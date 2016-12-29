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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Минфин (1062) торговля (733) транзит (483) реформы (2324)

 Украина начинает внедрение европейских правил транзита товаров, - Минфин

Украина начинает внедрение европейских правил транзита товаров в рамках системной реформы таможни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляет Министерство финансов.

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Как отмечается, соответствующий законопроект был утвержден на вчерашнем заседании правительства.

В частности этим документом предусмотрено приведение транзитных процедур в соответствие с европейскими Конвенцией о едином режиме транзита и Конвенцией об упрощении формальностей в торговле товарами.

"Планируется использование в Украине, среди прочего, отдельных типов таможенных деклараций, аналогичных тем, что используются в ЕС для процедуры общего транзита при торговле между договаривающимися сторонами Конвенции. Предусматривается также осуществление в Украине таможенных формальностей с использованием информационно-телекоммуникационных систем, основанных на европейских технологиях и функционирующих на международном уровне", - уточняется в сообщении.

При этом подчеркивается, что введение европейских правил транзита товаров важно, поскольку является одним из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

В ведомстве прогнозируют, что принятие этого закона приведет к тому, что гарантии, выданные украинскими банками, будут действительны на территории всех договаривающихся сторон Конвенции, а также устранит необходимость декларировать экспортные товары на границе ЕС (это будет осуществляться в Украине, при экспортной отправке).

"Применение европейских транзитных правил позволит предприятиям использовать единую таможенную декларацию и единственную гарантию для перемещения товаров от своего состава в состав контрагента. Как следствие, произойдет существенное ускорение и удешевление движения товаров, от которого выигрывают все участники цепочки поставок - экспортеры, перевозчики, импортеры", - отмечается в сообщении.

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При этом, по данным Минфина, ожидается уменьшение количество таможенных формальностей и получение от таможен других стран предварительной информации о грузах еще до пересечения ими украинской границы.

В Минфине также отметили, что для обеспечения тестового функционирования на национальном уровне новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS) Минфин внес изменения в некоторые ведомственные классификаторы информации по вопросам государственного таможенного дела, которыми привел коды отдельных документов и типов таможенных деклараций в соответствие с европейскими справочниками.
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Панамско-вирджинский внедрили!!! Можно и за Европу приняться...
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Ой-ой-ой, яке щастя привалило. А сегодня что, нельзя взять старый добрый, проверенный десятилетиями ТИР Карнет, который является единой формой гарантии для всех евро стран, и избежать всей этой мути для мазохистов, что вы в статье нагнали.
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