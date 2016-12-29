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Все про:коррупция (6517) Одесская область (1269) расследование (1780) таможня (1216) Насиров (153) Марушевская (60)

 Марушевская подозревается в коррупции: ГФС проводит расследование, - Насиров

ГФС инициировала расследование против Марушевской по обвинению в коррупции.

По словам главы ГФС Романа Насирова, Юлия Марушевская, будучи руководителем одесской таможни, занижала реальную стоимость импортируемых товаров. Об этом Насиров заявил новостному агентству Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По словам Насирова, Марушевская подозревается в коррупции и других нарушениях, которые он не назвал. Расследование инициировала и проводит Государственная фискальная служба (ГФС), которой руководит Насиров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После увольнения Марушевской ситуация на Одесской таможне значительно ухудшилась, - глава Профсоюза экспедиторов одесского региона Берестенко. ФОТОрепортаж

В качестве доказательства против Марушевской Насиров сообщил изданию, что в течение недель после увольнения Марушевской в ноябре 2016 года доходы от одесской таможни выросли на 30% или 300 миллионов гривен.

Насиров не сказал, кто именно возглавил расследование. Издание подчеркивает, что агентству не удалось подтвердить указанные Насировым цифры или найти доказательства нарушений со стороны Юлии Марушевской.

Кроме того, офис Насирова не предоставил агентству официальные данные по доходам таможни с января по октябрь, которые бы доказали, что она не выполнила поставленный план в 7 из 10 месяцев 2016 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГФС официально уволила руководителя Одесской таможни Марушевскую

Ранее Марушевская заявляла, что низкие доходы объясняются тем, что некоторые коррумпированные компании избегают одесской таможни из-за внедренных ею реформ.

Марушевская в отдельном интервью агентству опровергла все обвинения против нее и обвинила Насирова в том, что он мешал ей очистить одесский и соседние с ним порты от повальной коррупции.

По ее словам, она подавила практику намеренного занижения стоимости товаров, а Насиров прикрывает коррумпированных чиновников. Марушевская также назвала Насирова "сторожевой собакой" системы коррупции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас по политическим мотивам начался процесс дискредитации того, что было сделано на Одесской таможне, - Марушевская

"В этом (расследовании. - Ред.) нет никакого смысла. Оно показывает, что система не готова меняться", - сказала бывшая руководитель одесской таможни.

По словам Марушевской, после ее увольнения на таможню вернулись коррупционные практики. Это подтверждают местные бизнесмены и врио губернатора Соломия Бобровская.

"Сегодня компаниям снова приходится давать взятки дополнительно к официальной стоимости. Бизнесмены говорят об этом публично. Это значит, что таможня возвращается в свое прошлое", - цитирует издание Бобровскую.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявление Марушевской на увольнение "по согласию сторон" не принято, - Насиров

Роман Насиров опроверг все обвинения со стороны Марушевской, а рост коррупции назвал "выдумкой", пишет агентство.
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и будущие коррупционеры назовут себя антикоррупционерами если перефразировать...
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Марушевску підозрюють в корупції? А Насіров не підозрюється в кришуванні контрабанди та організації контрабандних потоків через інші регіональні митниці щоб забрати товари з Одеської митниці і насрати команді Саакашвлі. Насіров ще буде відповідати перед трибуналом!
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все ставленники шоколадного ублюдка воры. Мытари вон недавно повеселились на славу во главе с этим брехливым чучелом - простая сверка доходов с расходами дала бы сотни уголовных дел и пополнила казну на миллионы, только с одного этого чурки Насирова, а со всего собравшегося кодла и не подсчитать. А шоколадному Порошку по-фиг - они ему нужны именно такие, иначе доли "малой" не видать поганому вору.
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ТО НЕ КОРРУПЦИЯ. ТО ПЛАТА ЗА СЕКС. Т.е. ЗА РАБОТУ!
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Вонюшка если ты в зеркале видишь шлюху , закрой глаза
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Шобла воровская кричит "держи вора" рассчитывая на лохов типа Dmitriy Petrov на Цензоре....
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Дурень как раз ты, если безоговорочно веришь тем кто красиво говорит и выглядит
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Дима, слова не стоят ничего, только дела, а дела Насирова, причем все сплошь уголовные при нормальной власти, мы видим каждый день. Прокуратура только "не видит", как-то ослепла совсем.
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Я еще раз повторяю Насиров коррупционер и давнім давно его нужно было закрывать, но с чего все решили, что Марушевская это божественное спасение
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когда коррупционер начинает верещать, что кто-то там коррупционер, то только одно это должно вызывать, как минимум, большие сомнения. Понятно пояснил?
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А кто там красиво выглядит? Пузатытый грузин - штаны в носки, пиджак в штаны, брызгающий слюной? Про говорит вообще молчу, из этой смеси русскоукраиногрузиноанглийского, кроме слов Беня и Коломойский, сложно что-то разобрать.
Мадам эта малолетняя может и красиво выглядит. Для грузинов. Они любят широкую корму.
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Насиров, я думаю один из главных коррупционер ты, а не это девочка.
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Хотя Насирова скажем так я недолюбливаю, но совершенно не удивлюсь, если Марушевская действительно замешана в коррупции
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Я вам не грубил, а по существо есть, что сказать?
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По какому существу, насировскому? Оно в шоколаде!
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извините за грубость... но вы лошара.. и по существу - Марушевская "витрина" партии Саакашвили и как умный человек она просто не могла заниматься коррупцией потому что это её погубило бы как будущего политика.. а провластные ВОРЫ сейчас расследуют её деятельность под микроскопом для дискредитации Саакашвили - ЧТО И СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ от воров !!!
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Ты или тупой или, я даже не знаю? Я еще раз говорю Насиров коррупционер и это всем давно известно. Обьzсни мне на какие деньги Саакашвили проводит свои антикоррупционные форумы в лучших заведениях Украины и снимает недешовые офисы
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Если ты мне скажешь на какие деньги Ляшко живет и партия пид арасов процветает.. тогда и я мо чё и скажу..
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Даже если это так то уж кому-кому но не насирову об этом заявлять .
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С єтим давно все понятно, проблема в том, что нам подают с єкранов ТВ и в интернете как альтернативу Насирову только Марушевскую, вот мол она придет и все наладит. А может на просто хотят втюхать просто такого же коррупционера как и Насиров, только кто привержен другим людям?
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кому кого втюхивать.. ОЧНИТЕСЬ !!! Марушевская - враг Винницкой ОПГ и она это доказала своей работой на таможне когда перестала давать деньги в ОБЩАК.. и ОНИ НИКОГДА не возьмут её в свою Организованную Преступную Группировку !!!
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А что если она член другой ОПГ. Еще раз, ответь на вопос: На какие деньги Саакашвили проводит свои антикоррупционные форумы в лучших заведениях Украины и снимает недешовые офисы?
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порохосос.. расскажи мне то же про членососа Ляшка.. и тогда и я тебе Еще раз, ответь на вопрос
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Тільки вогнем і мечем інакшими законнними методами цю банду не побороти...
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ЧТо я только что прочитал??????????????

Этот ублюдок обвиняет в коррупции МАРУШЕВСКУЮ???????
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этот ублюдок имеет возможность устраивать цырк - а мы ему позволяем
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В качестве доказательства против Марушевской Насиров сообщил изданию, что в течение недель после увольнения Марушевской в ноябре 2016 года доходы от одесской таможни выросли на 30% или 300 миллионов гривен.

Я уже молчу что ГФС не имеет отношения к расследованию подобных правонарушения...
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Насіров - це ОСОБИСТА шавка Вальцмана-"Порошенко". Робіть висновки.
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Ну если сам Насиров сказал, то коррупция будет искореняться
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Волки (позорные) обвиняют овцу в покушении на них?? Ну стадо проглотило и Сакварелидзе и Касько проглотит и это)) Систему хотят сломать единицы - но их сразу и называют "системой"
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ситуация как с наркоманами в тюрьме. пока сидят нормально себя чувствуют. клянутся и божатся . что на воле нии. слушают песни про маму. как только на волю-бац и по новоой. так и с корупцией унас. пока была одна хрупкая дивчины. вроде и не платят и честно живут. участники таможенного процесса. а не стало дивчины-все можно по старинке. за лапувку порешать вопросы. лапувка -взятка. ну как могут 100-200 человек побороть национальную черту?-ну не как.
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Да, мля... это шо было? Дозвизделся Михо... С Новым годом тебя!
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Та то його звільняли з првітельства расєі, щоб консєрву не світить.
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Осталось открыть дело против Михо и коррупции в Украине не станет
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"Марушевская подозревается в коррупции...Насиров"
Так она, что два дома в Лондоне арендует на 90 лет, как ты?
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Как она могла занижать таможенную стоимость, если она не декларант? Для кого это сказано? Человек ваще дупля не отбивает в таможенном деле.
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Революционные пауки жрут друг друга, все, и всех подряд.
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Это чучело, обладатель лондонской квартиры, обвиняет кого-то в коррупции??? Циничный наглец!
А ведь посадят бабу, как пить дать - посадят.
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Ни в коем случае! А вот показания правильные- она даст. И фсё.
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такая мразь как НАСИРОВ может работать токо в каманде ЛИПЕЦКАГА барыги он же аснаватель

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а теперь Картавый (с)
пусть плять выйдет и расскажет
что рыбы никуя не поймал
зато поймали русалку

на днях поймал я три потрепаных гандона (с)
Вилли Токарев
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главный коррупционер, наконец, найден..ура..
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Главный коррупционер Насиров по приказу гаранта коррупции Порошенко начал очередной раунд травли Марушевской, которая не давала им воровать на одесской таможне, когда ее там возглавляла.
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Боротьба з корупцією завершується,залишилося посадити Марушевську,а так-все в шоколаді(гавняному)
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веселі новини сьогодні)))
до чебурнет))), а тепер людина, з незрозумілою репутацією спускає собак на членів команди Міхо, є там чи щось чи не ма, але атака є!
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Корупціонер голосніше всіх кричить :"Лови корупціонера" .. Не країна а повний п..ць
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Насралов, кононенко, барыга, гонтариха - это ОПГ которое заведет страну в пропасть... А стадо как и в метро к примеру где пьяный цепляется к пасажирам а все стыдливо опускают глаза, стерпит все - терпилы являются терпилами во всем... Мы долго ржали с кацапов и ватников не замечая что становимся ими...
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Этой дамочке место думаю в сауне ублажать клиентов а не руководить таможней..а думаю что наворовала вместе с Михеилом немного шоб на всю оствшуюся можно жить..
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Я конечно не антисемит! Но скажу, ты не еврей, а жидяра.
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это минстець шыкаладника, шас забьёт эфир фото ЮВ
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позавчера случайно вечером наткнулся на 5 канал
Сакварелидзе давал интервью местному пирату без корабля
это было бомба, грузин заткнул ему пасть и рассказал какое гавно наш сегодняшний президент
и всё его окружение
это было нечто
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Хохлы - терпилы. Страна разваливается, а они ждут чуда.
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МОЖЕШЬ СПАМИТЬ СКОЛЬКО УГОДНО НО ЭТО ГОРЬКАЯ ПРАВДА.
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Кацапы, наслаждайтесь интернетом пока он еще есть, а когда параша развалится, передадите по телеграфу......
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...как раз кацапы терпилы, ждут чуда от царя-батюшки-хуйла, а хохлы ставят в стойло власть имущих и движутся вперед.
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Бесперспективняк.
Если провести аналогию с Тимошенко, то как писали Йулькаботы: сосать у уважаемых высокопоставленных чиновников - это не западло и тем более не коррупция!
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Насиров мразь редкостная. Так что не удивлен таким поворотом...
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Яке ж воно лайно цей Насралов... Але якусь як каже Ляшко, волохату руку має добряче. Ніяк його здихатися не можуть.
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мочат все активных и сопротивляющихся режиму царя гороха. шыкалада.
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