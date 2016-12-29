 В Минздраве пообещали утвержденный Национальный перечень лекарств до конца января

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Отныне пройдет 30 дней общественного обсуждения Национального перечня, и до конца января Кабинет министров утвердит этот перечень. Тогда мы будем видеть как это будет работать. Даже сейчас то, что существует в Национальном перечне (действующем - ред.), - это должны быть гарантированные пациентам лекарства. Они уже должны получать многие из этих лекарств бесплатно в больницах", - отметила Супрун.
Заместитель министра Роман Илык уточнил, что Национальный перечень лекарственных средств, созданный на основе 19 действующего перечня ВООЗ, будет содержать 345 международных непатентованных названий (МНН) лекарственных средств, 265 из которых - основные лекарственные средства. В 100 лекарственных средств из этого перечня включены для лечения специфических заболеваний. По словам Илыка, из перечня будут исключены препараты, в составе которых нет действующего вещества по международным непатентованным названиям. Лекарственные средства, внесенные в Национальный перечень, будут закупаться за государственные средства и должны быть доступными и бесплатными населению на госпитальном этапе.
Действующий Нацперечень на сегодняшний день насчитывает свыше 1000 наименований лекарственных средств.
152 3
Украинское правительство можно похвалить за достигнутое в 2016 году. Теперь важно избежать регресса и закрепить успех, - Мингарелли(69)
"В 2019-2020 годах система финансирования здравоохранения изменится совершенно", - и. о. министра Супрун(10)
Супрун и Омелян раскритиковали систему отбора госсекретарей для своих министерств(26)
Система здравоохранения в Украине разваливается, - и.о. министра здравоохранения Супрун(315)
У Мінохорони здоров'я відбувається справжня перемога – співавтор реформи(0)
292 тыс. случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Украине с 1987 года, - Минздрав. Инфографика(10)
Миллионы украинцев не знают, что болеют гепатитом С, - Супрун(95)
Ответить
надо за 40 дней делать.
Ответить
Ответить