 В бюджете на 2017 год предусмотрено порядка 30-35 млрд грн на ремонт дорог, - Омелян

Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил в интервью Цензор.НЕТ.
По словам Омеляна, в целом он доволен бюджетом на следующий год.
"Слава Богу, я рад, что мы выжали достаточное в принципе на этот этап количество денег на дороги. Хотелось, как всегда, больше, но мы получили больше, чем нам хотели дать. Что уже хорошо. В первую очередь, это будет ремонт. Я думаю, что на строительство мы пока не можем замахиваться - нам надо отстроить то, что разрушено. Порядка 30-35 миллиардов гривен на следующий год у нас должно быть. И речь идет обо всех дорогах - общегосударственных,, национальных трассах, местных. И, я думаю, что за счет софинансирования мы будем так же делать, возможно, и коммунальные дороги", - отметил министр.
По прогнозам Омеляна, за счет этих средств реально отремонтировать 2-2,5 тысячи километров дорог.
"Также должны отремонтировать ряд украинских мостов, которые в ужасном состоянии. Потому что такая же ситуация, как с дорогами, сегодня и с мостами. У нас есть отдельные области, где фактически сообщение прервано, и люди, чтобы добраться из одного района в другой, должны делать крюк в 150-200 километров, что, конечно, является неприемлемым для современного государства", - констатировал Омелян.
Напомним, ранее в "Укравтодоре" заявили, что 97% дорог в Украине находятся в плохом состоянии, а более половины мостов - аварийные.
Полный текст интервью с Владимиром Омеляном читайте ЗДЕСЬ.
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