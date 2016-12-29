 Из-за действий боевиков Луганская ОВГА предлагает открыть пункт пропуска в Новотошковском, - Клименко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на свой странице в Facebook написал замглавы Луганской ОВГА Юрий Клименко.
"Вчера выезжал в Новотошковку, где совместно с военнослужащими, пограничниками, представителями фискальной службы рассматривали возможность открытия пункта пропуска. В течение года Луганская облгосадминистрация неоднократно пыталась открыть КПВВ в Золотом. Впервые это было 31 марта. Однако, сразу после начала функционирования указанного дорожного коридора и пересечения гражданами линии разграничения сторон, в очередной раз стало очевидным, что представители незаконных вооруженных формирований не собираются пропускать автотранспортные средства и пешеходов через свой блокпост, который выставлен на расстоянии до 1,5 км от КПВВ "Золотое", - напиасл он.
Клименко отметил, что на территории Первомайска сконцентрировано большое количество личного состава террористов, имеющих на вооружении танки и тяжелую артиллерию, решение вопроса восстановления функционирования дорожного коридора Стаханов - Золотое становится крайне проблематичным.
"В течение года представители незаконных вооруженных формирований постоянно игнорировали все решения Трехсторонней контактной группы в г. Минске по открытию КПВВ "Золотое". Поэтому областной военно-гражданской администрацией в центральные органы исполнительной власти предоставлены предложения по открытию пункта пересечения линии разграничения сторон "Алчевск - Новотошковское - Лисичанск", - добавил замглавы Луганской ОВГА.
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Прошел месяц спустя начала самого громкого политического коррупционного скандала с участием президента Порошенко. Беглый нардеп Александра Раджабовича Онищенко (Кадырова) заявил, что опубликует записи разговоров о коррупции с президентом Петром Порошенко - о подкупе политиков, о черных коррупционных схемах хищений. За этот месяц Онищенко дал множество интервью, да вот только забыл сделать самое главное - опубликовать все-таки хотя бы одну запись и дать показания Национальному антикоррупционному бюро. Онищенко, очевидно, не собирается кого-то разоблачать - он провел предпродажную подготовку записей, и рассчитывает их реализовать по самой выгодной цене.
"Кассетный" скандал майора Мельниченко изначально имел честную логику. Вначале опубликовали убийственный разговор президента Кучмы, с этого все началось.
Возникает впечатление, что Онищенко не хочет насовсем портить отношения с властями, потому что рассчитывает вернуться в Украину - единственную страну в мире, где ему удалось положить себе в карман десятки миллионов долларов ничего не создавая и не работая, а просто поручив своим бухгалтерам и "обнальщикам" выводить на свои счета и счета продажных политиков прибыль государственного предприятия - на данный момент доказан ущерб в 3,5 миллиарда гривен.
Онищенко есть что рассказать и без записей. Как и с кем он договаривался, чтобы выводить деньги, кому сколько заносил, кто ему давал отсрочки по выплатам налогов. Но Онищенко молчит - и очевидно, хочет использовать скандал для того, чтобы сохранить свое имущество и свои деньги, а возможно и свои другие криминальные схемы, созданные им в Украине.
Но несмотря на молчание Онищенко, теперь у украинской власти возникли обязательства. После выдвижения Онищенко обвинения в государственной измене, необходимы решительные меры по аресту всего имущества, всех средств беглеца. Ответить на обвинения, которые дискредитируют государство можно только тем, что все пути назад Онищенко должны быть отрезаны. Ему есть что терять в Украине. Если такие решительные меры не предпринимаются, значит вероятность "договорняка" с Онищенко - это реальность. А это не меньший позор, чем записи, которые мы до сих пор так и не услышали.
Юрий БУТУСОВ, журналист
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