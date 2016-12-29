"Взрыва на борту Ту-154 не было, но версия теракта не снимается, - Минобороны РФ"

Об этом сообщили в Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"После предварительных расшифровок первого накопителя мы сделали вывод о том, что теракта, во всяком случае взрыва, на борту не было", - сказал на пресс-конференции в Москве в четверг начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ Сергей Байнетов. Однако, отметил он, версия теракта пока не снимается.
Он добавил, что число версий причин катастрофы самолета сократилось с 15 в два раза. "В начале расследования авиационного происшествия было выдвинуто со стороны комиссии более 15 версий. Когда мы получили в распоряжение комиссии (данные) объективного контроля с двух накопителей, количество версий уменьшилось в два раза" - сказал Байнетов.
Окончательные выводы о причинах катастрофы самолета Ту-154 будут сделаны не ранее, чем через месяц, уточнил он. По его словам, чтобы детально изучить все параметры работы двигателя, самолетных систем, проанализировать весь полет и расшифровать данные бортовых самописцев понадобится не менее 10 суток.
"Эти сроки я говорю исходя из той обстановки, которая сейчас есть, из анализа тех материалов, которые имеются в комиссии, а также руководствуясь правилами расследования авиационных происшествий с государственными судами российской авиации", - сказал Байнетов.
Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 5:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников "Первого канала" и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.
По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
1265 46
Крушение российского Ту-154: третий черный ящик разрушен, - источник ТАСС(144)
В Германии задержали предполагаемого сообщника берлинского террориста(3)
"Русские, уходите!", - одесский "Правый сектор" убрал из-под консульства РФ цветы и плакаты в память о жертвах крушения самолета Минобороны России. ФОТО(157)
Тела и фрагменты тел погибших в авиакатастрофе Ту-154, найденные в ходе поисковой операции, в Сочи складывают на землю, - российские СМИ. ФОТОрепортаж 18+(166)
Кто-то ещё смеет что-то высказывать по поводу отсутствия скорби у украинского народа?(0)
В месте крушения самолета Минобороны РФ обнаружены уже 15 тел(31)
Из моря достали все три бортовых самописца разбившегося российского Ту-154, - СМИ(199)
Иногда, убивать детей в другой стране это единственный способ избавиться от долгов на рахе.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
оккупация Украины и ввод войск в Сирию
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мария Захарова: "Когда вранье исходит от людей, облеченных властью - это страшно!". Действительно, ложь РФ про #ИхТамНет - это страшно!
Ответить
Ответить
Ответить
А Путин уже сказал, что на расшифровке слышно, как лётчик кричит:"Это бандеровцы. У них пистолет!"? И выстрелы?
Ответить
Ответить
Но, ТЫСЯЧИ обломков, раскуроченные в ошметки черные ящики, и люди РАЗОРВАННЫЕ НА СОТНИ ФРАГМЕНТОВ.... как-то вызывают сомнения...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
грудня 28, 2016
Друзі!Знову хочу розказати по два різні світи,в яких ми живемо.
Перший світ. Заходила я часто в один магазин.Дещо купувала на ато і т.д.Продавщиця ввічлива така, з посмішкою.Завжди приємно нам було.А тут цього разу зайшла мова за ато і вона запитує:"А шо Ви там робите?"Ну я коротко сказала.Ну і понєслася..."А шо держава робить?А от з нас податки на АТО беруть....А такі -сякі всі..І т.д."Ну і на мене по злому якось дивилася"..А шо я могла відповісти?????Я була в шокі.Як можна розтлумачити людині,-що в нашому житті-не все-це гроші,а є ще щось інше...
В черговий раз зрозуміла,що людей не переговорити, не роз яснити-не розтлумачити....Коли в них свій світ-світ грошей і бізнесу-то вони навіть не уявляють -шо там на війні і як воно там все...І нажаль,-все частіше і частіше в силу певних причин я все більше зустрічаюся з такими людьми.Хочеться забігти..
І навпаки-інший світ.Приїхали ми з БОном з АТО з цієї стрьомної для нас поїздки.Стоїмо біля бусу,розбираємо свій одяг і рюкзаки ,і от дивлюся,-неподалеку якийсь хлопчина треться.Думаю,-чи не сєпар який.А він підходить до нас,протягує нам 50 гривеньі каже:"Дякую Вам, що захищаєте нас, що воюєте за нас там!".КАже: "Побачив Вашу машину і не міг не підійти"..
Зовсім юний хлопчина,мабуть,-з старшокласників або учень училища.Ми з Боном переглянулися,Бон пожав йому руку так приємно стало на душі!!!!...Значить наш світ не такий кончений,як здається...
ВСе буде добре!!!!Я оптимістка і вірю в це!
ДЯКУЮ всім небайдужим людям,які розуміють, що там війна і гинуть люди,і що хтось вдалі від своїх домівок і комфорту відстоює нас з Вами і нашу правдуі гідність!
Дякую,-що Ви є!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
.
Взрыва не было .Наверняка планер ТУ - 154 просто перегрузили ящиками с водкой .
Центровка нарушилась и весь ансамбль Александрова пошел на корм.
Аналогичный случай была 1981 году с таким же военным ботом ТУ - 104 и кучей адмиралов Тихоокеанского флота. Перегруз ширпотребом из аэропорта в Пулково .
http://fakty.ua/98368-v-1981-godu-v-aviakatastrofe-pod-leningradom-pogibli-srazu-52-vysshih-oficera-vmf-sssr
""в авиакатастрофе под ленинградом погибли сразу 52 высших офицера вмф ссср.
"""Около 16 часов к исполнительному старту военного аэродрома в городе Пушкин двинулся Ту-104 Тихоокеанского флота. В тот день шел снег, мела даже небольшая пурга, но полеты не отменялись. На борту транспортного самолета находились командующий флотом адмирал Эдуард Спиридонов, командующий авиацией флота генерал-лейтенант Георгий Павлов, 17 адмиралов и генералов, другие пассажиры (среди них - супруги Спиридонова и секретаря крайкома партии Ломакина). Всего вместе с экипажем на Ту-104 летели 52 человека. Военно-морские руководители, собираясь домой, прихватили с собой из центра дефицитные товары. В итоге Ту-104 оказался существенно перегруженным. Положение усугубилось тем, что экипаж не проконтролировал расположение груза внутри фюзеляжа самолета. Позже комиссия установила, что центровка общей массы оказалась за установленными пределами - ближе к хвосту. Это ухудшило аэродинамику самолета, что неощутимо на земле, но проявляется сразу после отрыва шасси от бетонки.
Ответить
Ответить
Ответить
Так собрали уже всех .
15 чел.
Остальных волной смыло .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Эх, сейчас бы так!!!
Ответить
Ответить
Военные дирижабли: какими будут ВВС России будущего
Ответить