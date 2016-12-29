 950 граждан, пострадавших на Евромайдане, в 2017 году будут внесены в Единый госреестр льготников, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ, об эотм сообщает Интерфакс-Украина.
"Пострадавшие вследствие массовых акций гражданского протеста в Киеве в 2013-2014 годах, их всего по Украине 950 человек, но их также будет необходимо внести Реестр", - сказал он в ходе селекторного совещания с главами областных государственных администраций по вопросу повышения уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года в Киеве в четверг.
Министр отметил, что соответствующие изменения в Реестр будут внесены в январе-феврале 2017 года.
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Ти кажеш війна?!
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Льготы и привилегии = Совок !
Есть средства - монетезируйте заслуги.
Если нет средств - кто оплатит льготы ?
Значит это обман !
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