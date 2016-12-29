 При повышении минимальной зарплаты необходимо избежать "уравниловки" и перевода работников на неполную ставку, - Розенко

"Мы с вами, особенно в первые месяцы нашей с вами работы по минимальной зарплате, ни в коем случае не должны допустить ни выравнивания зарплат неквалифицированных и высокопрофессиональных работников - не допустить так называемой "уравниловки", - сказал он в ходе селекторного совещания с главами областных государственных администраций по вопросу повышения уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Вице-премьер отметил, что во избежание "уравниловки" необходимо будет обеспечить повышение зарплат специалистам, в том числе за счет доплат из местных бюджетов.
П.Розенко также подчеркнул, что местным властям необходимо обеспечить контроль за тем, чтобы не проводился перевод работников на неполный рабочий день.
Министр социальной политики Андрей Рева добавил, что каждая из обладминистраций должна создать рабочую группу по борьбе с нелегальным трудоустройством, которую на центральном уровне ведут Государственная служба по вопросам труда и Государственная фискальная служба.
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На проведение пенсионной реформы в этом году нам не хватило ресурса, - Рева(67)
На повышение зарплат сотрудникам бюджетной сферы дополнительно выделено 28 млрд грн, - Розенко(23)
Госбюджет-2017 - самый социальный за последние три года, - Розенко(45)
В 2025 году лишь 8% мужчин и 10% женщин смогут получать пенсию по возрасту, - Рева(120)
За нами следят - создание единой базы получателей субсидий неизбежно(1)
До окончания отопительного сезона субсидии пересматриваться не будут, - Рева(11)
Кабмин планирует выплатить пенсии за январь до Нового года, - Розенко(35)
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Потому как полное отсутствие интеллекта не позволяет думать хотя бы на полшага вперед.
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При том, что бакс и евро по отношению к рублю просели до 60р за единицу.
а гривна уже близка к 30
думаю, что в середине зимы, будет 1 гривна = 2 рубля.. сейчас уже 0.45 и все к этому движется.
ОТличная динамика гривны.
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уволить половину сотрудников а их обязанности разделить между оставшимися. :D
життя по-новому.
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