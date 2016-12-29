 Гройсман будет встречать Новый год дома с семьей

Об этом он сообщил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Традиционно я буду встречать Новый год с семьей, дома", - сказал он.
Гройсман также поздравил украинцев с наступающим Новым годам и пожелал всем счастья и мира.
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и ваще это топ-тема?
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Киев - лично встречусь - таблище расхерачу!
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тут мінімум 2 млн громадян готових щонайменше плюнуть на таку паскуду, як ти.
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цыцькамыгрудьми броварской жлобихи с лексиконом с местного рынка и вашими, мемзель. Дывно
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погоджуюсь, тварюка і паскуда -це дуже лагідно і ввічливо по відношенню до тебе=)))
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Я не знаю слова - "дывно", кацап,
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Но я за дерьмо не плачу - разговор закончен.
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думаю більше 2-х млн. тут у нас понаїхавших ще купа=))))
але я казала саме про справжніх киян=)
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Какая важная информация!
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