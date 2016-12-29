 "Укргаздобыча" дает возможность выиграть тендер на 13 млрд фиктивной компании, чтобы Прохоренко мог обойти ProZorro, – эксперт

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини, об этом на своей странице в Фейсбуке написал эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.
"Тендер на 13,3 млрд гривен от "Укргаздобычи" через систему ProZorro выиграло неизвестное ООО "Пивничгазресурс", предложив лишь 2,16 млрд. В нем работают лишь два сотрудника, а уставный фонд составляет 74,4 тысячи гривен. Победа фирмы-прокладки свидетельствует о том, что "Укргаздобыча" пытается дискредитировать ProZorro, чтобы показать ее неэффективность и отказаться от нее", - отметил эксперт, одновременно подчеркнув, что предложение еще не было акцептировано заказчиком.
Он пояснил, что передача "Укргаздобычей" 2 млрд гривен фиктивной структуре может быть осуществлена с целью "освоить" остальные 11 млрд. через торги со снижением цены (редукцион).
"На "Укргаздобычу" не распространяется закон о госзакупках, а потому отказавшись от ProZorro, компания будет проводить торги на понижение, что создаст широкое поле для махинаций. При такой схеме руководитель структуры Олег Прохоренко сможет сделать закупки полностью непрозрачными и освоить 11 млрд. оставшейся суммы тендера", - отметил специалист, отметив, что компании с мировым именем, вроде американской Schlumberger, даже не рассматривают возможность участия в торгах на понижение из-за коррумпированности процедуры.
Эксперт обратил внимание на то, что "Укргаздобыча" уже начала проводить тендеры через редукционы - 27 декабря компания объявила тендер на закупку пяти буровых станков грузоподъемностью 450 тонн с ожидаемой стоимостью 3,549 млрд грн.
Напомним, 21 декабря 2016 самую низкую цену на тендере "Укргаздобычи" на разработку газовых месторождений в Харьковской и Полтавской областях в 2017-2020 годах предложила компания "Пивничгазресурс".
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ворон ворону...или уже и так можно.
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