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Все про:лекарства (616) Минздрав (1220) Супрун Ульяна (60)

 В Минздраве пообещали утвержденный Национальный перечень лекарств до конца января

Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение обновленный Национальный перечень лекарственных средств и надеется на его утверждение Кабинетом министров в январе 2017 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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"Отныне пройдет 30 дней общественного обсуждения Национального перечня, и до конца января Кабинет министров утвердит этот перечень. Тогда мы будем видеть как это будет работать. Даже сейчас то, что существует в Национальном перечне (действующем - ред.), - это должны быть гарантированные пациентам лекарства. Они уже должны получать многие из этих лекарств бесплатно в больницах", - отметила Супрун.

Заместитель министра Роман Илык уточнил, что Национальный перечень лекарственных средств, созданный на основе 19 действующего перечня ВООЗ, будет содержать 345 международных непатентованных названий (МНН) лекарственных средств, 265 из которых - основные лекарственные средства. В 100 лекарственных средств из этого перечня включены для лечения специфических заболеваний. По словам Илыка, из перечня будут исключены препараты, в составе которых нет действующего вещества по международным непатентованным названиям. Лекарственные средства, внесенные в Национальный перечень, будут закупаться за государственные средства и должны быть доступными и бесплатными населению на госпитальном этапе.

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Действующий Нацперечень на сегодняшний день насчитывает свыше 1000 наименований лекарственных средств.

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Перечень будет, а лекарства больные сами купят.
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Почему так долго? Хоть цианистый калий раздайте быстро
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