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 За минувшие сутки погибли двое украинских воинов, двое - ранены, - спикер АТО

2 украинских военнослужащих погибли, 2 - ранены в ходе АТО 28 декабря.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, еще двое - получили ранения", - рассказал он.

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"Один военнослужащий погиб вчера в результате боя в районе населенного пункта Крутая Балка. Другой военнослужащий погиб и двое - получили ранения во время работ по разминированию вблизи населенного пункта Троицкое", - добавил Мотузяник.

Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.

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