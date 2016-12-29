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Все про:минимальная зарплата (69) Розенко (368) Рева (107)

 При повышении минимальной зарплаты необходимо избежать "уравниловки" и перевода работников на неполную ставку, - Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что при повышении минимальной заработной платы до 3,2 тыс. грн необходимо избежать уравнения уровня оплаты труда специалистов разной квалификации и перевода работников на неполную ставку.

"Мы с вами, особенно в первые месяцы нашей с вами работы по минимальной зарплате, ни в коем случае не должны допустить ни выравнивания зарплат неквалифицированных и высокопрофессиональных работников - не допустить так называемой "уравниловки", - сказал он в ходе селекторного совещания с главами областных государственных администраций по вопросу повышения уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вице-премьер отметил, что во избежание "уравниловки" необходимо будет обеспечить повышение зарплат специалистам, в том числе за счет доплат из местных бюджетов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власть будет контролировать повышение минимальной зарплаты: будем принимать меры к тем, кто нас не услышит, - Рева

П.Розенко также подчеркнул, что местным властям необходимо обеспечить контроль за тем, чтобы не проводился перевод работников на неполный рабочий день.

Министр социальной политики Андрей Рева добавил, что каждая из обладминистраций должна создать рабочую группу по борьбе с нелегальным трудоустройством, которую на центральном уровне ведут Государственная служба по вопросам труда и Государственная фискальная служба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гройсман потребовал от предпринимателей выплачивать минимальную зарплату работникам: "Такие возможности сегодня у бизнеса есть. Не надо никому играть с этим"
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сильно я сомневаюсь, шо он вообще о нас думает. Оно просто гребет под себя руками и ногами.
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Эхономист от бога))).Да ложили все на вас.Дальше киева никто вас ни во что не ставит)))Да и в киеве наверное тоже)))
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Адміністративні методи управління - дрімучий совок.
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3200 грн минимальная зарплата-это победа нашего уважаемого премьер-министра Владимира Борисовича Гройсмана а популисты во главе с Жюлькой пролетают как фанера над Хайфой...
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да да победа. Людей уже начали увольнять ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫ НАШ!! Сходи в налоговую увидишь скок там победителей стоит закрываются!!
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....закрываются "спящие" ФОПы..при увольнении в налоговую не ходят - все подается через бухгалтерию организации ...зачем начинаешь?
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сначала уволил потом пошел и сам закрылся!! так что не гунди!! это тебе хотелось бы чтобы токо спящие закрывались!! но хотеть не вредно!!
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Детский лепет!! ЭКОНОМИКА СТРОЙСЯ РАЗ-ДВА!! Такое ощущение что у нас СОВОК ЕЩЕ ЖИВ!!
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Сначала сделать х.рню, а потом думать, как разрулить ситуацию - излюбленное занятие быдлоэлиты.
Потому как полное отсутствие интеллекта не позволяет думать хотя бы на полшага вперед.
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Грубовато,но со смыслом согласна,всё с точностью до наоборот,сначала приняли решения о повышении минимальной зарплаты,сейчас поняли,что не всё так просто и однозначно ,приходится думать.
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Когда страна воюет и всем понятно что теряется много ресурсов и денег но это чудо-----вместо падения у нас крутой взлет а это гениальное решение Гройсмана..
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Не плохой аналитик по экономике и финансам Новак ,комментируя на Эспрессо повышение минималки ,считает резкое, в разы, увеличение не правильным в принципе, , оно должно быть постепенным,плавным.
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Уровень мышления нынешних управленцев-ниже плинтуса.Кто может запретить бизнесу переводить людей на сокращенный рабочий день если доходы с расходами не сходятся???
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Начнется массовые увольнения. Кому охота 320 000 грн штрафа платить за неоформленика. Все на биржу. Вот заживем. По европейски.
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Тимошенко при отличных условиях когда был мир и стабильность сумела за пять лет премьерства привести к тяжелому кризису и упадку который мы и сейчас видим по нашему состоянию а гений Гройсмана остановил падение и у нас стали работать реформы и после Нового года простые люди станут жить в два раза лучше .
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Розенко, не засоряй тему,все поняли,что ты иди вот
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сколько накатил с утра болезный??? или ты по трамадольчику выступаешь как и твои кумиры...
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Уже мужа отправили в неоплачиваемый отпуск на 3 месяца, лишь бы не платить. Многих на пол ставки перевели. Спасибо Гройсману, теперь совсем капец будет, т.к. за коммуналку платить-то надо...
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полставки не пройдет, налог с полной суммы
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налог да а ЗП меньше на налог пусть работники порадуются!!
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товарищ явно инопланетянин...в бюджетные организации уже идут методички что делать чтобы не платить минималку...бабла то нету....
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гривна падает знатно
При том, что бакс и евро по отношению к рублю просели до 60р за единицу.
а гривна уже близка к 30
думаю, что в середине зимы, будет 1 гривна = 2 рубля.. сейчас уже 0.45 и все к этому движется.
ОТличная динамика гривны.
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Не завидуй рублю. Рубль еще укрепится до 57, а с весны или лета полетит в тартарары
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Как, Вы до сих пор с такими-то вангованиями не заправляете миллиардами на NYSE???
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Если это утешит - турецкая лира в 2016 сильнее гривны грохнулась...
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Скоро мы увидим новые строящиеся школы,детсадки,дороги европейского качества,улыбающие люди на улицах ...это реформаторская деятельность нашей уважаемой власти.
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поки що ростуть тільки Кладовища - це результат роботи "" реформаторів "" ....
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Розенко, ты не о том беспокоишься. Думай как с Гройсманом и Ревой перестукиваться будешь, и малявы предавать!
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ребятушки......а про субсидии что то все подзабыли теперь автоматом их лишится больше половины ....
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Не теперь,а в следующем отопительном сезоне,с октября 2017.
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камрады, кто скажет, как будет оплачиваться и облагаться налогами зарплата бухгалтера-совместителя? если она имеет основное место работы, а у нас тратит аж часа два в день???? в свете 3200 ?
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Кстати у нас в Украине хлеб продают по низким ценам в Европе а это плохо сказывается на его качестве то думаю надо подумать над вопросом цен и дать возможность людям кушать хороший пускай дорогой хлеб.
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что тут думать?
уволить половину сотрудников а их обязанности разделить между оставшимися. :D
життя по-новому.
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Не нравится жить в Украине-весь мир открыт...ищите где лучше и не мешайте нам жить...
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Вова мы верим тебе-вперед иди и только вперед а популистам свалка мусорная ...
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розенко , Україна Правова , Демократична Держава , де діє Конституція , яка Гарантує Соцсправедливість , Соцзахист Громадян . Не може бути пенсія нижча мінімальної зарплати та нижча прожиткового мінімуму , ДЕРЖАВА Україна нарахувала пенсії то не "" реформаторам "" її знецінювати в ЧОТИРИ рази ..
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П.Розенко также подчеркнул, что местным властям необходимо обеспечить контроль за тем, чтобы не проводился перевод работников на неполный рабочий день Источник: http://censor.net.ua/n421526-піз.цец, міська адміністрація вже збивається з ніг, бігають по підприємсвах, контролюють. Як і останні 20 років, власне
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Совесть надо иметь нашим предпринимателям-сами летом шарются по курортам Египта,Турции а работягам наскребти 3200 грн проблема..пускай плятят и не пускают сопли да вопли...барыги должны платить то что требует государство.
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если все платить то что требует государство то штаны в которых ты ходишь будут в 5 раз дороже!! для тупых поясняю ВСЕ НАЛОГИ ПЛАТИТ КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ т.е. ТЫ ЛОШАРА!!!
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В 20013 зарплата у меня была 300 баксов, сейчас -116 баксов, будет- 137 баксов. Это победа, не зрада, точно вам говорю.
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а кто сказал что будет 137?! ты уже знаешь какой будет курс?! подожди глядишь будет все 100 а то и 80баксов еще не вечер!!
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Йулепутеноботы нагнетают зраду, а что собственно плохого в повышении зарплаты?
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Ничего плохого нет вопрос за счет чего? если за счет печатного станка то плохое ты скоро узнаешь в магазине когда на цены посмотришь!!
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12,5 млрд сумма возмещения НДС в этом месяце это как минимум!!
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