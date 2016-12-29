 "Киевский метрополитен" предложил обсудить переименование станции метро "Петровка" в "Почайну"

Об этом говорится в сообщении на Фейсбук странице Киевского метрополитена, передает Цензор.НЕТ.
"В Киевсовете появилась идея переименовать станцию "Петровка" в "Почайну". Для метрополитена изменение названий - не новинка. За 56 лет работы уже переименованы 13 станций, причем одну аж дважды (Площадь Калинина - площадь Октябрьской революции - Майдан Незалежности). Пишите, как вам инициатива, потому что дальше #намусімзцимжити", - сказано в сообщении.
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На одноименном проспекте)))
Шо б у ВАТЫ совсем задымело пердачье))))
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в честь Петра
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Так соби и запиши!!!
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а в итоге Педаля пойдет на компромисс с нами киевлянами!!!
И будем мы иметь....см РОШЕН)))))))))
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- На что жалуетесь?
- Видите ли доктор, я заметила одну странную особенность! Когда я на второй день после посещения городского пляжа трогаю кончиком языка фольгу, в которой мы на пикнике (три дня назад) пекли картошку на углях, то у меня покалывает за ухом! Что это может значить?
- Это значит, что у вас слишком много свободного времени!
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