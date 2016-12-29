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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4194) дороги (1482) ремонт (598) Омелян (167)

 В бюджете на 2017 год предусмотрено порядка 30-35 млрд грн на ремонт дорог, - Омелян

В Государственном бюджете на 2017 год предусмотрено порядка 30-35 миллиардов гривен на ремонт дорог в Украине.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Омеляна, в целом он доволен бюджетом на следующий год.

"Слава Богу, я рад, что мы выжали достаточное в принципе на этот этап количество денег на дороги. Хотелось, как всегда, больше, но мы получили больше, чем нам хотели дать. Что уже хорошо. В первую очередь, это будет ремонт. Я думаю, что на строительство мы пока не можем замахиваться - нам надо отстроить то, что разрушено. Порядка 30-35 миллиардов гривен на следующий год у нас должно быть. И речь идет обо всех дорогах - общегосударственных,, национальных трассах, местных. И, я думаю, что за счет софинансирования мы будем так же делать, возможно, и коммунальные дороги", - отметил министр.

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По прогнозам Омеляна, за счет этих средств реально отремонтировать 2-2,5 тысячи километров дорог.

"Также должны отремонтировать ряд украинских мостов, которые в ужасном состоянии. Потому что такая же ситуация, как с дорогами, сегодня и с мостами. У нас есть отдельные области, где фактически сообщение прервано, и люди, чтобы добраться из одного района в другой, должны делать крюк в 150-200 километров, что, конечно, является неприемлемым для современного государства", - констатировал Омелян.

Напомним, ранее в "Укравтодоре" заявили, что 97% дорог в Украине находятся в плохом состоянии, а более половины мостов - аварийные.

Полный текст интервью с Владимиром Омеляном читайте ЗДЕСЬ.
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В Евросоюзе назвали Украину самой коррумпированной страной Европы
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))) гавно наивное?? при чем тут кацап???я к этим ни какого отношения ны маю.
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на заднем плане новый архитектурный шедевр фром печерск?
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Так 30 или 35? Или 5 лярдов это незначительная сумма?
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он даже не видит разницы 30 млрд и 35 млрд... после Привата им 5 млрд грн. копейки...
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а кто с МОСТИЦКОЙ. ДОСТРОИЛИ ТАМ УЖЕ ВОСЕМЬ ПОЛОС И 4 КИЛОМЕРТА ДЛИНОЙ СУПЕР ПУПЕР МАГИСТРАЛЬ? 2.5 ГОДА НАЗАД ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО сТРОИТЕЛЬСТВУ праздновали.
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ДО РЕМОНТА ДОЙДЕТ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ПРОЦЕНТОВ 30. ОСТАЛЬНОЕ РАЗВОРУЮТ...
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