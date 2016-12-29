 Марушевская подозревается в коррупции: ГФС проводит расследование, - Насиров

По словам главы ГФС Романа Насирова, Юлия Марушевская, будучи руководителем одесской таможни, занижала реальную стоимость импортируемых товаров. Об этом Насиров заявил новостному агентству Reuters, передает Цензор.НЕТ.
По словам Насирова, Марушевская подозревается в коррупции и других нарушениях, которые он не назвал. Расследование инициировала и проводит Государственная фискальная служба (ГФС), которой руководит Насиров.
В качестве доказательства против Марушевской Насиров сообщил изданию, что в течение недель после увольнения Марушевской в ноябре 2016 года доходы от одесской таможни выросли на 30% или 300 миллионов гривен.
Насиров не сказал, кто именно возглавил расследование. Издание подчеркивает, что агентству не удалось подтвердить указанные Насировым цифры или найти доказательства нарушений со стороны Юлии Марушевской.
Кроме того, офис Насирова не предоставил агентству официальные данные по доходам таможни с января по октябрь, которые бы доказали, что она не выполнила поставленный план в 7 из 10 месяцев 2016 года.
Ранее Марушевская заявляла, что низкие доходы объясняются тем, что некоторые коррумпированные компании избегают одесской таможни из-за внедренных ею реформ.
Марушевская в отдельном интервью агентству опровергла все обвинения против нее и обвинила Насирова в том, что он мешал ей очистить одесский и соседние с ним порты от повальной коррупции.
По ее словам, она подавила практику намеренного занижения стоимости товаров, а Насиров прикрывает коррумпированных чиновников. Марушевская также назвала Насирова "сторожевой собакой" системы коррупции.
"В этом (расследовании. - Ред.) нет никакого смысла. Оно показывает, что система не готова меняться", - сказала бывшая руководитель одесской таможни.
По словам Марушевской, после ее увольнения на таможню вернулись коррупционные практики. Это подтверждают местные бизнесмены и врио губернатора Соломия Бобровская.
"Сегодня компаниям снова приходится давать взятки дополнительно к официальной стоимости. Бизнесмены говорят об этом публично. Это значит, что таможня возвращается в свое прошлое", - цитирует издание Бобровскую.
Роман Насиров опроверг все обвинения со стороны Марушевской, а рост коррупции назвал "выдумкой", пишет агентство.
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Мадам эта малолетняя может и красиво выглядит. Для грузинов. Они любят широкую корму.
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Этот ублюдок обвиняет в коррупции МАРУШЕВСКУЮ???????
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Я уже молчу что ГФС не имеет отношения к расследованию подобных правонарушения...
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Так она, что два дома в Лондоне арендует на 90 лет, как ты?
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А ведь посадят бабу, как пить дать - посадят.
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пусть плять выйдет и расскажет
что рыбы никуя не поймал
зато поймали русалку
на днях поймал я три потрепаных гандона (с)
Вилли Токарев
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до чебурнет))), а тепер людина, з незрозумілою репутацією спускає собак на членів команди Міхо, є там чи щось чи не ма, але атака є!
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Сакварелидзе давал интервью местному пирату без корабля
это было бомба, грузин заткнул ему пасть и рассказал какое гавно наш сегодняшний президент
и всё его окружение
это было нечто
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Если провести аналогию с Тимошенко, то как писали Йулькаботы: сосать у уважаемых высокопоставленных чиновников - это не западло и тем более не коррупция!
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гороха.шыкалада.
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