EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, Киевские новости
  3276  44
Все про:Киев (15717) Киевсовет (1100) Метрополитен (342) переименования (385) декоммунизация (346)

 "Киевский метрополитен" предложил обсудить переименование станции метро "Петровка" в "Почайну"

КП "Киевский метрополитен" предлагает жителям столицы принять участие в обсуждении идеи переименования станции "Петровка" в "Почайну".

Об этом говорится в сообщении на Фейсбук странице Киевского метрополитена, передает Цензор.НЕТ.

"В Киевсовете появилась идея переименовать станцию "Петровка" в "Почайну". Для метрополитена изменение названий - не новинка. За 56 лет работы уже переименованы 13 станций, причем одну аж дважды (Площадь Калинина - площадь Октябрьской революции - Майдан Незалежности). Пишите, как вам инициатива, потому что дальше #намусімзцимжити", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проект "воздушного экспресса" в Борисполь возможен только в формате "легкого метро", - министр Омелян
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я как киевлянин хотел бы другое название. Ведь ул. Почайнинская есть в Подольском районе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это не просто улица. На подоле протекала речка Почайна и возможно она доходила до Петровки. Иначе смысла в таком наименовании станции нету.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, так вы погуглили бы сначала. Начало реки Почайна находится на Оболони, как раз ближе к Петровке (она вытекала из Иорданского озера, а оно между Оболонью и Петровкой). Впадала в Днепр возле Почтовой площади, районе нынешней колонны Магдебургского права, о чём на ней свидетельствует памятная табличка: «Здесь в 988 году в слиянии волн Днепра и Почайны Крестилась Русь». А возле Петровки недавно активисты расчистили старинное русло Почайны. Так что, название для станции вполне уместное.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петлюровка,Вытащите меня отсюда! просит лукич (ленин,ленка) метро театральная шесть тонн бронзы тама он ныкаеться на станции метро "театральная" появился 3D рисунок высокого ума коммуняки краснопузые горите в аду конспираторы
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну еще трудовые колективы создать. народный контроль. и прожектор реформ .но только не " ленкузню переименовать". там наверное и восковая фигурка ильича где то в музее лежит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чапаекку еще надумайте переименовать. она к тому чапаеву не имеет отношение. Владимирскую горку еще можно переименовать. тезка с путиным и лениным.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кстати Владимирскую горку надо переименовать в Володимерскую горку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пральна ! В честь премьера. Тогда и Петровку можно оставить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А к какому Чапаеву она имеет отношение? Вита Литовская ее старое историческое название, вот его можно и вернуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И щит у Родины-матери покрасить в зелёный цвет. А на вопрос "на куя?" - отвечать, во-первых декоммунизация, а во-вторых - не в красный же
 показать весь комментарий
Ответить
 
да похер как та станцмя называться будет, но лучше ИМХО не трогать, все равно туда будут люди ездить "на Петровку" - и на книжный и на шмоточный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Краще см Степана Бандеры!!!
На одноименном проспекте)))
Шо б у ВАТЫ совсем задымело пердачье))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а шо ж будет,когда безвиз таки дадут?шо вы тогда спивать будете? :D .впрочем,о чем это я?зрада всегда шоколаду найдет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Историческое название усохшей притоки Днепра...можно что то и современное полестать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
вовсе Почайна и не усохшая, хотя так считалось. Недавно в районе Петровки ее русло расчистили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда коту делать нехер.....все знают что он делает!?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
)))))
а в итоге Педаля пойдет на компромисс с нами киевлянами!!!
И будем мы иметь....см РОШЕН)))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только после переименования площади Победы в Евбаз!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Раз Вы хотите. Можно: жидобандеровская площадь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Татарку в Крымскотатарку, из солидарности
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"барыжка", "шаурма 3.50", "ищи дешевле", ваш вариант...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Приходит как-то к врачу дама "бальзаковского" возраста, доктор :
- На что жалуетесь?
- Видите ли доктор, я заметила одну странную особенность! Когда я на второй день после посещения городского пляжа трогаю кончиком языка фольгу, в которой мы на пикнике (три дня назад) пекли картошку на углях, то у меня покалывает за ухом! Что это может значить?
- Это значит, что у вас слишком много свободного времени!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какой оптимистичный хэштэг "нам усім з цим жити" Так обычно говорят, когда оно не предвещает ничего хорошего. Ничего получше придумать не могли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
На им. Степана Бандеры было бы отлично . Тем более , что проспект им. Бандеры рядом. Реки как таковой уже давно нет, скрылась в трубах как и Лыбидь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
к сведению . В нашей столице, нет даже улицы Мариупольской, даже переулка в честь нашего города , на секунду напомню города героя практически, форпоста страны на юго-восточном рубеже, 9-го по населению города страны .. зато для сранения в России масса улиц и других объектов наше имя носит, даже в Москве есть. Вот и делайте выводы, как своя же страна , своя же столица ценит своих людей и свои территории. А потом вопросы - "как так" да "почему" ......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
станция им Дирливангера и его молодых евроинтеграторов! Тогда у ваты так подгорит, зарево будет за 1000 км видно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, что-то давно не переименовывали ничего. Делать-то нечего больше, кроме Петровки всё в полном порядке.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
1+1 авиакатастрофа Антитеррористическая операция армия военнослужащие Донбасс задержание Кабмин Киев крушение Крым лицензия Минобороны Нацполиция Нацсовет_ТРВ обстрел Одесская область опрос Порошенко прокуратура расследование Россия Савченко самолет санкции СБУ суд США ТВ Укрзализныця
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти