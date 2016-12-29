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Все про:Новый год (606) Гройсман (1918)

 Гройсман будет встречать Новый год дома с семьей

Премьер-министр Владимир Гройсман намерен встретить Новый год дома с семьей.

Об этом он сообщил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Традиционно я буду встречать Новый год с семьей, дома", - сказал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Налейте что-нибудь покрепче!", - Гройсман и Кличко выпили глинтвейна на рождественской ярмарке. ВИДЕО

Гройсман также поздравил украинцев с наступающим Новым годам и пожелал всем счастья и мира.

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Да, это важно - почему барыга будет встречать НГ дома, а не в тюрьме.
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Дома - це в тьощіной квальтірє на кроваті, под которой сховані трусєля з зашитою в них налічкою нєпосільним трудом заработаной на вінницьком лабазє
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Евреи иначе не встречают- только с семьёй. Понятия такие.
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ольгинский чмошник чтоб тебя списали задним числом как не боевую потерю...
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Город?

Киев - лично встречусь - таблище расхерачу!
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Бравые интернет-воены Попрошеску в реале не существуют и на встречу никогда не пойдут.
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тварюко, в Києві ховайся по підвалах разом з бомжами.
тут мінімум 2 млн громадян готових щонайменше плюнуть на таку паскуду, як ти.
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Танюша, да откуда в Киеве 2 миллиона упоротых карамеледышащих? Ну тыщ может пять наберется, да и то это с тобой и уборщицей у Гойцмана
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в тебе, ольгінська паскудо, дуже смутні уявлення про "Киев -мать городов русских"=)))сиди собі за парєбріком і не не цвенькай.
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Точно, ольгинское работает, их легко вычислить, их ненависть распространяется на все живое ,их цель- - сеять смуту и стравливать украинцев, поэтому и понацепляли украинские флажки.
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И заметьте, мемзель, что как только зашла речь о том, что начистить табло некоему шоколадно-липецкому прямоходящему в реале, то он знык и ховается за выставленными цыцькамыгрудьми броварской жлобихи с лексиконом с местного рынка и вашими, мемзель. Дывно
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якщо для тебе прекрасна мелодійна українська мова -мова ринку. то тоді, гнидо -подавись нашим святим українським хлібом!
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Істото, віджени свого вчителя, а по сумісництву хвельтшара і продавця цукерок, від генделика під клюбом, най він тобі розповість різницю між термінами "мова" і "лексикон"
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лексикон в мене чудовий і різноманітний.
погоджуюсь, тварюка і паскуда -це дуже лагідно і ввічливо по відношенню до тебе=)))
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Таню, а шо це за дужечки весь час ліпиш? Ратиці розжиріли від рошенівського шиколаду та в клавіатурі застрягли?
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Да вам, кацапам по барабану тема обсужения , у вас как у голодной кумы - хлеб на уме, крутите одно и тоже : аки шарманка , по методичке.
Я не знаю слова - "дывно", кацап,
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Если будете оскорблять форумчан, обратимся к модератору.
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Это вы мне, мамзєль? Слова на кшталт "тварюка", "паскудо" и пр. с верхней клоаки вашей единодышницы вы воспринимаете как фимиам? Соблаговолите ли разрешить тогда к вам обращатся с подобным обращением, мандам?
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Это женщины, они эмоциональные, им позволительно. Ну, а мужчина должен фильтроваться и отвечать за слова. Разницу улавливаешь.
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В таком случае, мсье, расскажите какое слово или фраза возмутила вас? Что вы считаете попадающим под термин оскорбление?
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Он работает , это же очевидно , в кого то поплевать ,как не во власть , так в украинцев - ему все едино.
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Премногонеуважаемый товарисчь Уй будьте так любезны, пройти в свою скрепную манду-с-)
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Еще раз подтверждаешь , что тролль , вы постоянно навязываете диалог , зарплата к празднику , да?
Но я за дерьмо не плачу - разговор закончен.
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Ни в коем случае, мандам. Заметьте, что ві всунули свой шнобак с угрозами постучать на меня модеру. Я к вам первый не обращался. Лужи с дерьмом обхожу
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В смысле, в Киеве 2,000,000 человек, готовых бить морды за Свинохряка? По-моему, это число надо поделить на 1000 и отнять половину.
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не за свинохряка, а проти очевидних ольгінських провокаторів
думаю більше 2-х млн. тут у нас понаїхавших ще купа=))))
але я казала саме про справжніх киян=)
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Так и хочется пожелать этому упырю,чтоб ты жил в 2017 на минимальную зп ,которую Украинцам поставил))))
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Найкраще би було йому зустріти новий рік на нарах,тай ще з знаменитою компанією
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И что? Афигенная новость. Мне радоваться? Вот если бы он встречал Новый Год с кулейвлобе я был бы рад. Кстати почему то не сказали где о него дом.
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Сестра, адрес этого рейтингового политика! Судя по активности, желающих его засевать много.
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