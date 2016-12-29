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Все про:Киев (15713) Львов (3183) Минюст (1000) СИЗО (846)

 Условия инвестконкурса по продаже Лукьяновского и Львовского СИЗО обнародуют в конце января 2017 года, - Минюст

Министерство юстиции Украины сообщает о завершении подготовки проекта государственно-частного партнерства по реализации инициатив "Строительство нового киевского следственного изолятора" и "Строительство нового львовского СИЗО и больницы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Представление и рассмотрение предложений будет осуществляться в соответствии с требованиями Закона Украины "О государственно-частном партнерстве" и Порядка проведения анализа эффективности осуществления государственно-частного партнерства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 11.04.2011 № 384 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 16.11.2016 № 815). Требования к проектным предложениям и основные характеристики проектов будут изложены в официальном объявлении на сайте Министерства юстиции Украины в последней декаде января 2017 года после согласования текста объявления рабочей группой профильных министерств и ведомств, созданной распоряжением Кабинета Министров Украины от 08.08.2016 года № 609-р", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукьяновское СИЗО готовится к продаже, - Минюст

Отметим, Львовский следственный изолятор, расположенный в центральной части города на ул. Городоцкой, 20, является старейшим СИЗО в Украине. Здание, в котором размещается Львовский СИЗО, построено в 1614 году как монастырь Святой Бригиды. В 1786 году монастырь переоборудовали под тюрьму, которая получила название "Тюрьма Бригидки". Во времена польской власти здание использовалось для содержания политических заключенных. С 1946 года учреждение функционирует как место предварительного заключения.
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и будут же дебилы ходить в такой ТЦ. задрав носа.
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- Вот видишь, сынок, я здесь сидел. Но потом мне это надоело, и я купил эту тюрьму
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