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Все про:льготы (460) Министерство социальной политики (404) евромайдан (7887) Рева (107)

 950 граждан, пострадавших на Евромайдане, в 2017 году будут внесены в Единый госреестр льготников, - Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что 950 граждан, которые пострадали вследствие событий на Евромайдане, будут внесены в Единый государственный реестр граждан, имеющих право на льготы, в 2017 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об эотм сообщает Интерфакс-Украина.

"Пострадавшие вследствие массовых акций гражданского протеста в Киеве в 2013-2014 годах, их всего по Украине 950 человек, но их также будет необходимо внести Реестр", - сказал он в ходе селекторного совещания с главами областных государственных администраций по вопросу повышения уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года в Киеве в четверг.

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Министр отметил, что соответствующие изменения в Реестр будут внесены в январе-феврале 2017 года.
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Тогда вам надо выполнить Будапештский Меморандум и будете правы.
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США и Великобритания его выполнили. Меморандум, по факту, бесполезен.
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Будь я их адвокатом, сказал бы что они неоднократно поднимали этот вопрос в ООН. А как ООН решит от них не зависит.
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Этот вопрос обязал внести вопрос агрессии на Совбез ООН, а не просто ООН. Покуда он не внесен и не рассмотрен, то Меморандум не выполнен. Нас интересует лишь результат, а так США и Британия не приступали к выполнению Меморандума.
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Ты читал этот меморандум? Его ведь не проводили через парламенты участников-подписантов. Просто написали бумажку и подписались под ней. Механизма, что нужно делать в случае ЧС никто не прописывал. И согласись, почему власть Украины, которая более чем кто либо должна быть заинтересована в независимости, менее всех для нее делает.
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Читал. Откажитесь от Меморандума и мы быстро создадим ЯО. Первый удар по вашей россии.
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И не врите про "механизм". Пункт 4 четко говорит, что необходимо сделать.
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Ладно АТО, но зайди в аптеку и попроси продать анаферон. Посмотри кто его производит. Синим по белому, українською - Російська Федерація, 127473, м.Москва, 3-й Самотечний пров., буд.9 тел/факс +7(495)684-34-33

Ти кажеш війна?!
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треба не пільговиків плодити, а замінити пільги на адресну допомогу. Пільга - непрозора і інструмент розкрадання бюджетних коштів
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капец. кроме как распределить льготы власти ничего не умеют. даже если закрыть глаза на набивание карманов. ну люди что выходили из-за бесплатного проезда?из-за субсидий?.
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Популізм. Яка різниця, постраждала людина на майдані чи за інших подій?
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Вони себе включать - порозбігались всі , залишивши "" Свободу "" , "" Тризуб "" , "" ПС "" , УНА - УНСО , .......... чому списки тримають в секреті ????? Хто тримав Штурм Майдану - всі знають одне одного , бо знають , що таке Експериментальні гранати з турболентним ефектом та газом "" зарін "" , від якого всі падали ..
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О Боже,что надо сделать чтобы стать льготникоммм 2017 году?2017 еще не наступил а льготники уже определены.
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А чому списки тримають в таємниці ?? Хто тримав штурм Майдану 18 - 20 лютого , отримавши страшні каліцтва та травми від експериментальних гранат "" братнього "" народу не отримують компенсації , А ХТО ВТІК НЕ НЮХАВШИ ПОРОХУ - той отримає ?????
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Я так полагаю с каждым годом их, как чернобыльцев, будет становиться все больше и больше. Расценки на получение статуса уже установлены?
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будут внесены в Единый госреестр льготников

Льготы и привилегии = Совок !
Есть средства - монетезируйте заслуги.
Если нет средств - кто оплатит льготы ?
Значит это обман !
.
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