвите слово(0)
Бывшая власть и мафиозные группы, которые сидели на газовом рынке, сознательно убивали украинские газодобывающие госкомпании, - Розенко(59)
История о низких тарифах - это миф. Они удерживались за счет пенсионеров и бюджетников, - Розенко(352)
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29 дек, 2016 в 12:03
http://zloy-odessit.livejournal.com/2001389.html
Что, по-вашему, должен делать авиаремонтный завод в условиях ведения гибридной войны и острой необходимости в скорейшем восстановлении обороноспособности страны? Конечно же, ремонтировать авиатехнику, закупать по наиболее выгодным ценам запчасти и технические средства для модернизации уже имеющихся, но морально устарелых образцов. Но, это в теории, а на деле?
А на деле, Николаевский авиаремонтный завод, он же "НАРП", который ещё и "ГП", приобрёл себе в пользование не дешёвенький такой японский седан бизнес-класса как TOYOTA Camry 2.5 6 AT-Premium.
И вот тут, серьёзно, ком к горлу подкатил... Нет, я понимаю, что предприятию необходим транспорт, на котором должен возить свой зад директор или на котором к главному входу завода подвезут "дарагога гостя". Но, друзья, машина стоимость почти в миллион гривен! Вы в своём уме?
Разумеется, качество японских автомобилей не вызывает сомнений и в какой-то мере я понимаю, почему был сделан выбор в пользу TOYOTA, а не "ЗАЗ", но, опять же, посмотрим на имеющиеся в наличии комплектации данного автомобиля... Странно, знали на "НАРП" о том, что такой же самый автомобиль можно купить значительно дешевле, почти на 200 тысяч гривен? Или сделать ставку вообще, на более дешёвую, но не менее качественную модель?
В общем, каждый выводы сделает сам. Может я в чём-то не прав и сейчас архи важно покупать дорогие седаны, вместо новой РЛС... Тогда, ок, извините!
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- а что там у хохлов?
- нормально, пока терпят!
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Ну, я уже выполнил - с 1 января моя фирма (хоть и маленькая, где я был и учредитель и директор и бухгалтер) прекращает свою деятельность. Да здравствует старый добрый нал.
p.s. и, да, - хрен вы меня поймаете!
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Люблю, когда женщина рядом.
Р-рядом я сказал!
.
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Напомним, экс - министр социальной политики Павел Розенко задекларировал 74 953,71 гривны доходов за 2015 год.
Розенко отметил в декларации, что ни у него, ни у его семьи нет в собственности или аренде объектов недвижимого имущества.
Министр соцполитики имеет автомобиль Toyota Highlander 2011 года выпуска, купленный, согласно декларации за прошлый год, в 2014 году за 389,1 тыс. грн.
Также, согласно документу, Розенко и члены его семьи не имеют вкладов в банках или других финансовых учреждениях.
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@atheist_blog_vk
Когда вы должны получать разрешение от тех людей, кто ничего не производит, знайте, ваше общество обречено. Айн Рэнд
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Так самое главное, что этот стиль передаётся по всем звеньям цепочки до самого низа. С нами так же на родительском собрании воспитательница в детском садике разговаривала : "Вы, такие-сякие, столы не купите, мы с директором Вашу группу разгоним нафиг". Это был самый жуткий сюрреализм в моей жизни. То есть у человека профессия: сборщик дани. А именуется почему-то - детским воспитателем.
А шо вырастет из детей, воспитываемых профессиональными рекетирами?
А шо - министр и вырастет .
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