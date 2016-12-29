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Все про:бизнес (977) Кабмин (9549) минимальная зарплата (70) повышение (70) Розенко (370)

 Розенко: Правительство никогда не будет говорить с бизнесом на языке ультиматумов, но решение о повышении минимальной зарплаты бизнес должен выполнить

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко во время селекторного совещания призвал представителей негосударственного сектора экономики обеспечить на своих предприятиях повышение уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года до 3200 гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу вице-премьер-министра.

Также читайте: При повышении минимальной зарплаты необходимо избежать "уравниловки" и перевода работников на неполную ставку, - Розенко

"Правительство никого не собирается пугать, правительство никогда не говорило с бизнесом с позиции силы или ультиматумов. Это не наш стиль. Проверки, штрафы, давление - не являются и не должны стать формой сотрудничества между властью и бизнесом. Только диалог, помощь и содействие. Но с другой стороны - четкое выполнение представителями бизнеса тех законов, которые сегодня приняты на уровне государства", - сказал он.

"Ведь налоги, социальные взносы должны быть уплачены вовремя и в полном объеме, - подчеркнул вице-премьер. - Потому что, когда мы слышим упреки про низкие пенсии, мы должны четко понимать, что бюджет Пенсионного фонда у нас формируется за счет налогов работающих людей. И именно над этим мы будем работать совместно с бизнесом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение минимальной зарплаты с 2017 года на местах не нуждается в дополнительных разъяснениях из Киева: просто выполнить норму закона, - Гройсман

Павел Розенко отметил, что вопрос повышения минимальной зарплаты правительство прорабатывало совместно с социальными партнерами - профсоюзами и работодателями. "И так же совместно с социальными партнерами мы должны реализовать эти идеи в полном объеме", - подчеркнул он.
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НИКОЛАЕВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД ШИКУЕТ!
29 дек, 2016 в 12:03
http://zloy-odessit.livejournal.com/2001389.html

Что, по-вашему, должен делать авиаремонтный завод в условиях ведения гибридной войны и острой необходимости в скорейшем восстановлении обороноспособности страны? Конечно же, ремонтировать авиатехнику, закупать по наиболее выгодным ценам запчасти и технические средства для модернизации уже имеющихся, но морально устарелых образцов. Но, это в теории, а на деле?

А на деле, Николаевский авиаремонтный завод, он же "НАРП", который ещё и "ГП", приобрёл себе в пользование не дешёвенький такой японский седан бизнес-класса как TOYOTA Camry 2.5 6 AT-Premium.

И вот тут, серьёзно, ком к горлу подкатил... Нет, я понимаю, что предприятию необходим транспорт, на котором должен возить свой зад директор или на котором к главному входу завода подвезут "дарагога гостя". Но, друзья, машина стоимость почти в миллион гривен! Вы в своём уме?

Разумеется, качество японских автомобилей не вызывает сомнений и в какой-то мере я понимаю, почему был сделан выбор в пользу TOYOTA, а не "ЗАЗ", но, опять же, посмотрим на имеющиеся в наличии комплектации данного автомобиля... Странно, знали на "НАРП" о том, что такой же самый автомобиль можно купить значительно дешевле, почти на 200 тысяч гривен? Или сделать ставку вообще, на более дешёвую, но не менее качественную модель?

В общем, каждый выводы сделает сам. Может я в чём-то не прав и сейчас архи важно покупать дорогие седаны, вместо новой РЛС... Тогда, ок, извините!
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мелочь какая, вон грося резину зимнюю прикупил - каждая по стоимость автомобиля - вот это сразу хозяйственника видно...
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да, тут я ошибся - это летние таки были. Зимние должны быть дороже...
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согласен !!! И вообще - розенко и банда: вы уничтожаете мелкий бизнес и работу для самозанятых людей.. вы громите и жжёте рынки разчищая места под строительство торговых центров для властных БАРЫГ а потом этим барыгам уменьшаете налоги когда как ФОП повысили вдвое чтобы окончательно разорить их !!! Но впереди год 2017 - год революционных перемен во всём мире и КАЖДАЯ ТВАРЬ у власти ответит перед простым народом !!! И не только по Закону !!!! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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Эта чучело о рентабельности ничего не слышало . Розенко обыкновенный лживый ,тупой ублюдок.
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- а что там у хохлов?
- нормально, пока терпят!
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Если "власть" не выполняет свои функции,то что либо требовать от общества не имеет права.А посему идите в дупу со своими смешными угрозами.
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К сожалению угрозы не смешные. Они там такие штрафы прописали, ...КАПЕЦ!!!!
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320 000 грн штрафа это не смешно..мы реально скатываемся в какой то абсурдный вариант взаимоотношений граждан с государством..такой себе гибрид левого тоталитаризма и развитого олигархата..
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Особенно когда при этом слышишь что они сервисная, а не карательная служба. Недавно мне жаловался один знакомый. Переходило предприятие по налоговой из одного района в другой и по ошибке заплатили налоги в старый район. Так вот ему в конце года выставили такой штраф и пени(которые копились пол года) что в 5 раз превышало сумму уже уплаченого им налога! Сервис однако!
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Это не государство . Это паны , и холопы . Из нас делают холопов . В государстве феодальный строй , какой-то .
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Хрен собачий ,жену уже перевели на половину рабочего дня ,и ничего им не докажешь ,говорят будешь выступать,сократим !!!
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Я в этом году окончательно убедился что к власти пришли преступники которые уничтожают нашу страну. Надо гнать эту нечесть иначе страна действительно развалится..
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Свинорылый министр противоречит сам себе в одной же фразе.
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Этот чиновник так хочет сказать но пока вероятно стесняется что нужно вернуть в УК статью за тунеядство, возродить вытрезвители а также налог не бездетность...
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Щиро вірю в те, що на підприємствах Петра Олексійовича підвищать мінімальну зарплату одними з перших в Україні та повністю виведуть заробітну платню із тіні..
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Пока такие ИДИОТЫ У ВЛАСТИ ничего в этой стране к лучшему не поменяется.
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У власти не идиоты - у них все прекрасно. Миллионные бюджетные зарплаты, многотысячные выплаты, бесплатное жилье, спецмедицина, откаты. Идиоты это Вы. Весь народ - идиот! На крови привести во власть коррумпированных жидов! Это что признак ума и патриотизма? Убить своих собственных детей нищетой чтобы жидам ОПГ вальцмана-яценюка было хорошо это как называется?
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Розенко: Правительство никогда не будет говорить с бизнесом на языке ультиматумов, но решение о повышении минимальной зарплаты бизнес должен выполнить.

Ну, я уже выполнил - с 1 января моя фирма (хоть и маленькая, где я был и учредитель и директор и бухгалтер) прекращает свою деятельность. Да здравствует старый добрый нал.
p.s. и, да, - хрен вы меня поймаете!
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Завидую тебе, Рома. А куда мне девать мои полторы тысячи людей, ума не приложу.
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Сокращать, как все. У нас с 1 января то же сокращения
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надо выводить свои 1.5 тыс на сайдан и гнать этих покращиков на хер
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И ты, Паша, считаешь, что в этом есть хоть какая-то логика: мы не заставляем, но вы обязаны?
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никогда не будет говорить с бизнесом на языке ультиматумов

Люблю, когда женщина рядом.
Р-рядом я сказал!
.
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Та с вами кровосиси никто и не говорит, есть у вас там ультиматумы или нет.
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Ну, у самого Розенко мама трехэтажный особняк под Киевом напенсионерила.

Напомним, экс - министр социальной политики Павел Розенко задекларировал 74 953,71 гривны доходов за 2015 год.
Розенко отметил в декларации, что ни у него, ни у его семьи нет в собственности или аренде объектов недвижимого имущества.
Министр соцполитики имеет автомобиль Toyota Highlander 2011 года выпуска, купленный, согласно декларации за прошлый год, в 2014 году за 389,1 тыс. грн.
Также, согласно документу, Розенко и члены его семьи не имеют вкладов в банках или других финансовых учреждениях.
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С вами, дебилами, уже давно пора говорить языком г-на Кольта. Но с нового года вы этого точно добьётесь , как только полезете с новыми штрафами по зарплате. В производстве ее выдержать нереально.
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когда будет долар по 100 - будете знать, кто в этом виноват
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Любой предприниматель хотел бы расширить свой бизнес.Но почему-то не расширяет!!! Приходит указ: расшириться в 2 раза! УРАААААААААААААААААААААААААААА!
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Правительство никогда не будет говорить с бизнесом на языке ультиматумов, но когда будет - бизнес должен выполнять.
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Блог Атеиста ‏@atheist_blog_vk

Когда вы должны получать разрешение от тех людей, кто ничего не производит, знайте, ваше общество обречено. Айн Рэнд
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Стиль 90-х никуда не исчез: "я тебе не угрожаю, но ты у меня, ..., ответишь".
Так самое главное, что этот стиль передаётся по всем звеньям цепочки до самого низа. С нами так же на родительском собрании воспитательница в детском садике разговаривала : "Вы, такие-сякие, столы не купите, мы с директором Вашу группу разгоним нафиг". Это был самый жуткий сюрреализм в моей жизни. То есть у человека профессия: сборщик дани. А именуется почему-то - детским воспитателем.
А шо вырастет из детей, воспитываемых профессиональными рекетирами?
А шо - министр и вырастет .
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