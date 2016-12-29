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Все про:СБУ (12905) государственная измена (79) Безъязыков (18)

 СБУ сообщила полковнику Безъязыкову о подозрении в госизмене

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене полковнику Вооруженных сил Ивану Безъязыкову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генпрокуратурой сообщили И. Безъязыков о подозрении в совершении государственной измены, то есть преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что оперативники спецслужбы в середине декабря задержали бывшего начальника разведки одного из армейских корпусов, который после плена перешел на сторону террористов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ обнародовала аудиозаписи с доказательствами измены Безъязыкова: "Он находится на свободе в Донецке". АУДИО

"Служба имеет неопровержимые доказательства (показания свидетелей и оперативно-технические материалы) того, что предатель сотрудничал с разведывательными структурами боевиков, подконтрольных российским спецслужбам, и даже занимал там одну из руководящих должностей", - отметил заместитель начальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Напомним, СБУ подозревает полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. По версии спецслужбы, он был завербован, находясь в плену у боевиков, и собирал информацию о силах АТО, имея при себе оружие, зарплату и авто с шофером, предоставленные военными структурами РФ. Безъязыков решением суда взят под стражу до 8 февраля 2017 года.

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У разі чого - надія лише на самих себе, - волонтер про роботу швидкої допомоги у Києві

У Києві карета швидкої допомоги приїхала на виклик до маленького хлопчика, в якого сильно болів живіт, більше години.

Про цей випадок на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав волонтер Річард Горда.

За його словами, виклик зробили о 21.10. Через 27 хвилин стало відомо, що "швидка" так і не виїхала на допомогу.

"Швидка?! Виклик зроблений о 21:10 маленькій дитині. Через 27 хв повідомляють, що машина досі не виїхала", - обурився Горда.

Згодом стурбований батько зазначив, що швидка приїхала аж через 70 хвилин. За це, на його думку, має відповідати влада.

"Поки їхали назад у "швидкій", розговорився з лікарями. Київ збільшився, автопарк і бригади не справляються з викликами. Брак машин і рук. Їзда в "швидкій", порівнюється з їздою по пральній дошці. Начебто і "Пежо", але відчуття зовсім некомфортні. Трясе, гуркотить, кидає на всі боки. Сьогодні був виклик на ДТП, бригада потрапила туди через 60 хв. Ми зробили виклик о 21:11, бригада його отримала о 21:58!!! За все це мають відповідати ті, хто при владі. Сьогоднішній випадок із дитиною показав, що не дай Бог, надія тільки на батьків і друзів", - зазначив Горда.
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Жена знала и брехала в суде! На нары,сучку!
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И верится , и неверится - неужели предал? Хотя при власти тоже не ангелы, все могут подстроить.
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