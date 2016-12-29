 Дело Ефремова: ГПУ объявила о подозрении экс-нардепу Горохову, экс-мэру Луганска Кравченко и экс-главе Луганского облсовета Голенко

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
"Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, совместно с управлением процессуального руководства в уголовных производствах следователей управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, в рамках расследования уголовного производства в отношении А. Ефремова составлено сообщение о подозрении народному депутату Украины VII созыва С. Горохову, председателю Луганского областного совета В. Голенко, его первого заместителя Е. Харину, Луганскому городскому голове С. Кравченко, его первому заместителю Н. Пилавову", - говорится в сообщении.
В ГПУ отметили, что на основании собранных надлежащих и допустимых доказательств указанные лица обоснованно подозреваются в:
1) пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, Управления Службы безопасности Украины в Луганской области с целью незаконного пользования им и препятствование нормальной деятельности учреждения (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины);
2) совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины);
3) организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);
4) государственной измене то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Розыск указанных лиц, а также депутата Луганского областного совета А. Клинчаева осуществляется сотрудникам Службы безопасности Украины.
"Кроме того, Генеральной прокуратурой Украины получено постановления следственного судьи о разрешении на задержание подозреваемых с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время досудебное расследование продолжается, принимаются меры для установления всех соучастников преступления и придания их действиям надлежащей правовой оценки", - резюмировали в ведомстве.
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