 СБУ сообщила полковнику Безъязыкову о подозрении в госизмене

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"Следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генпрокуратурой сообщили И. Безъязыков о подозрении в совершении государственной измены, то есть преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.
В ведомстве напомнили, что оперативники спецслужбы в середине декабря задержали бывшего начальника разведки одного из армейских корпусов, который после плена перешел на сторону террористов.
"Служба имеет неопровержимые доказательства (показания свидетелей и оперативно-технические материалы) того, что предатель сотрудничал с разведывательными структурами боевиков, подконтрольных российским спецслужбам, и даже занимал там одну из руководящих должностей", - отметил заместитель начальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Напомним, СБУ подозревает полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. По версии спецслужбы, он был завербован, находясь в плену у боевиков, и собирал информацию о силах АТО, имея при себе оружие, зарплату и авто с шофером, предоставленные военными структурами РФ. Безъязыков решением суда взят под стражу до 8 февраля 2017 года.
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У Києві карета швидкої допомоги приїхала на виклик до маленького хлопчика, в якого сильно болів живіт, більше години.
Про цей випадок на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав волонтер Річард Горда.
За його словами, виклик зробили о 21.10. Через 27 хвилин стало відомо, що "швидка" так і не виїхала на допомогу.
"Швидка?! Виклик зроблений о 21:10 маленькій дитині. Через 27 хв повідомляють, що машина досі не виїхала", - обурився Горда.
Згодом стурбований батько зазначив, що швидка приїхала аж через 70 хвилин. За це, на його думку, має відповідати влада.
"Поки їхали назад у "швидкій", розговорився з лікарями. Київ збільшився, автопарк і бригади не справляються з викликами. Брак машин і рук. Їзда в "швидкій", порівнюється з їздою по пральній дошці. Начебто і "Пежо", але відчуття зовсім некомфортні. Трясе, гуркотить, кидає на всі боки. Сьогодні був виклик на ДТП, бригада потрапила туди через 60 хв. Ми зробили виклик о 21:11, бригада його отримала о 21:58!!! За все це мають відповідати ті, хто при владі. Сьогоднішній випадок із дитиною показав, що не дай Бог, надія тільки на батьків і друзів", - зазначив Горда.
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Рогозин вручил российские паспорта украинскому ученому и его супруге, перешедшим на работу в систему российского ОПК,
Кто ЭТО?
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